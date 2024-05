Tim Merlier kolesarja Wouterja Weylandta, ki se je leta 2011 na Dirki po Italiji smrtno ponesrečil med spustom s prelaza Bocco 25 kilometrov pred ciljem, osebno ni poznal, ga je pa občudoval. "Že takrat sem bil hiter, čeprav sem bil predvsem kolesar za ciklokros. Tudi Wouter je bil sprinter, zato sem se zgledoval po njem," je Merlier povedal v pogovoru za Wielerflits.

Že v dneh pred prvo etapno zmago na Giru leta 2021 je Merlier razmišljal, kako bi se poklonil pokojnemu rojaku. "Tudi moj cimer (Gianni Vermeersch, op. p.) me je zjutraj spomnil na to. Če zmagaš, bi lahko pokazal črko w, mi je dejal. Ko sem prečkal ciljno črto, nisem okleval, storil sem natanko to. Zgodilo se je precej naravno, morda zaradi vseh čustev," je pred tremi leti pripovedoval Merlier.

Merlier je leta 2021 etapno zmago proslavil tako kot letos. Z gesto v obliki črke w. Foto: Guliverimage

"Nisem ga pozabil"

Tudi včeraj ni pozabil na Weylandta. "Nisem ga pozabil, bil sem njegov oboževalec," je povedal v pogovoru za belgijsko Sporzo. "Še vedno se spomnim trenutka, ko je umrl. Dirko sem gledal skupaj s prijateljem. Ko se je zgodilo, me je udarilo kot bomba," je priznal. V času njegove smrti je imel 18 let. "Naš športni direktor Iljo Keisse, ki je tukaj z nami na Giru, je bil njegov najboljši prijatelj in za nas je pomembno, da spomin nanj ohranjamo živ."

Wouter Weylandt (1984–2011) je v karieri dobil dve etapi na velikih dirkah; eno leta 2008 na Vuelti, leta 2010 pa prav tretjo na Giru. Profesionalni kolesar je postal leta 2006 pri ekipi Quick Step, leta 2011 pa se je pridružil moštvu bratov Schleck.

Zanimivo je, da je ob prvi etapni zmagi Tima Merlierja na Giru karavana etapo končala v Novari, včeraj, ob novem zmagoslavju Merlierja, pa se je tam končala. Nove zmage, osme v tej sezoni, s čimer se je izenačil s Pogačarjem, je bil izjemno vesel, saj letos na Giru za hitre kolesarje ne bo prav veliko priložnosti. "Bil je dokaj čuden dan. Najprej pobeg večje skupine s številnimi sprinterji in nato še napad kolesarjev, ki so visoko v skupnem seštevku," se je dotaknil akcije dvojca Pogačar-Thomas, prvega in drugega kolesarja v skupnem seštevku dirke. "Akcije nisem videl, saj sem bil takrat preveč v ozadju in sem imel polne roke dela s tem, da se prebijem v ospredje," je še povedal Merlier.

