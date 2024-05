Tadej Pogačar, ki je danes prvič vozil v rožnati majici, je spet dokazal, da je pravi kolesarski šovman. Na zadnjem kratkem klancu sicer ravninske etape, ki se je končal tri kilometre pred ciljem, je pokril napad Danca Mikkela Honoreja (EF Education-EasyPost) in popestril dokaj dolgočasno etapo. Ko se ga je pozneje znebil, je noremu tempu lahko sledil le Valižan Geraint Thomas, ki pa ni mogel kaj dosti pripomoči k njuni prednosti.

Okoli 400 metrov pred ciljem so ju ujeli sprinterski vlaki, ki so med seboj obračunali za etapno zmago. Ta je na koncu pripadla Belgijcu Timu Merlierju, ki je za 42. zmago v karieri ugnal drugouvrščenega Italijana Jonathana Milana (Lidl-Trek) in tretjega Eritrejca Biniama Girmaya (Intermarche-Wanty). "To je bila najtežja zmaga v moji karieri. Zahteven zaključek, komaj smo se vrnili. V zadnjem kilometru nisem našel pravega zavetrja. Ves čas sem bil izpostavljen vetru. Rekel sem si, da moram poskusiti v zadnjih 300 metrih. Videl sem Milana in vedel, da bom najmanj drugi. Presrečen sem, da mi je uspelo," je za organizatorja Gira povedal 31-letni Merlier.

Pogačar: Bilo je kot igra

Pogačar je v pogovoru za Eurosport zanikal, da bi šlo za napad v zadnjih kilometrih. "Nisem napadel, samo sledil sem kolesu pred seboj in bila je super situacija, nisem pa danes verjel v zmago. Nisem pričakoval, da se bo G (G. Thomas, op. p.) peljal zraven in to spoštujem. Poskusil sem, a je bilo predaleč do cilja. Bilo je kot igra, kot včasih, ko smo se s prijatelji napadali na ravninah in manjših vzponih, to mi kar ustreza," je priznal Pogi, ki je že pred tem sprintal za bonifikacijske sekunde. Okoli 22 kilometrov pred koncem je osvojil dve, Thomas eno, s čimer sta nekoliko povišala prednost pred tekmeci v skupnem seštevku. Pogačar ima v skupnem seštevku 46 sekund naskoka pred Thomasom, Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe) pa po novem na tretjem mestu zaostaja 47 sekund.

Pogačar je bil na novinarski konferenci dobro razpoložen. Na vprašanje, ali se boji, da bi ga Giro stal preveč (v smislu naporov), je Pogi odvrnil, da za zdaj ni zapravil niti evra in da je že zadnjih šest dni na plačanem dopustu.

Thomas: Skušal sem mu pomagati, a nisem mogel

Thomas je po etapi v pogovoru za Eurosport priznal, da napad s Pogačarjem ni bil v načrtu, skušal se je zgolj izogniti težavam. "Fantje so opravili izjemno delo. Potem sem videl Honoreja in Pogačarja ter se odločil slediti. Pogačar je bil tako hiter, da sem ga komaj držal. Skušal sem mu pomagati, a nisem mogel. Presenečen sem bil, da imava tako veliko prednost, a sem hkrati vedel, da nas bodo sprinterji ujeli, saj mu nisem mogel pomagati pri narekovanju ritma," je še dodal Thomas, ki je lani Giro končal na 2. mestu, tik za slovenskim šampionom Primožem Rogličem, ki se je letos povsem osredotočil na Tour.

Jutri bo na sporedu še ena pretežno ravninska etapa od mesta Acqui Terme do Andore (190 km). Sredi etape bodo morali sprinterji "preživeti" vzpon na Melogno. Dolg bo 7,5 kilometra in ima 4,8-odstotni povprečni naklon.

