Kdo bo nasledil Primoža Rogliča?

"Na grand touru je vedno nekaj kronometrov, nekaj hribov, nekaj dolgih in nekaj kratkih etap. V vsem moraš biti dober, na ravnini, v hribih, na kronometrih, znati se moraš voziti v skupini … Všeč mi je, rad dirkam na vsaki dirki," je nekaj dni pred startom Gira razlagal Tadej Pogačar, o trasi letošnje rožnate pentlje pa dodal: "Dirka mi je všeč, in to od začetka do konca. Rad imam, da se grand tour začne s težkimi etapami. Imen vseh vzponov ne poznam, je pa veliko znanih, na katerih sem že treniral. Izpostavil pa bi etapo s ciljem v Livignu in zadnjo težko, ki se konča v Bassano del Grappa."

Brutalna 15. etapa

Giro letos ponuja 3400 kilometrov dirkanja in slabih 45 tisoč "višincev", kraljevska bo 15. etapa s kar 5711 višinskimi metri, v le za odtenek manj zahtevni 16. bo kolesarje pot vodila na znameniti prelaz Stelvio, z 2759 metri nadmorske višine najvišjo točko dirke, ali tako imenovani Cime Coppi. Ali pač? Stelvio je te dni pod debelo odejo snega. "Če je tam še veliko snega, ne vem, kako bomo izvedli, je pa to bolj izziv za organizatorje kot nas," je o slavnem klancu povedal Pogačar, ki se zaveda, da mu lahko na njegovem prvem Giru ponagaja tudi vreme: "Vreme vedno igra pomembno vlogo, če je mraz, dež, sneg … Vse to igra vlogo. Upam, da ne bomo preveč trpeli zaradi vremena."

Tadej Pogačar je veliki favorit. Foto: Guliverimage

Zadnjih deset zmagovalcev Gira: 2023 Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

2022 Jai Hindley (Avs/BORA - hansgrohe)

2021 Egan Bernal (Kol/Oneos Grenadiers)

2020 Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers)

2019 Richard Carapaz (Ekv/Movistar)

2018 Chris Froome (VBr/Sky)

2017 Tom Dumoulin (Niz/Sunweb)

2016 Vincenzo Nibali (Ita/Astana)

2015 Alberto Contador (Špa/Tinkoff-Saxo)

2014 Nairo Quintana (Kol/Movistar)

Dva kronometra, prvi je lahko odločilen

Pogačar se je v pripravah posvetil tudi treningu vožnje na čas. "Nekaj več časa sem preživel na kolesu za kronometer, da. Počutim se v redu, ne pa tako dobro kot na cestnem. Želel bi si nekaj več treninga kronometra, ampak to ni vedno mogoče. Letos ga je bilo vseeno nekaj več kot lani in sem vedno bolj samozavesten v vožnji na čas." V sedmi etapi Pogačarja in njegove tekmece čaka 40,6 kilometra dolga posamična vožnja na čas z zaključkom v klanec. To bo ena ključnih etap za končno zmago. Še enkrat se bodo z uro pomerili v 14. etapi, tedaj na 31,2-kilometrskem kronometru, ki bo veliko lažji.

Takole je bilo na uradni predstavitvi ekip:

Izjemna sprinterska zasedba

S petimi zvezdicami za največjo težavnost so prireditelji Gira ocenili 8., 15., 17. in 20. etapo, zadnji teden bo tako izjemno naporen. Zanimivo pa je, da bo na letošnji italijanski pentlji nastopila tudi kopica izjemnih sprinterjev s Timom Merlierem (Soudal – Quick Step), Olavom Kooijem (Visma | Lease a Bike), Fabiem Jakobsenom (DSM – firmenich PostNL) in Jonathanom Milanom (Lidl – Trek) na čelu. Za točke se bodo borili še Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), Caleb Ewan (Jayco AlUla), Danny van Poppel (BORA - hansgrohe), Max Kanter (Astana Qazahstan) … Za sprinterske ase bodo primerne 3., 4., 11., 13., 18. in zadnja, 21. etapa s prestižnim zaključnim sprintom v Rimu.

Na Giro je prišla imenitna sprinterska zasedba, tudi Tim Merlier. Foto: UAE Tour

Kdo še so favoriti?

V tega želi v rožnati majici vodilnega prikolesariti Tadej Pogačar. Njegovi najresnejši tekmeci za skupno zmago utegnejo biti Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je lani vse do predzadnje etape mučil tudi zmagovalca 106. Gira Primoža Rogliča, pa Francoz Romain Bardet (DSM – firmenich PostNL), Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), Španec Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek), Italijan Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana), Kolumbijec Daniel Martinez, Nemec Floria Lipowitz (oba BORA - hansgrohe), Belgijec Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike), Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla), Kolumbijec Einer Rubio (Movistar) …

Pogačarju bo v ekipi pomagal še en Slovenec, Domen Novak. Jan Tratnik bo v ekipi Visma | Lease a Bike pomočnik Christopha Laporta, Olava Kooija in Ciana Uijtdebroeksa pri lovu za etapnimi zmagami. Luka Mezgec pa bo v ekipi Jayco AlUla pomagal Calebu Ewanu in Eddieju Dunbarju.

Šest etap, ki bi utegnile odločati o zmagovalcu:

Foto: zajem zaslona

Druga etapa ima že ciljni vzpon. Takšne tako zgodaj na Giru ni bilo že od leta 1989. Vzpon na Santuario di Oropa (11,8-kilometrski klanec s 6,2-odstotnim povprečnim naklonom) bo že pokazal, kdo se bo letos resno boril za rožnato majico.

Foto: zajem zaslona

Sedma etapa prinaša prvi posamični kronometer. Od Foligna do Perugie je 40,6 kilometra, zaključek pa bo v klanec. Zadnjih 6,6 kilometra preizkušnje je vzpon, sploh začetek tega je strm, z 10-odstotno naklonino, kar bo velik izziv za specialiste in nova priložnost za favorite za skupno razvrstitev.

Foto: zajem zaslona

Petnajsta etapa je najdaljša in najzahtevnejša na letošnji rožnati pentlji. Z 222 kilometri in štirimi kategoriziranimi klanci, tremi prve kategorije, ter skupno 5711 višinskimi metri je popolnoma upravičeno označena za kraljevsko. V tej se bodo kolesarji povzpeli na kultni prelaz Mortirolo, slabih 13 kilometrov dolg klanec s 7,6-odstotnim povprečnim naklonom in deli, kjer naklonina presega 16 odstotkov. Spektakel lahko pokvari slabo vreme, nad dva tisoč metri v maju sneženje ni nobena redkost.

Foto: zajem zaslona

Sneg, mraz in nevarnost spremembe trase prirediteljem grozijo tudi dan kasneje, ko je za kolesarje v 202 kilometra dolgi 16. etapi načrtovan tudi vzpon na prelaz Stelvio, najvišjo točko letošnje dirke.

Foto: zajem zaslona

S 17. etapo bo končan epski gorski trojček. Sicer bo nekaj krajša kot njeni "sestri" v dneh prej, a bo tudi imela več kot 4100 višinskih metrov in pa skoraj nič ravnine. Tudi cilj te bo na vrhu klanca.

Foto: zajem zaslona

Zadnja težka etapa Gira 2024 bo predzadnji dan dirke. Takrat že močno utrujene kolesarje čaka še 175 kilometrov trpljenja, najhujše se začne po 80 kilometrih s prvim vzponom na Monte Grappa (18,2 kilometra, 8,1-odstotni povprečni naklon in deli, kjer naklonina dosega 14 odstotkov). A cilj bo na tej zadnji ključni etapi po dolgem in nevarnem 30-kilometrskem spustu, ki ga prekine le krajša rampa.

Preberite še: