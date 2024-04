Poglejte, kje so opazili Primoža Rogliča

Slovenski kolesarski as se po padcu v četrti etapi Dirke po Baskiji, v katerem so se veliko huje od Zasavca poškodovali njegovi tekmeci Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in Jay Vine, ni veliko pojavljal v javnosti, pred dnevi pa se je le znašel v videu moštvenega kolega pri nemški BORI – hansgrohe Marca Hallerja. In kje sta bila kolesarja?

Primož Roglič se med padcem na Dirki po Baskiji k sreči ni huje poškodoval, vsekakor jo je odnesel veliko boljše kot njegovi tekmeci Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) in Jay Vine (UAE Emirates), ki so se znašli v bolnišnici. Posebej hudo sta nasrkala Danec Vingegaard in Avstralec Vine, prvi je šele pred kratkim zapustil bolniško posteljo, drugega pa čaka še veliko daljše okrevanje.

Odprto ostaja vprašanje, ali se bo Vingegaardu uspelo sestaviti do julijske Dirke po Franciji, na kateri bi moral napasti tretjo zaporedno zmago. Medtem pa kaže, da bo z Rogličem vse v najlepšem redu, saj so ga pred dnevi že ujeli na izvidnici v Franciji. Tudi 34-letni Zasavec si želi osvojiti znameniti Tour, tega je tudi ob prestopu v nemško ekipo izpostavil kot glavni cilj sezone.

Primož Roglič na ogledu trase devete etape Toura:

Roglič reconning the gravel stage of the Tour in Troyes with his Bora teammates last week. From Marco Haller's instagram. #roglic pic.twitter.com/7GwPfzz6uy — Noora cycling (@NooraCycling) April 28, 2024

Že zdaj se očitno zelo resno pripravlja na podvig, z avstrijskim moštvenim kolegom Marcom Hallerjem je bil namreč te dni na ogledu trase Toura, kolega ga je posnel pri vožnji po makadamski poti, ki bo del devete etape letošnjega Toura. Rogliča pred vrhuncem sezone – 111. Tour se bo začel 29. junija v Firencah – čaka le še nastop na ogrevalni dirki, kriteriju po Dofineji, ki se bo začela 2. junija.

Dva člana velike četverice, ki naj bi se na Touru spopadla za veliko zmago, Vingegaard in Evenepoel, bijeta bitko s časom, mladi Belgijec je po zlomu ključnice in lopatice že na kolesu in odločen, da bo do starta Toura v najboljši mogoči formi, Vingegaardovo stanje pa je, kot že rečeno, še nejasno. Četrti as Tadej Pogačar pa bo pred Tourom dirkal še na italijanskem Giru, ki se bo začel ta konec tedna v Torinu.

