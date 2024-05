Tadej Pogačar pred Girom: Želel bi si nekaj več treninga kronometra

"Na vsaki dirki me obravnavajo kot favorita in tega sem se navadil," dva dneva pred začetkom 107. Dirke po Italiji pravi slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Zveznik moštva UAE Emirates je izraziti favorit za osvojitev rožnate pentlje, na kateri bo dirkal sploh prvič v karieri, a se mu zdi nenehno poudarjanje tega dejstva tudi "nespoštljivo do preostalih kolesarjev".

"Veliko dobrih fantov je prišlo, v treh tednih se lahko zgodi velik presenečenj, veliko mladih dobrih tekmovalcev je tu, poleg teh mladih levov pa sta še Romain Bardet, ki je pokazal dobro formo in Geraint Thomas, ki se je kot vedno najbrž odlično pripravil," je danes na novinarski konferenci pred Dirko po Italiji razlagal slovenski šampion Tadej Pogačar. "Po drugem dnevu bomo že videli, kdo kam sodi," je še dodal.

Ni mu najbolj všeč, da so ga strokovnjaki pred Girom označili za domala edinega kandidata za skupno zmago. "To je nespoštljivo do drugih tekmovalcev," pravi. "Res sem nekaj dirk osvojil letos, morda sem tega sam kriv," je še dodal 25-letnik iz Klanca pri Komendi, a poudaril, da ljudje ne vidijo celotne slike in vsega dela opravljenega za to. Prepričan je, da bo moral tudi v prihodnjih treh tedni močno garati za zmago.

"Na vsaki dirki me obravnavajo kot favorita in tega sem se navadil. Na dirke prihajam pripravljen na to, vedno pa imam v glavi, da bodo vsi dirkali proti nam in moramo dirko nadzorovati od starta do cilja. Na Giru bo enako, vsak dan bomo morali nadzorovati. Ampak ko imaš okoli sebe dobro ekipo, ta pritisk ni prevelik."

"Popolnoma zaupam ekipi"

V ekipi UAE Emirates bo imel ob sebi še rojaka Domna Novaka, pa Poljaka Rafala Majko, Portugalca Ruija Oliveiro, Danca Mikkela Bjerga, Norvežana Vegarda Stakeja Laengna, Avstrijca Felixa Grossschartnerje in Kolumbijca Juana Sebastiana Molana. Nekateri komentatorji so ekipo označili kot "ne najmočnejšo", sploh v gorskih etapah. V teh je nevarnost, da bi bil Pogačar izoliran.

"Zavedamo se, da moramo kontrolirati Giro. Smo favorizirana ekipa, vsi prežijo na nas, ampak mi se moramo držati svojega načrta." Foto: Guliverimage

"Ne verjamem. Res sem kdaj izoliran, ampak zelo zaupam Majki in Grossschartnerju, prav tako Domnu in Mikkelu, ki sta močna v hribih, pa Stakkeju na ravnini. Popolnoma zaupam ekipi, tudi Molano in Rui lahko delata za našo dobro pozicijo, menim da imamo dobro ekipo za ta Giro," jim odgovarja Pogačar. "Zavedamo se, da moramo kontrolirati Giro. Smo favorizirana ekipa, vsi prežijo na nas, ampak mi se moramo držati svojega načrta. Pomembno bo tudi privarčevati nekaj moči za zadnji teden, da tja ne bomo prišli že s povsem praznimi baterijami," še dodaja.

Veseli se navijačev, pripravljen je tudi na slabše vreme

Po zmagi na belgijskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege si je vzel nekaj počitka, nato pa trdo treniral. Zdaj že nestrpno odšteva dni do starta Gira. "Bolj kot se dirka bliža, bolj narašča napetost, prav tako nervoza. Vsi komaj čakamo začetek," je še razložil dvakratni šampion francoskega Toura. Dobro se zaveda tudi razlik med tritedenskimi dirkami, dodaja: "Vsi vedo, kako različni so grand touri, ampak to zares spoznaš šele, ko dirkaš. Pričakujem tudi slabo vreme, ne prav veliko vročine, pa naporne etape ... Po drugi strani pa manj stresa, kot je na Touru. Več o tem bom lahko povedal čez tri tedne."

Veseli se vročekrvnih italijanskih navijačev, pričakuje, da bodo ob progi pripravili izjemno atmosfero. "Tudi slovenskih bo veliko. Veselim se tega," je še povedal, poudaril pa tudi, da takojšnja osvojitev rožnate majice ni glavni načrt ekipe. "Pomembno je, da jo imamo v Rimu. Dan za dnem bomo videli, kakšne so noge in kako se razvija dirka. Če pa se bo ponudila priložnost vzeti majico, pa jo bomo seveda izkoristili."

"Na kolesu se počutim bolj udobno, še bolj uživam kot prej." Foto: Guliverimage

"Želel bi si nekaj več treninga kronometra"

Na dirki ga čakata dva kronometra, v sedmi in 14. etapi, oba sta daljša od 30 kilometrov. Kako dobro se je pripravil na ta izziv? "Nekaj več časa sem preživel na kolesu za kronometer, da. Počutim se OK, ne pa tako dobro kot na cestnem. Želel bi si nekaj več treninga kronometra, ampak to ni vedno mogoče. Letos ga je bilo vseeno nekaj več kot lani in sem vedno bolj samozavesten v vožnji na čas."

Meni, da je v boljši formi kot v preteklih letih. "Na kolesu se počutim bolj udobno, še bolj uživam kot prej," pravi. Letos je dirkal nekaj manj, zato pa več treniral. Tudi ta pristop mu ustreza. "Rad treniram, rad treniram trdo in si vzamem nekaj oddiha med treningi. To, mislim, da je recept za napredek in pri meni to dobro deluje. Bolj strukturirani in daljši treningi. Če manj dirkaš, si zato še bolj motiviran, sploh če veš, da si v dobri formi. To je dobro za dirke, zelo sem motiviran."

O Vingegaardovem padcu: Bilo je grozljivo, grozne slike

Spomnil se je tudi padca Jonasa Vingegaard na letošnji dirki po Baskiji. Dogodek je spremljal po televiziji. "Z Urško sva gledala tisto etapo, ko se je zgodil padec, sva obmolknila. Bilo je grozljivo, grozne slike, toliko fantov na tleh, niso se premikali. Grozno je bilo, tega ne želiš nikoli videti. Jonas pa je super trdo priletel v beton in utrpel hude poškodbe. Vsaj to sem prebral v mediji. Upam, da se bo sestavil. Nisem se utegnil pogovarjati z njim, zagotovo pa potrebuje mir in zasebnost, zanj so to težki časi, čaka ga dolgo okrevanje."

