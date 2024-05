Z napadom tokrat poskusil Ganna, sprtinterski obračun pa vendarle Milanu

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Italiji, potek 4. etape:

Cilj: Za zmago so naposled le obračunali sprinterji, največ moči pa je imel v zaključku Italijan Jonathan Milan (Lidl - Trek).

🥵 A very fast final KM on the seaside in Andora, with the sprinters chasing a lone rider for the second day running.



🔥 But once again, the sprinters prevailed, with an uber-powerful sprint by @MilanJonathan



⏪ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️ pic.twitter.com/TLZoo5YdH6 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2024

Zadnji km: Ganno so ujeli sprinterski vlaki.

2,5 km do cilja: Ganna ima kar lepo prednost pred zasledovalci, bo to dovolj za zmago?

4 km do cilja: Za napad na klancu se je danes odločil Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)!

4,5 km do cilja: De Bod in Munoz sta v glavnini, na vrsti je zadnji klanec dneva.

🏁 5 KM



The peloton has caught the very valiant duo upfront, what a ride by Munoz and De Bod 👏#GirodItalia pic.twitter.com/Dc1SMwtLum — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2024

7 km do cilja: Sprinterske ekipe imajo danes stvari pod nadzorom, a prihaja še kratek vzpon na Capo Mele kakšne tri kilometre pred ciljem. Ubežnika bosta vsak čas ujeta.

17 km do cilja: Začelo se je pozicioniranje sprinterskih ekip, Pogačarja kolegi iz UAE Emirates držijo bolj v ospredju glavnine. Prednost vodilnega dvojca je padla na 33 sekund.

30 km do cilja: Na čelu glavnine se izmenjujejo kolesarji Lidl - Treka, Soudal - Quick Stepa in Visme | Lease a Bika, za slednjega spet vleče Jan Tratnik. Prednost ubežne dvojice vztrajno kopni in zdaj znaša le še 1:25.

38 km do cilja: Kolesarji že vozijo po slikoviti obali Ligurskega morja, na čelo glavnine so se spet prebile ekipe sprinterskih favoritov, ubežnika pa ostajata 1:55 pred zasledovalci. Dež je zdaj povsem ponehal.

47 km do cilja - Na čelu glavnine že nekaj časa vztraja Visma | Lease a Bike, tempo trenutno diktira Cian Uijtdebroeks. Sprinterski adut čebel pa je Olav Kooij, ki je vera zasedel šesto mesto, za danes pa napovedal bolj trdo bitko. Ubežnika imata še dobri dve minuti prednosti.

62 km do cilja: Biniam Girmay (Intermarche Wanty) je v lovu za glavnino še enkrat padel. Na enem od ovinkov na spustu proti Savoni mu je na mokri in spolzki cesti spodneslo kolo. Trdo je treščil na asfalt. Za Eritrejca je dirke konec, naložili so ga v reševalno vozilo. Prednost vodilne dvojice pred glavnino je medtem padla na 2:35.

💔 2 consecutive crashes, and the end of the #GirodItalia for @GrmayeBiniam, forced to leave the race



❤️‍🩹 Heal up quickly Bini, see you in 2025 #GirodItalia pic.twitter.com/bGORQ8JXy2 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2024

69 km do cilja: V glavnini je prišlo do novega padca, na tleh je pristalo šest kolesarjev, med njimi tudi Avstralec Ben O'Connor, pa Matteo Trentin, Biniam Girmay ... Vsi nadaljujejo z dirko.

72 km do cilja: Francisco Munoz (Polti Kometa) je dobil leteči cilj v Altaru, Lilian Calmejane je medtem popustil in čaka glavnino, za vozi tri minute za čelom dirke.

75 km do cilja: Ubežniki so se v Altare spustili 3:30 pred glavnino, tej pa se je vendarle uspelo priključiti tudi Jakobsenu. Spet nekoliko močneje dežuje. Pred kolesarji je zdaj dobrih 70 kilometrov ravnine, tik pred zaključkom pa bo za popestritev dogajanja poskrbel Capo Mele, znameniti vzpon, ki je sestavni del dirke Milano–Sanremo.

84 km do cilja: V glavnini je prišlo do padca, na tleh sta se znašla Ethan Vernon (Israel Premier Tech) in Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers), ki zdaj lovita glavnino. Na čelu te se domala na vsakem klancu pojavi Tratnik in navije tempo.

86 km do cilja: Kolesarji so po spustu z Melogna opravili še s krajšim nekategoriziranim klančkom Bresca, na razgibanem delu trase so se na čelo glavnine postavili kolesarji Pogačarjevega UAE Emirates, vozijo pa 3:29 za vodilno trojico. Medtem se Jakobsen še naprej trudi ujeti glavnino, zaostaja še okoli minute.

97 km do cilja: Vodilna trojica ima na spustu v dolino še 3:25 prednosti pred glavnino, to pa ob pomoči moštvenih kolegov lovi Jakobsen.

Pogačar danes le v rožnati majici: Nimam aerodinamične prednosti

Tadej Pogačar je včeraj kolesaril v rožnatem enodelnem dresu, ki mu ga je priskrbel prireditelj dirke. Mednarodna kolesarska zveza (UCI) pa je uporabo teh oblačil na običajnih etapah prepovedala. Danes tako Pogačar kolesari v klasičnih kolesarskih hlačah in rožnato majico. "Danes nima aerodinamične prednosti, zato ne bom napadel," je je v pogovoru za Eurosport pošalil pred današnjo etapo.

102 km do cilja: Francoz Lilian Calmejane (Intermarche Wanty) je prvi prečkal Melogno, vodilna trojica ima 4:10 prednosti pred glavnino. Na klancu se je v težavah znašel eden od sprinterskih zvezdnikov Fabio Jakobsen (DSM-firmenich PostNL), ki je zaostal več kot minuto in pol za glavnino.

Izidi gorskega cilja, Colle del Melogno (III. kategorija):

1. Calmejane 9 točk

2. Munoz 4

3. De Bod 2

4. Ghebreigzabhier 1

104 km do cilja - Na čelu glavnine se je na vzponu na Melogno postavil Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), prednost vodilne trojice je padla na 4:17.

111 km do cilja: Francisco Munoz (Polti Kometa) je dobil leteči cilj v Calizzanu, začel se je že vzpon na Colle del Melgono (III. kategorija, 7,5 km, 4,8 %). Ubežniki vzdržujejo slabih pet minut in pol prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Calizzano:

1. Munoz 12 točk

2. De Bod 8

3. Calmejane 6

4. Groves 5

5. Merlier 4

6. Girmay 3

7. Fiorelli 2

8. Gaviria 1

115 km do cilja: Kolesarji se počasi približujejo začetku edinega kategoriziranega klanca dneva, prednost vodilne trojice je presegla pet minut. Tudi dež je ponehal.

130 km do cillja: Razlika med ubežniki in glavnino se je ustalila okoli štirih minut in 20 sekund.

Popravni izpit za Mezgečeve?

Foto: Guliverimage Danes se v zaključku etape pričakuje nov spopad sprinterjev, prva favorita sta včerajšnji zmagovalec Tim Merlier in italijanski as Jonathan Milan, številni, ki so včeraj v kaosu, ki ga je povzročil nepričakovan skok Tadeja Pogačarja in Gerainta Thomasa, niso znašli, pa danes upajo na popravni izpit. Med temi je tudi avstralski sprinter Caleb Ewan (Jayco AlUla). Tega bo danes poskušal bolje voditi Luka Mezgec, včeraj sta se izgubila v zaključku. "Včeraj je bilo hektično, 1,5 kilometra pred ciljem sem ostal sam. Poskušal sem se držati kolesarjev pred seboj, ampak nisem našel primernega sprintreskega vlaka, vsi smo bili malce presenečeni. Tudi danes bo zaključek zahteven, na zadnji klanec pred ciljnim sprintom bo treba priti v dobrem položaju, saj izboljševanje pozicij kasneje ne bo več mogoče," je povedal Ewan, ki ima z Gira pet etapnih zmag.

144 km do cilja: Etapa se nadaljuje povsem mirno, prednost vodilne trojice počasi narašča in se približuje štirimi minutam. Na čelu glavnine se izmenjujejo kolesarji Soudal - Quick Stepa in Lidl - Treka.

150 km do cilja: Prednost vodilne trojice je presegla tri minute.

Prijateljsko zbadanje Filippa Ganne in Fernanda Gavirie?

Do we know what's going on? No



Would we like to know what's going on? Yes#GirodItalia pic.twitter.com/1f4BOKamNJ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2024

156 km do cilja: Brez Ganne je ubežna skupina manj nevarna, glavnina se je malce sprostila in prednost trojice je presegla dve minuti.

162 km do cilja: Flippo Ganna (Ineos Grenadiers) je popustil in počakal glavnino, v begu vztraja le še trojica, ima pa 1:37 prednosti pred glavnino.

168 km do cilja: Prednost ubežne četverice je narasla le za odtenek, na 1:30. Začelo je rahlo deževati. Danes dirke ni začel Nizozemec Bram Welten (DSM-firmenich PostNL). Ta je četrti kolesar, ki je odstopil z letošnjega Gira, pred tem so dirko predčasno končali še Britanec Simon Carr (EF Education - Easy Post)), Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla) in Nizozemec Robert Gesink (Visma | Lease a Bike).

178 km do cilja: Ubežna četverica ima vsega minuto in 12 sekund prednosti pred glavnino, na čelu te tempo nadzorujejo kolesarji moštva Soudal - Quick Step.

184 km do cilja: Na čelu glavnine so danes moštva s sprinterskimi aduti, očitno so se sprijaznila s sestavo ubežne skupine, prednost četverice namreč počasi narašča. Zdaj Munoz, De Bod, Calmejane in Ganna vozijo dobre pol minute pred zasledovalci.

187 km do cilja: Munozu so se v vodstvu pridružili še Južnoafričan Stefan De Bod (EF Education - Easy Post), Francoz Lilian Calmejane (Intermarche Wanty) in Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Pobeg zadnjega je sprožil odziv v glavnini, ki je pospešila tempo in vozi le 15 sekund za ubežniki.

🔥 KM 0 and we have the first attack!



🇪🇸 Francisco Muñoz (PTK) has left the peloton, with 🇫🇷 @L_Calmejane (IWA) and 🇿🇦 @StefandBd (EFE) a few meters behind



The group is joined by a certain 🇮🇹 @GannaFilippo though? #GirodItalia pic.twitter.com/iFF4rSBklp — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2024

190 km do cilja: Z manjšo zamudo so kolesarji le dočakali znak za uraden start etape, takoj je iz glavnine skočil Španec Francisco Munoz (Polti Kometa), v lov za njim sta se podala še dva tekmovalca, sicer pa je v glavnini nenavadno mirno.

Start: Kolesarji so se že podali na zaprto vožnjo, uradni start četrte etape naj bi bil okoli 12:35. Etapa se je začela v oblačnem vremenu, vremenoslovci pa napovedujejo možnost manjših padavin v začetku dirke, zaključek naj bi bil suh.

🚩 Great form on the flag drop, and la Tappa 4️⃣ is officially underway! #GirodItalia pic.twitter.com/5sFtXsex7y — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2024

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je četrta etapa 107. Gira, slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) bo še drugi dan zapored branil rožnato majico vodilnega na dirki, danes ne gre pričakovati večjih premikov pri vrhu razpredelnice v skupnem seštevku, zato pa bo zanimiv boj med sprinterji.

V ciklamni majici najboljšega po točkah je danes Belgijec Tim Merlier (Soudal – Quick Step), zmagovalec včerajšnje etape. Enako število točk pa je v prvih treh etapah zbral domači sprinterski adut Jonathan Milan (Lidl – Trek).

Danes je na razpolago ogromno točk, v etapi sta namreč dva leteča cilja, največja zaloga točk pa je na voljo v cilju v Andori.

Leteča cilja:

Calizzano (79,2 km etape)

Točke: 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Intergiro, Altare (116,5 km)

Točke: 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Cilj, Andora

Točke: 50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Tudi en kategoriziran gorski cilj je na današnji trasi, Colle del Melogno na 88. kilometru etape. Ta je tretje kategorije, točke za seštevek najboljšega hribolazca na dirki bodo tam pobrali prvi štirje kolesarji (9, 4, 2, 1).