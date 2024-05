"To je bil moj cilj, vse odkar sem slavil etapo na Touru. Manjkala mi je le še etapna zmaga na Giru," se je danes v cilju na Oropi smejalo slovenskemu šampionu Tadeju Pogačarju. Že v drugi etapi svojega prvega Gira v karieri je prišel do etapne zmage in tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku ter postal tretji Slovenec, ki je oblekel prestižno rožnato majico.

On the historic slopes of Oropa, there could only be one winner, and it was a 🇸🇮 success as @tamaupogi wrote his name in the history books, becoming a winner on all 3 Grand Tours



🎬 The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️

#GirodItalia — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

Tretji Slovenec v rožnatem

Postal je tudi 108. kolesar v zgodovini, ki se lahko pohvali z etapnimi zmagami z vseh treh grand tourov, po Primožu Rogliču in Mateju Mohoriču še tretji Slovenec. "Slaviti na vseh treh je v tem športu velik dosežek, saj se s tem ne more pohvaliti veliko kolesarjev, zato sem super vesel," je 25-letni šampion s Klanca pri Komendi še razlagal organizatorjem Gira.

Etapne zmage Slovencev na grand tourih: Giro:

4 zmage: Primož Roglič

2 zmagi: Jan Polanc

1 zmaga: Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Tadej Pogačar Tour:

11 zmag: Tadej Pogačar

3 zmage: Primož Roglič, Matej Mohorič Vuielta:

12 zmag: Primož Roglič

3 zmage: Tadej Pogačar

1 zmaga: Matej Mohorič, Borut Božič

"Nisem se ustrašil, ostal sem miren"

Deset kilometrov pred ciljem je poskrbel za nekaj drame, zaradi predrte pnevmatike na sprednjem kolesu je tudi padel, nato pa hitro spet ujel skupino favoritov in v zaključku etape ob pomoči kolegov iz moštva UAE Emirates pokoril konkurenco. "Nisem se ustrašil, ostal sem miren," se je spomnil dogodka, ob katerem je njegovim navijačem, predvsem pa športnim direktorjem zastal dih.

Na zaključnem vzponu so imeli načrt napasti nekaj bolj zgodaj, da bi preprečili včerajšnji razplet, ko se mu na klancu ni uspelo otresti vseh konkurentov in je nato etapo izgubil v zaključnem sprintu. "Želel sem napasti nekje, 4,5 ali 3,5 km pred ciljem, ampak klanca nisem poznal, tudi fantje ne. Tukaj smo bili prvič in potem je težko najti pravi trenutek tako z narekovanjem ritma kot napadom. Smo pa opravili smo dobro delo, Majka je bil zelo močan in me je dobro pripeljal do mesta za napad," je dogajanje povzel slovenski as.

The first podium for @TamauPogi on the #GirodItalia — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

"V naslednjih dneh lahko dirkamo sproščeno"

Zdaj bodo v UAE Emirates branili skupno vodstvo, morda vse do cilja v Rimu (26. maja). V naslednjih dneh sledi nekaj lažjih etap, ko bodo na delu bolj ekipe s sprinterskimi ambicijami. "Zdaj lahko v naslednjih dneh dirkamo sproščeno in se varno prebijamo skozi ravninske etape in sprinte," si je oddahnil Pogačar. Šele v soboto spet prihaja resnejši izziv za favorite, ko se bo osma etapa spet končala s ciljnim vzponom prve kategorije.

"Nič novega, kajne? To smo pričakovali."

Danes je Pogačar tudi preveril stanje konkurence. Dokaj dobro sta se držala Kolmbijec Daniel Martinez (BORA – hansgrohe) in Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadoiers), ki sta v etapi zasedla drugo in tretje mesto, za Pogačarjem pa v cilju zaostala 27 sekund. Valižan, ki je lani na Giru izgubil spopad z Rogličem, je drugi tudi v skupnem seštevku, za Pogačarjem ima zdaj 45 sekund zaostanka.

Gerainta Thomasa Pogačar ni presenetil: "Nič novega, kajne?" Foto: Guliverimage

"Nič novega, kajne? To smo pričakovali," je 37-letnik povedal od Pogačarjevem današnjem napadu. "Upal sem, da mu bom lahko sledil, ampak sem vedel, da me bo to stalo. Nekaj časa sem bil povsem na limitu. Ujela nas je skupina in lahko sem spet malo zadihal in zbral moči. S svojim nastopom sem zadovoljen, upam, da se bo nadaljevalo," je še ocenil veteran. Že pred dirko je dejal, da si glede Pogačarjeve moči ne dela prav nobenih utvar. "Tadej je pa pač Tadej," je še enkrat ponovil.

Le štirje z manj kot minuto zaostanka

Ob Francozu Romainu Bardetu, ki je iz boja za skupno zmago izpadel že včeraj, pa danes še povečal zaostanek v skupnem seštevku, je imel slab dan še eden od kolesarjev, ki smo jih pred dirko prištevali med morebitne favorite. Avstralec Ben O'Connor je danes v zaključku naletel na zid in proti Pogačarju izgubil še minuto. Ostaja sicer med deseterico v skupnem seštevku, z enakim zaostankom kot Kazahstanec Aleksej Lucenko, ki je enajsti.

Manj kot minuto za slovenskim šampionom sta poleg Thosama in Martineza le še mladi belgijski up moštva Visma | Lease a Bike Cian Uijtdebroeks (+ 0:54) ter Kolumbijec iz Movistarja Einer Rubio (+ 0:54). Pogačar z 51 točkami vodi tudi v razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki, modro majico pa bo prepustil drugo uvrščenemu Martinezu (26 točk).

