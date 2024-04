Le še nekaj dni nas loči do začetka 107. izvedbe Dirke po Italiji, kjer je znova favorit za zmago Slovenec, tokrat je to prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates). Start prve etape bo 4. maja v mestu Venaria Reale na obrobju Torina, cilj pa bodo kolesarji dosegli 26. maja v Rimu.

Skupna dolžina dirke bo 3321 kilometrov, kolesarje pa čaka 42.900 višinskih metrov.

Trasa 107. Dirke po Italiji

19. etapa najbližja Sloveniji

Dirka se bo Sloveniji najbolj približala v 19. etapi, ki bo potekala v Furlaniji - Julijski krajini od Mortegliana pri Vidmu do Sappade in bo dolga 155 kilometrov. Sledila bo predzadnja etapa (Alpago–Bassano del Grappa, 175 kilometrov), ki bo tudi zadnja priložnost za spremembo skupne razvrstitve, saj kolesarje čakata dva vzpona na Monte Grappo. Zadnji dan bo tradicionalno namenjen ravninski in nezahtevni etapi, tokrat dolgi 126 kilometrov, okoli Rima.

Nesporni favorit za zmago je slovenski šampion Tadej Pogačar, ki na papirju nima velike konkurence, a tri tedne dirkanja lahko prinese marsikaj. Cillian Kelly, strokovnjak za kolesarsko statistiko pri spletnem portalu GCN, je pripravil seznam rekordov, ki bi Pogija na Giru lahko dodatno motivirali in animirali. Kelly je pri pripravi prispevka o statističnih presežkih na Dirki po Italiji izhajal iz predpostavke, da bo Slovenec dirko tako ali tako dobil in da je edina stvar, ki bi ga lahko na proti do zmagoslavja v Rimu zmotila, to, da bi se na dirki dolgočasil.

Lani se je zmage na Giru veselil Primož Roglič, ki si je skupno zmago zagotovil z izjemnim kronometrom na Svete Višarje. Foto: Ana Kovač

Rekordi, ki bi jih Tadej Pogačar lahko podrl na Dirki po Italiji:

Rekord v največjem številu etapnih zmag na posameznem Giru – rekord je 12 zmag

Trenutni rekord drži italijanski kolesar Alfredo Binda (1902–86), ki je na Giru leta 1927 dobil kar 12 etap. Podatek je še bolj impozanten ob dejstvu, da je imel Giro takrat le 15 etap in ne 21, kot jih ima danes.

Rekord v številu zaporednih zmag – 8

Tudi ta rekord ima v rokah legendarni Alfredo Binda, ki je leta 1929 dosegel osem etapnih zmag zapored. Čeprav je uvodno zmago prepustil Gaetanu Belloniju (Belloni je takrat s 36 leti postal najstarejši etapni zmagovalec Gira), je Binda dobil naslednjih osem etap. Kelly predvideva, da bi Pogi rekord lahko podrl že pred prvim prostim dnem na Giru, ki bo v ponedeljek, 13. maja.

Rekord v številu etapnih zmag na Giru, skupno – 42

Največ, kar 42 etapnih zmag na Giru, ima legendarni italijanski sprinter Mario Cipollini, ki je 42 zmag zbral v 13 izvedbah Gira. Kelly verjame, da če bi Pogačar svoje dolžnosti na italijanski pentlji, ki se je letos udeležuje prvič, vzel resno in zavzeto, tako kot najboljšemu kolesarju na svetu pritiče, bi lahko Cipollinijev rekord izenačil že prihodnje leto.

Mario Cipollini je rekorder v številu etapnih zmag na Giru. Ima jih kar 42! Foto: Guliverimage

Rekord v najhitrejši etapi – 51,23 km/h

Če bo Pogačar želel podreti rekord Francoza Arnauda Demara, ki je oktobra 2020 sedmo etapo Gira prevozil s povprečno hitrostjo 51,23 kilometra na uro na razdalji 143 kilometrov, bo moral pošteno pritisniti na plin, a glede na to, da kolesarji v letošnji sezoni kot za šalo podirajo rekorde hitrosti, to niti ne bi smela biti prezahtevna naloga.

Rekord v najhitrejši vožnji na čas – 58,874 km/h

Najhitrejši čas v kronometru je leta 2021 postavil Belgijec Rik Verbrugghe, ki je moral povprečno hitrost 58,874 kilometra na uro vzdrževati zgolj sedem kilometrov, kolikor je bil dolg uvodni prolog na Giru. Letos kolesarje čaka precej težja naloga, dva kronometra v skupni dolžini 70 kilometrov.

Rekord v najdaljši samostojni vožnji – 223 kilometrov

Obstaja priložnost, da Pogačar nekatera od teh prizadevanj racionalizira tako, da jih združi, predlaga Kelly. "Medtem ko poskuša podreti rekord najhitrejše etape, bi lahko razmislil o tem, da bi to naredil sam na najdaljši etapi – s čimer bi postavil tudi rekord za najdaljši uspešen solo pobeg v zgodovini Gira," predlaga statistični mojster pri GCN.

Rekord v najdaljšem pobegu drži Italijan Nino Assirelli, ki je na 15. etapi Gira leta 1953 v samostojni vožnji zdržal neverjetnih 223 kilometrov! Takšna razdalja bo za Pogačarja letos nedosegljiva, saj tako dolge etape na sporedu Gira sploh ni. Najdaljša etapa bo 15. etapa do Livigna, ki bo dolga 222 kilometrov. "Morda bi lahko nadoknadil dodatne kilometre, če bi napadel v nevtraliziranem območju," se je ob tem pošalil Kelly.

Nosilec vseh treh majic zmagovalca

Pogačar je v preteklosti že nosil vse tri majice zmagovalca na Grand Touru, in sicer leta 2020 ter leta 2021 na Dirki po Franciji, kjer je bil najboljši v skupnem seštevku dirke, kar mu je prineslo tako čislano rumeno majico, zmagal pa je tudi v seštevku najboljšega na gorskih ciljih (pikčasta majica) in bil najboljši v posebni razvrstitvi mladih kolesarjev (bela majica). Mimogrede, ker bo Pogačar letos dopolnil 26 let, prvič ni več upravičen do bele majice, ki jo podeljujejo kolesarjem do 25 let.

Edini v zgodovini, ki je na Giru zmagal v skupnem seštevku dirke, v točkovanju in gorskih ciljih, je bil legendarni Belgijec Eddy Merckx, ki je leta 1968 slavil svojo prvo zmago na tritedenski dirki. V praksi sicer ni prejel majice za najboljšega hribolazca, saj so jo organizatorji uvedli šele leta 1974, je pa vseeno prejel nagrado zanjo.

Eddy Merckx Foto: Reuters

Rekord v največji prednosti – 1 ura, 57 min in 26 sekund

Rekord v največji prednosti pred drugouvrščenim v skupni razvrstitvi Gira je leta 1914 postavil Italijan Alfonso Calzolari, ki je rojaka Peirina Albinija ugnal za kar uro, 57 minut in 26 sekund.

Tista izvedba Gira velja za najtežji Grand Tour vseh časov, tako glede na dolžino etap kot zahrbtnosti trase in apokaliptičnega vremena. Kelly pravi, da je majska dolgoročna vremenska napoved za Italijo ugodna, zato Pogačar za to ne bi smel imeti izgovorov.

Kelly verjame, da bi omenjeni rekordi Pogačarja lahko zabavali in zaposlovali na Giru, ob tem pa mimogrede navrže še enega, in sicer rekord v najmanjši razliki. Leta 1948 je Fiorenzo Magni Giro dobil zgolj z 11 sekundami prednosti.

