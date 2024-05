Tudi Kristijan Koren je na svojem prvem Giru nastopil šele po tem, ko je odpeljal že sedem Tourov. Pojasnil nam je, kako je zaznal največje razlike med največjima tritedenskima dirkama. "Prvi Giro sem odpeljal leta 2017 in te priložnosti sem bil izjemno vesel. Prva stvar, ki sem jo opazil, je ta, da so ljudje v Italiji veliko bolj topli in prijazni, tudi kulinarika se mi je zdela boljša. Ko se je dirka začela, se je videlo tudi to, da ni takšnega stresa, kot sem ga doživel na Touru," se je svojega prvega nastopa na rožnati pentlji spomnil danes 37-letni Primorec.

Velika razlika v intenzivnosti dirkanja

Največja razlika med dirkama je torej intenzivnost. Tour je v tem pogledu poseben, je vendarle najslavnejša kolesarska dirka na svetu in tam gre na nož vse od prve do zadnje etape. "Res pa je tudi, da na mojem prvem Giru ni bilo tako dobrih kolesarjev, kot po navadi pridejo na Tour. Na tega resnično vsi pridejo stoodstotno pripravljeni, na Giru pa je bilo tudi nekaj takšnih, ki so prej odstopili, so vozili samo 12 etap in se prišli bolj ali manj pripravljati na Tour," še dodaja Koren.

Glede na profile tras bi sicer zlahka pričakovali, da bo obratno, saj je na Giru veliko več klancev kot na Touru, a kot radi poudarjajo kolesarski profesionalci, dirke težke ne naredi profil, ampak kolesarji sami. "Etape so na Giru bolj razgibane, na klancih se dela razlika. Pride kakšna etapa, na kateri ni tistega pravega boja, se čaka na prave gorske etape. Leta 2017 sem bil dobro pripravljen, vedel sem, da bom lahko dobro dirkal, saj v ekipi nismo imeli enega izrazitega favorita, da bi lahko rekli, da startamo nanj, kot smo ga imeli v kasnejših v Vincenzu Nibaliju. Bilo je bolj sproščeno, v gneči si lahko popustil in se izognil tveganju, pa spomnim se, da sem bil lahko v sprintih tudi med dvajseterico, ni bilo tistega prerivanja za položaje, ki se na Touru dogaja zadnjih 50 kilometrov etape," se še spominja Koren.

Tadej Pogačar na svojo prvo rožnato pentljo prihaja kot izraziti favorit za skupno zmago. S to bi nadaljeval slovensko prevlado, lani je namreč Giro dobil Primož Roglič. Foto: Guliverimage

Bo letos morda drugače?

Opozarja pa, da se je odtlej že skoraj popolnoma zamenjala generacija kolesarjev in morda te ležernosti tudi na Giru ne bo več. "Zdaj gre vse na nož, ni metra popuščanja, vse gre na polno. Material je napredoval, je tako enakovreden, da je kolesar zdaj povsem odvisen od sebe, koliko si upa, kako se spušča v dolino, koliko tvega. Tu se delajo bistvene razlike," pravi. Giro pa je lahko tudi malce kaotičen in nevaren, še opozarja: "Res je tudi, da so v Italiji slabše ceste kot v Franciji. Dobro, saj je vse zavarovano in ni kakšnih očitnih nevarnosti, da bi se počutil ogroženega, je pa … Ko smo bili na Siciliji, je bilo kaotično. Ceste grde, ljudje eden čez drugega."

Poudarja še skrajnosti, ki jih ponuja prvi grand tour sezone, zaradi majskega termina so vezane predvsem na vreme. "Prvi Giro, ki sem ga vozil, smo startali na Sardiniji in je bil kar čuden občutek, bilo je povsem poletno, ljudje so bili na plažah, spraševali smo se, ali smo prišli na počitnice," se Koren spominja v smehu, a se tudi zaveda, da je imel veliko srečo, da ni okusil še druge skrajnosti. "Leta 2017 nismo imeli niti enega dneva dežja! Smo imeli neverjetno srečo, mislim, da je bilo celo rekordno v tem pogledu. Če je bila kakšna ploha, je bila čez noč in do nas dež ni prišel. Tudi zato, ker so starti na Giru poznejši, saj imajo Italijani radi bolj popoldansko dogajanje. No, vreme smo imeli takrat idealno, lani pa je močno deževalo pol Gira in je bilo že kar malo grozljivo. Veliko kolesarjev je zbolelo. Saj vidimo, kakšno je vreme te dni pri nas, en dan je 30 stopinj Celzija, dva dni kasneje 15. Če si še na kakšnih prelazih, je lahko zelo zoprno."

"Res ne vem, kdo bi ga lahko premagal"

Tudi sam prikimava veliki večini kolesarskih strokovnjakov, da Pogačar na letošnji, že 107. izvedbi italijanske pentlje vsaj na papirju nima resnejšega konkurenta za skupno zmago. "Glede na to, kaj je pokazal v tej sezoni, je prvi favorit. Vse kar je startal, je zmagal," pravi Koren. Toda. "Res pa je, da je to tritedenska dirka, v kateri se lahko zgodi marsikaj. Lahko ima kakšen slab dan, tu so padci, nevarnosti, z vsem tem se bo moral boriti in na koncu bomo videli. Ampak zame je favorit, res ne vem, kdo bi ga lahko premagal. So pa tudi preostale ekipe pripravljene, in če vse igrajo proti njemu, se lahko tudi dogovorijo za kakšno taktiko. V mojih časih se je zgodilo, da je prišel kakšen športni direktor druge ekipe na posvet, kako dirkati."

Proti izrazitemu favoritu Pogačarju se lahko konkurenca torej postavi z nekakšno strateško zaroto, bolj verjetno pa je, da bodo dogovori nemogoči, saj bo potekal srdit boj za preostali mesti na zmagovalnem odru, še razmišlja nekdanji slovenski profesionalec. "Če je prvo oddano Pogačarju, bo najbrž potekal hud boj za preostali mesti na stopničkah. Njegovi konkurenti bodo startali zagotovo ambiciozno, hitro pa se lahko zgodi, da bo naredil razliko. Nekateri mi pravijo, da ne bo že v prvem tednu naredil velike razlike, kot na Kataloniji, ko je imel štiri minute naskoka, sam pa mislim, da se ne sme držati nazaj. Lahko se zgodi kakšen defekt, pa preostale ekipe zagotovo ne bodo čakale. Če bi bil na njegovem mestu in imel priložnost v prvem tednu narediti razliko, bi to vsekakor izkoristil. Tako si lahko v nadaljevanju vsaj malo bolj miren, ne da si ves čas na minuti ali tridesetih sekundah in je stresno."

Domen Novak bo eden ključnih Pogačarjevih pomočnikov. Tudi njega in preostale člane moštva UAE Emirates čaka težko delo. Foto: Guliverimage

Naporno delo za Pogačarjeve moštvene kolege

Že druga etapa ima cilj v klanec, kar je idealno za napad in Pogačarjev prevzem rožnate majice. "Že prvi dan lahko obleče majico," meni Koren. Prva etapa bo razgibana, cilj pa po spustu s krajšega, a strmega klanca. A to pomeni, da bo morala Pogačarjeva ekipa UAE Emirates nato vodstvo braniti vse tri tedne dirkanja. "Ja, to je lahko naporno za preostale fante v ekipi, niso vsi v najboljši formi. V mojih časih smo se hecali glede Nibalija, češ, da upamo, da ne bo majice oblekel že v začetku in bo treba potem ves čas vleči. Vemo, kaj to pomeni. Druge ekipe te čakajo, da se prvi postaviš, dva kolesarja sta na čelu v prvem delu etape, nato še dva v drugem, dva morata biti ves čas ob kapetanu."

Tudi zato bi lahko največji del posla Pogačar in njegovi kolegi – v UAE Emirates bodo ob Slovencu na Giru še Domen Novak, pa Poljak Rafal Majka, Portugalec Rui Oliveira, Danec Mikkel Bjerg, Norvežan Vegard Stake Laengen, Avstrijec Felix Grossschartner in Kolumbijec Juan Sebastian Molano – opravili že prvi teden. Če bo Pogačar vodil z dobro prednostjo, se bodo njegovi konkurenti najbrž sprijaznili z bojem za drugo mesto in s tem prevzeli nekaj bremena na svoje ekipe. "V takih razmerah bi lahko UAE Emirates tudi malce počivali in iniciativo prepustili drugim. To bi utegnila bit zelo enostavna in ležerna Pogačarjeva zmaga ter v bistvu le krasen trening za Tour," podobno kot Koren razmišlja tudi nekdanji ameriški kolesar Chris Horner.

Slovenske barve bosta na letošnjem Giru zastopala še Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) in Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Preberite še: