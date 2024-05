Pogačarju zagrozili z diskvalifikacijo

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je na včerajšnji tretji etapi Dirke po Italiji nosil rožnato majico in vijolične hlače, ki so mu jih zagotovili prireditelji dirke. S to barvno kombinacijo so se želeli posvetiti umrlim članom nogometnega kluba Torino v letalski nesreči pred 75 leti, a poteza je zmotila Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI).

Komisarji Uci so Tadeju Pogačarju zaradi dresa v teh spominskih barvah zagrozili z diskvalifikacijo, zato je slovenski šampion danes kolesaril v normalnih črnih hlačah in rožnati majici. "Dres so mi včeraj dali prireditelji in sem ga pač oblekel, danes ga nisem smel več, UCI ga je prepovedala," je pred današnjo četrto etapo povedal slovenski as.

Prireditelji so prepričani, da je Mednarodna kolesarska zveza dres prepovedala neupravičeno. Šlo naj bi za kršenje pravilnika o barvni harmoniji oblačil. "Za letos smo pripravili nekaj sprememb, rožnatemu dresu smo dodali nekaj vijoličnih poudarkov, po mojem mnenju povsem v skladu s pravili," je za Eurosport zaplet komentiral Paulo Bellino, direktor podjetja RCS Sports, ki organizira Giro.

Dres, s katerim so želeli obeležiti 75. obletnico letalske nesreče na Supergi, v kateri so umrli nogometaši kluba Torino, so oblikovali skupaj s podjetjem in sponzorjem dirke Castellijem in "pazili, da se barvi lepo ujemata".

Vodstvu Pogačarjeve ekipe UAE Emirates so v ponedeljek zvečer sodniki Uci zagrozili, da bodo Slovenca diskvalificirali. Če bo tudi danes kolesaril v spornem dresu. In ni. V skupnem seštevku je ubranil vodstvo.

