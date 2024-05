Prijateljsko zbadanje najboljših dveh na Dirki po Italiji #video

Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) – lani drugi na Giru, potem ko ga je na gorskem kronometru v predzadnji etapi na Svetih Višarjah premagal Primož Roglič – je na družbenih omrežjih objavil fotografijo s Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), zraven pa zapisal: "V redu, sine, dovolj si se zabaval. Imava lahko jutri prijeten in miren dan?", zraven pa dodal ključnika #danasnjamladina in #giro.

Pogačar, ki je včeraj prvič v karieri nosil rožnato majico, to si je prislužil z izjemno predstavo v drugi etapi s ciljem na Oropi, mu seveda ni ostal dolžan. "Greva jutri že od starta?" ga je vprašal.

Zbadanje prvega in drugega kolesarja na letošnjem Giru ni ostalo neopaženo, številni so komentirali in všečkali njun humor in predstave na letošnji rožnati pentlji.

Kolesarje danes čaka še ena pretežno ravninska etapa. Etapa od mesta Acqui Terme do italijanskega obmorskega središča Andora bo dolga 190 kilometrov in ima 1.700 višinskih metrov. Kolesarje na sredini etape čaka vzpon na Melogno, ta bo dolg slabih osem kilometrov in ima nekaj manj kot petodstotni povprečni naklon.

V skupnem seštevku ima Pogačar 46 sekund prednosti pred Thomasom in 47 sekund pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe). Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) je na 24., Domen Novak (UAE Team Emirates) na 63., Luka Mezgec (Jayco-AlUla) pa na 148. mestu.

Ali se bo Pogačar iztrošil?



Ob izjemnih predstavah Pogačarja, ki s svojimi napadi neizmerno zabava navijače, se znova odpira vprašanje, ali najboljši kolesar sveta s tem preveč troši s svojimi močni, še posebej v luči tega, da ga dober mesec po koncu Dirke po Italiji čaka še Dirka po Franciji (29. junij – 21. julij). Pogačar je v ponedeljek po koncu etape na vprašanje, ali se mu ne zdi, da ga bo Giro stal preveč, v šali odvrnil, da za zdaj ni zapravil niti evra in da je zadnjih šest dni na plačanih počitnicah. Da bi Pogačar, ki ima po prvih treh etapah 46 oz. 47 sekund prednosti pred Geraintom Thomasom in Danijem Martinezom, moral voziti bolj zadržano, meni tudi športni direktor ekipe UAE Emirates Fabio Baldato. V pogovoru za Cyclingnews je priznal, da bi se Pogi moral hraniti za trenutke, ki bodo na letošnjem Giru ključni.



Foto: Reuters Na vprašanje, kakšen nasvet lahko daš nekomu kot Pogačar, je dejal: "Da si bolj konservativen, a to mu je težko dopovedati," je priznal Baldato. "Ne želim, da zminimalizira svoj trud, želim pa si, da bi ga ohranil za trenutke, ko se bo znašel sam, brez moštvenih kolegov, ki bi jih lahko uporabil." "Že od samega začetka imamo povsem jasen načrt," pa je v pogovoru za Cyclingnews dejal športni vodja UAE Team Emirates Joxean Matxin. "Določili smo etape, kjer lahko napadamo in etape, kjer lahko odgovornost prepustimo šprinterskim ekipam in tako naprej. Od začetka Gira govorimo samo o Giru in ne razmišljamo o tem, kaj sledi," je dejal, a vseeno opozoril: "Kljub temu pa to ni enodnevna dirka, kot je Strade Bianche, kjer lahko napadeš 80 kilometrov pred ciljem, ker veš, da naslednji dan nimaš dirke. To je Giro in vemo, da traja tri tedne."



