Pogačar in Mezgec prvič skupaj na startu Gira, ne pa na Giru nasploh

Pred desetletjem, 1. junija 2014, je takrat 15-letni Tadej Pogačar v Trstu spremljal zadnjo etapo Gira in v živo doživel zmagoslavje Luke Mezgeca, ki je ta dan dosegel prvo slovensko etapno zmago na Dirki po Italiji. Mezgec je takrat imel 25 let, ravno toliko jih Pogačar šteje danes. Gorenjca, ki sta lani na državnem prvenstvu v Radovljici skupaj bežala kar 140 kilometrov, kar Mezgec šteje za enega svojih največjih dosežkov, bosta jutri (3. 5.) prvič skupaj stala na startu Gira. Kako na to gleda Mezgec?

Jutri se bo v predmestju Torina začela 107. izvedba Dirke po Italiji. Na njej bodo nastopili štirje Slovenci, za Domna Novaka (UAE Emirates) bo to četrti nastop na rožnati dirki, za Jana Tratnika (Visma | Lease a Bike) peti, za Luko Mezgeca (Jayco AlUla) šesti in za prvega favorita Tadeja Pogačarja (UAE) komaj prvi.

"Res zanimivo, lepo naključje," nam je pred dnevi razlagal Mezgec, gost Sportalovega Sobotnega intervjuja, ki niti za trenutek ne dvomi o Pogačarjevi zmagi na letošnjem Giru.

"Nekaj dni pred dirko Liege–Bastogne–Liege sva se s Tadejem pogovarjala in – kot sem povedal že večkrat – menim, da glede na to, kar je pokazal letos, in glede na nekatere konkurente, ki bodo zaradi padcev dirko izpustili, verjamem, da če ne bo kakšnih neprijetnih situacij s padci ali boleznimi, Tadej na Giru nima konkurence. Giro je bolj tehničen od drugih grand tourov, več je pasti, mrzlo je, kar Tadeju ustreza, zato mislim, da bo na Giru užival. Mislim tudi, da je glede na njegove sposobnosti nastop na Giru boljša priprava za Tour kot pa to, kar je delal prej, torej dirkal na enodnevnih dirkah, kjer je način dirkanja povsem drugačen. Na enodnevnih dirkah greš vedno do konca, na etapnih pa le redko, razen na kraljevskih etapah," pravi izkušeni kolesar, ki bo na Giru glavni pomočnik sprinterja Caleba Ewana, poleti bo tako kot Pogačar in Tratnik nastopil na Touru, jeseni pa ga čaka še Vuelta.

Pogačar si je zadnjo etapo Gira leta 2014 ogledal v družbi kolesarjev ekipe Rog, nam je povedal prvi Pogačarjev trener Miha Koncilija, ki je z nami delil eno od fotografij s tega dne. Na njej so od leve proti desni Pogačar, Žiga Jerman, Matej Merčun in Pavel Cizelj. Koncilija pravi, da ima na ta dan zelo lepe spomine.

Zgodovinsko etapno zmago Mezgeca na Giru leta 2014 si je v živo ogledal tudi Pogačar, ki je ob novici, da bo letos prvič v karieri nastopil na Giru, kot enega najlepših spominov na Giro navedel prav zmago Mezgeca v Trstu. "Tam sem bil in bilo je nepozabno. Vedno sem sanjal, da nastopim na Giru," je še povedal Pogačar (na fotografiji skrajno levo). Foto: osebni arhiv Mihe Koncilija

"S kolesarji gremo večkrat pogledat kakšno dirko, da jih ne vozimo samo tekmovat, ampak tudi zato, da si pogledajo dogajanje na največjih dirkah, da dobijo občutek, za kako velike in pomembne dirke gre in kaj vse se odvija v ozadju. Še posebej, če je to v Italiji, ki je za nas in naše kolesarje kot drugi dom, saj tam ogromno dirkamo. Mislim, da je to tudi zanje velika motivacija. Če se prav spomnim, smo bili leta 2014 v Italiji z dvema kombijema, na Giro smo peljali mladince in še nekaj kolesarjev iz kategorije dečki. Fotografija, ki sem vam jo poslal, je nastala zelo spontano. Spomnim se, da smo se, ko smo slišali, da je Luka zmagal, hitro preselili proti cilju, potem pa se je ulilo kot iz škafa. Kot bi bil sodni dan, kakšni dve minuti po prihodu v cilj. Že takrat je bilo v Trstu ogromno slovenskih navijačev, seveda pa ne toliko, kot jih je na Giru zadnja leta."

