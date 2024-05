Štiri tedne po hudi nesreči na treningu lahko Lennard Kämna zapusti bolnišnico na Tenerifu, so sporočili iz ekipe Primoža Rogliča. Danes bodo 27-letnika odpeljali v Hamburg. Tam bodo njegove poškodbe dalje oskrbeli zdravniki medicinskega oddelka BORA - hansgrohe in lahko bo začel rehabilitacijo v BG Klinikum.

Lennard Kämna je 3. aprila utrpel številne poškodbe, zlasti prsnega koša, v nesreči med trening kampom na otoku Tenerife, kjer je bil na višinskih pripravah pod vulkanom El Teide na Dirko po Italiji. Prejšnji teden so ga na Tenerifu uspešno operirali. Po prvih ugotovitvah je pred nesrečo voznik nasproti vozečega vozila zapeljal levo na vozni pas, po katerem je pripeljal Kämna, in trčil vanj. Sedemindvajsetletnik je bil v trenutku nesreče s skupino kolesarjev, ki so jo spremljali trenerji ekip, v nesreči pa ni bil udeležen noben drug kolesar ekipe ali trener. Utrpel je poškodbe v prsnem predelu, med drugim zlomljena rebra in kontuzijo pljuč.

V začetku aprila je Kämna, ki bi moral biti eden ključnih Rogličevih pomočnikov poleti na letošnji Dirki po Franciji, po nekaj dneh zapustil intenzivno nego, zdaj pa je po slabem mesecu dni od nesreče okreval do te mere, da je lahko zapustil bolnišnico. "Hvala za vso podporo v preteklih nekaj tednih. Posebej bi se rad zahvalil dekletu in družini, ki sta naredila vse, da bi se počutil kar se da udobno. V bolnišnici na Tenerifu ni bilo lahko, vendar sem zelo hvaležen zdravstveni ekipi in medicinskim sestram za to, kar so storili zame v zadnjih nekaj tednih. Presrečen sem, da je bil prvi korak mojega okrevanja danes končan in da se zdaj lahko premaknem v Hamburg. Tam bom začel rehabilitacijo in zelo sem motiviran, da se čim prej vrnem na kolo, a trenutno je najpomembnejše, da do konca okrevam," je v izjavi za javnost dejal Kämna.

Preberite še: