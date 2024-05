Tadej Pogačar po težavah s kolesom do zmage in rožnate majice!

"To so bile moje sanje po zmagi na Touru, manjkala mi je namreč le še etapna zmaga z Gira. Zato sem super vesel. Po težavah sem ostal povsem miren, kljub manjšemu padcu ni bilo hujšega, le nekaj zmede glede tega, kdaj bom dobil kolo. Vse se je izšlo dobro. Želel sem si etapne zmage, pa da malce preverim, kako močne noge imam, rožnata majica so bile sanje, a zdaj jo imamo," je v cilju prirediteljem povedal nov vodilni na dirki Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar ima zdaj etapne zmage z vseh treh tritedenskih dirk, prvič v karieri pa je oblekel tudi legendarno rožnato majico. V začetku zaključnega klanca je imel težave s kolesom, zaradi predrte sprednje pnevmatike je celo padel in zaostal 30 sekund za glavnino. "Ja, takrat nam je vsem zastal dih," je Eurosportu razlagal športni direktor ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti. Ostali so mirni, Pogačarju hitro dali nadomestno kolo in Slovenec je o pomoči moštvenih kolegov hitro lahko spet ujel glavnino. "To je bilo izjemno ekipno delo," je bil zadovoljen Gianetti.

Zanimivo, tudi pokojni legendarni italijanski kolesar Marco Pantani je imel leta 1999, ko je osvojil Oropo, prav tako težave s kolesom tik pred začetkom vzpona.

"Nič novega, kajne? T o smo pričakovali. Upal sem, da bom lahko sledil, ampak sem vedel, da me bo stalo. Nekaj časa sem bil povsem na limitu. Ujela nas je skupina in lahko sem spet malo zadihal in zbral moči. S svojim nastopom sem zadovoljen, upam, da se bo nadaljevalo, Tadej je pa pač Tadej," je v cilju razlagal Geraint Thomas.

Dirka po Italiji, potek 2. etape:

Cilj: Tadej Pogačar je v osvojil drugo etapo Gira, tekmece je strl na vzponu na Oropo in prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku dirke!

💗 Come to the #GirodItalia they said, it'll be fun they said.@TamauPogi hasn't taken long to show his talent on la Corsa Rosa pic.twitter.com/aIh9kUIOBx — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

1,8 km do cilja: O'Connor je v težavah, Pogačarju zdaj sledi večja skupina, v kateri sta tudi Thomas in Uijtdebroeks, pa Lucenko, Martinez, Lopez, Rubio ... A Slovenec ohranja dobre pol minute prednosti.

2,5 km do cilja: Thomasu in O'Connorju se je pridružil še Cian Uijtdebroeks, trojica pa ima že pol minute zaostanka za Pogačarjem.

3 km do cilja: Pogačar ima 16 sekund prednosti pred Thomasom in O'Connorjem in 34 pred skupino z rožnato majico. Tudi Romain Bardet je danes spet močno zaostal.

4 km do cilja: Tadej Pogačar se je odpeljal konkurentom, poskušata mu slediti Ben O'Connor in Geraint Thomas, vozita nekaj deset metrov za Slovencem. Nosilec rožnate majice Jhonatan Narvaez je popustil

4,5 km do cilja: Majka je opravil svoje, Pogačar je pospešil!

5,5 km do cilja: Mikkel Bjerg in Domen Novak sta popustila, Pogačarja zdaj vodi Rafal Majka. Kdaj bo eksplodiral slovenski šampion? To se sprašujejo tudi v Ineosu.

6 km do cilja: Zdaj so Pogačarjevi pošteno navili tempo, Grossschartner je svoje delo opravil, nasledil ga je Mikkel Bjerg, ob Pogačarju sta še Domen Novak in Rafal Majka. Glavnina se je močno razredčila, Piccola so že prehiteli.

8 km do cilja: UAE Emirates so zdaj povsem na čelu glavnine, tudi Pogačar je tam. Prednost Adree Piccola pa je padla na 25 sekund.

11 km do cilja: Andrea Piccolo (EF Education – Easy Post) je osvojil leteči cilj v Bielli, kjer so se delile le bonifikacijske sekunde, zdaj so kolesarji že začeli za zaključnim vzponom na Oropo (I. kategorija, 10 km, 6,8 %). Pogačar je spet na svojem mestu v ospredju glavnine, ta pa je le še 50 sekund za vodilnim Piccolom.

Izidi letečega cilja, Biella:

1. Piccolo 3 bonifikacijske sekunde

2. Thomas 2

3. Ganna 1

12 km do cilja: Tadej Pogačar je imel predrto spredno pnevmatiko in je izgubil nekaj časa. Hitro je dobil nadomestno kolo in zdaj lovi glavnino. Nadoknaditi mora kakšnih 30 sekund. Na ovinku je zdrsnil in padel.

💥Leve caída de 🇸🇮Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tras sufrir un pinchazo en su rueda delantera!

👉El esloveno cambio de bicicleta y reinició su marcha sin aparentes complicaciones 🇮🇹 #Giro #GirodItalia #Giro2024 #Noticiclismo #Ciclismo pic.twitter.com/smK4WZKoET — NotiCiclismo 🇮🇹 #GirodItalia (@Noticiclismo1) May 5, 2024

15 km do cilja: Pred glavnino zdaj ostaja le še Andrea Piccolo, Scaroni in Marcellusi sta se predala. Vodilni ima zdaj 1:42 prednosti, vsak čas pa se bo začel zaključni vzpon na Oropo (I. kategorija, 10 km, 6,8 %). Na čelu glavnine ostaja Ineos, Pogačarjevi so takoj za njim.

22 km do cilja: Andrea Piccolo je na Nelvi osovjil devet točk, na vzponu je popustil davide Bais, ki ga je ujela glavnina, Scaroni pa je pred vrhom pobegnil še Marcellusiju. Piccolo ima še 1:10 prednosti pred najbližjim zasledovalcem in le še 1:46 pred glavnino. Njegove možnosti za etapno zmago so vse manjše.

💙 Andrea Piccolo claimed the points at the second GPM of the day in Nelva#GirodItalia pic.twitter.com/VmODjb18Or — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

Izidi gorskega cilja, Nelva (III, kategorija):

1. Piccolo 9 točk

2. Scaroni 4

3. Marcellusi 2

4. Ganna 1

Veteran Domenico Pozzovivo se je tudi danes znašel v težavah.

💥 @pozzovivod is caught in his second incident in two days, this time joined by 🇮🇹 @simovelasco and 🇩🇪 Georg Steinhauser #GirodItalia pic.twitter.com/PxNTGRkgUg — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

29 km do cilja: Andrea Piccolo je začel z vzponom na Nelvo (III. kategorija, 5 km, 5,5 %), vfztraja 1:35 pred zasledovalci in 2:16 pred glavnino. Razpoloženi Italijan danes očitno napada rožnato majico.

32 km do cilja: Na spustu se je na čelo glavnine postavila ekipa Ineos Grenadiers in hitro ujela osamelega Woodsa. Piccolo vztraja v vodstvu, 1:22 pred tremi zasledovalci in 2:24 pred glavnino.

Pogačarjevi so iniciativo prepustili Ineosu.

38 km do cilja: Andrea Piccolo (EF Education – Easy Post) je osvojil gorski cilj Oasi Zegna. Ima že več kot minuto prednosti pred tremi zasledovalci, pa 2:36 pred Harrisonom Woodom (Cofidis), ki je skočil iz glavnine, ta pa zdaj vozi 2:59 za čelom dirke.

💙 At the GPM in Oasi Zegna, it's 🇮🇹 Andrea Piccolo who crossed the line first, ahead of Marcellusi and @davide_bais



🔥 Meanwhile behind, @Harrison_Wood00 has recovered from his crash, and he's now in chasse-patate#GirodItalia pic.twitter.com/N7K90cbQu7 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

Izidi gorskega cilja, Oasi Zegna (III. kategorija):

1. Piccolo 9 točk

2. Marcellusi 4

3. Scaroni

4. Bais 1

43 km do cilja: V glavnini je prišlo do novega manjšega padca in spet se je na tleh znašel kolesar moštva Visma | Lease a Bike, tokrat Madžar Attila Valter. Ni bilo hijšega, tudi ta nadaljuje z dirko. Filippu Fiorelliju so medtem pošle moči, pred glavnino tako vztraja le še četverica, Piccolo 43 sekund pred Baisom, Scaronijem in Marcellusijem ter 2:35 pred glavnino. Na čelu te je zdaj ves čas UAE Emirates.

💥 More misfortune today for Visma - Lease A Bike, as @ValterAttila hits the deck with Kevin Vermaerke #GirodItalia pic.twitter.com/V5YjYc8Jpo — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

44 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na prvi kategoriziran klanec dneva, Oasi Zegna (III. kategorija, 5,9 km, 5,2 %). Vodilni Piccolo ima 40 sekund prednosti pred zasledovalci in 2:18 pred glavnino.

48 km do cilja: Andrea Piccolo (EF Education – Easy Post) je zbežal v vodstvo in vozi 30 sekund pred preostalimi štirimi kolegi ubežniki in 1:55 pred glavnino.

55 km do cilja: Flippo Fiorelli (VF Group Bardiani CSF – Faizane) je dobil sprint na Crocemossu, prednost ubežnikov je padla na minuto in pol.

💜 This time he launched on cue, and it's @fiorebike who takes the InterGiro in first place, ahead of Andrea Piccolo and @davide_bais! #GirodItalia pic.twitter.com/1MjlIxblmC — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

Izidi letečega cilja, Crocemosso:

1. Fiorelli 12 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Piccolo 8/2

3. Bais 6/1

4. Scaroni 5

5. Marcellusi 4

6. Ewan 3

7. Van Poppel 2

8. Groves 1

V seštevku za ciklamno majico najboljšega po točkah ima zdaj Fiorelli 42 točk, Jhonatan Narvaez ostaja pri dvajsetih.

57 km do cilja: Kolesarji se vzpenajjo na Crocemosso (3,2 km, 5,7 %), peteriva ubežnikov ima 2:16 prednosti pred glavnino.

58 km do cilja: Na čelo glavnine so se zdaj postavili kolesarji Pogačarjevega UAE Emirates, tempo narekuje Norvežan Vegard Stake Laengen. Vodilna peterica ima še 2:18 prednosti. Na vrhu naslednjega vzpona bodo na voljo bonifikacijske sekunde v sklopu t.i. "inter gira".

63 km do cilja: V glavnini je priplo do padca, na tleh se je znašel še en kolesar moštva Visma | Lerase a Bike, Olav Kooij, pa tudi dva kolesarja Jayco AlUle, Filippo Zana in Eddie Dunbar, kot tudi Nicola Conci (Alpecin - Deceuninck). Vsi nadaljujejo z dirko, Kooij je zapeljal ob avtomobil z zdravnikom.

💥 Crash in the peloton with @EddieDunbar, Filippo Zana and Olav Kooij involved. They're all back on the road#Giroditalia pic.twitter.com/RAjCE7cR7O — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

67 km do cilja - Flippo Fiorelli (VF Group Bardiani CSF – Faizane) je neizzvan dobil leteči cilj v Valdengu, v glavnini se je začelo dogajati, nekaj sprinterjev se je pognalo v lov za preostale točke, prednost ubežne peterice, ki je že začela vzpon na San Niccolao je padla na 2:20.

💜 In a very disputed sprint (no), @fiorebike crosses the line first and gets more points for his Maglia Ciclamino.



Behind, it's a very messy affair, with @kaden_groves winning the peloton sprint #GirodItalia pic.twitter.com/8X8RBP8O1J — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

Izidi letečega cilja, Valdengo:

1. Fiorelli 12 točk

2. Bais 8

3. Marcellusi 6

4. Scaroni 5

5. Piccolo 4

6. Groves 3

7. Kooij 2

8. Ewan 1

V boju seštevku za ciklamno majico najboljšega po točkah ima zdaj Fiorelli 30 točk, pet več od Jhonatana Narvaeza, ki je v tem seštevku vodil po prvi etapi, a majico prepustil Italijanu, saj sam nosi rožnato. Danes sta na sporedu še dva leteča sprinta v Crocemossu in Bielli, tik pred začetkom zaključnega vzpona. Fiorelli bo najbrž poskušal pred glavnino zdržati do tam.

80 km do cilja: Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Andrea Piccolo (EF Education – Easy Post), Davide Bais (Polti Kometa), Flippo Fiorelli in Martin Marcellusi (oba VF Group Bardiani CSF – Faizane) imajo zdaj še 3:30 prednosti pred glavnino, še kakšnih 14 kilometrov kolesarje loči do prvega klanca etape, nekategoriziranega San Noccolaa (7,2 km, 3,1 %).

Pogačar je po včerajšnji etapi na Stravi poslal sporočilo tekmecem. "Led je prebit, zdaj začenjamo igro zares," je zapisal.

Tadej Pogacar is ready to GO in Stage 2 of the Giro d'Italia 💪#GirodItalia pic.twitter.com/VfKFI0JecZ — Eurosport (@eurosport) May 5, 2024

100 km do cilja - Prednost ubežnikov je narasla na 4:30, nato se je Ineosu na čelu glavnine pridružil kolesar Pogačarjevega moštva UAE Emirates Rui Oliveira. Zdaj razlika spet počasi kopni.

Thomas si ne dela utvar

Včeraj taktika UAE Emirates ni bila brezhibna, so danes ugotavljali komentatorji, tudi Pogačarjevemu tekmecu Geraintu Thomasu (Ineos Grenadiers) je bilo pred današnjo zastavljeno vprašanje na to temo. "Morda res niso bili tako močni, kot smo jih vajeni, vseeno pa so dirkali odlično. Imeli so kontrolo, mi pa srečo, da se je do zmage uspelo prebiti Jhonatanu. Bil je prvi dan, morda nekateri niso bili še povsem v top formi, ampak si ne delam nobenih utvar," je odgovoril Valižan. Pa danes? Kakšni so načrti Ineosa? "Danes branimo rožnato majico, ni pa nujno, da jo bomo tudi ubranili."

115 km do cilja: Glavnina zdaj mirno vozi 3:52 za vodilno peterico. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 45,7 km/h.

Bo napadel ali ne?

"Včeraj smo že malo videli, kdo je močan in kdo ne, je bil pa klanec na koncu vseeno prekratek, da bi res pokazal, kdo so pravi konkurenti. Danes bo že bolj jasno, kdo je kje. Morda danes ne bom niti napadel, bomo videli. Giro je še dolg, res pa je, da so naslednji dnevi lažji, zato bi bilo smiselno izkoristiti priložnost, če se ponudi," je pred etapo povedal Tadej Pogačar.

132 km do cilja: Razlika med ubežno peterico in glavnino se je ustalila okoli treh minut in pol.

❤️ If you just joined from a race in Spain (i wonder which one), here's your race situation so far



🏁 134 KM



5️⃣ 🚴‍♂️ < 3'35’’ < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚗



🇮🇹 Martin Marcellusi (VBF)

🇮🇹 Andrea Piccolo (EFE)

🇮🇹 💜 @Fiorebike (VBF)

🇮🇹 @Davide_Bais (PTK)

🇮🇹 Christian Scaroni (AST)#GirodItalia pic.twitter.com/HyoD8OXgCk — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

143 km do cilja: Da, na čelo glavnine so se zdaj postavili kolesarji Ineosa, ki bodo nadzorovali razliko do ubežne peterice, ta zdaj znaša 3:53.

2024 #GirodItalia - Stage 2️⃣



🚩 San Francesco Al Campo

🏁 Santuario Di Oropa

📏 161 KM

⏰ 12:55 - 17:13



⭐⭐⭐ pic.twitter.com/mVvdgpP7gS — Giro d'Italia (@giroditalia) May 5, 2024

145 km do cilja: Peterica ubežnikov ima že več kot tri minute prednosti pred glavnino, kar pomeni, da v virtualni rožnati majici kolesari Piccolo, ki ima v skupnem seštevku 1:07 zaostanka za Jhonathanom Narvaezom. To je tudi motivacija za Ineos, da UAE-ju pomaga pri nadzorovanju dirke.

151 km do cilja: Bežijo Italijani, Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Andrea Piccolo (EF Education – Easy Post), Davide Bais (Polti Kometa), Flippo Fiorelli in Martin Marcellusi (oba VF Group Bardiani CSF – Faizane). Hitro so si privozili 45 sekund prednosti pred glavnino.

153 km do cilja: Naposled je glavnini uspelo pobegniti peterici, na čelu glavnine so kolesarjem UAE Emirates cesto pomagali zapreti tudi člani Ineos Grenadiers.

155 km do cilja: Vodilna skupina je za kratek čas narasla, je bil pa prvi poskus pobega neuspešen, UAE Emirates so podkrbeli, da je glavnina spet strnjena. Nadaljujejo se poskusi. Tudi Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) kaže voljo, da bi se danes priključil ubežnikom.

158 km do cilja: Takoj po uradnem startu se je v vodstvo odpeljala šesterica kolesarjev, sprva je kazalo, da bo pobeg uspešen, ko pa je iz glavnine skočilio še nekaj tekmovalcev, pa se je odzvala Pogačarjeva ekipa UAE Emirates in začela lov.

161 km do cilja: Dirka se je začela! Takoj so se začeli napadi.

Start: Kolesarji so se na 161-kilometrsko pot podali ob 13.00 z velodroma Francone, po nekaj kilometrih zaprte vožnje bodo dobili znak za začetek dirke.

Dobrodošli! Pred nami je druga etapa letošnjega Gira, danes tekmovalce čaka zaključni vzpon, kar pomeni, da se bodo morali izkazati favoriti za končno zmago. Rožnato majico pa brani moštvo Ineos Grenadiers, nosi jo zmagovalec včerajšnje etape, Ekvadorec Jhonathan Narvaez.

Na startu se danes ni pojavil Nizozemec Robert Gesink (Visma | Lease a Bike), ki se je včeraj poškodoval pri padcu.