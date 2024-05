Tadej Pogačar po težkem dnevu zadržal rožnato majico, junak Španec s solznimi očmi

6. etapa podrobneje:

Cilj: Osrednji junak dneva je postal Pelayo Sanchez (Movistar Team), ki prvič nastopa na Giru. Zanj je bila to prva zmaga na grand tourih. V ciljnem šprintu je premagal Juliana Alaphilippa (Soudal - QuickStep) in Luka Plappa (Jayco AlUla), ki je bil danes nekaj časa virtualno v rožnati majici. Po uspehu kariere je bil Španec razumljivo vidno ganjen. Čustva so ga preplavila. Tadej Pogačar je v cilj prikolesaril skupaj z glavnino in zadržal rožnato majico v svoji lasti. V šprintu glavnine je bil razpoložen Luka Mezgec (Jayco AlULA), ki je osvojil šesto mesto v današnji etapi.

"Ne, če sem pošten," je na vprašanje, ali je pričakoval, da bo danes takšen dan, dejal španski kolesar. "Nor dan zame. Že od začetka Gira sem varčeval z energijo. Danes sem bil lahko v begu. Nikdar si nisem predstavljal, da bi zmagal etapo. Nimam besed. Vedel sem, da bo težak dan. Da bo šlo na polno. Skušal sem varčevati z energijo in čakal na svoj trenutek. V pravem trenutku sem bil na pravem mestu. Na koncu sem bil z dvojico in sodeloval. Skušal sem se ju že prej otresti, vendar ni šlo. Zato pa sem bil hitrejši v zaključnem šprintu."

"Zame je bilo super, da so ostali spredaj. Vozili smo svoj tempo. Veseli smo bili, da je bil beg, četudi bi Plapp na koncu osvojil rožnato majico. Kolesarji Ineosa so hitro vozili na makadamskem odseku. Tudi pri zadnjem klancu je šlo hitro. Vesel sem, da je bilo konec. Zame je bilo vse ok. Vesel sem, da je bilo konec. Prav tako sem bil vedel, da sem vozil po makadamu, ampak imam raje dirko Strade Bianche," pa je po koncu dneva povedal slovenski šampion Pogačar.

Results powered by FirstCycling.com

2 km do cilja: Iz glavnine je skočil Andrea Piccolo, ki ni ključen v boju za rožnato majico.

3,1 km do cilja: Zaostanek glavnine je le še 18 sekund. Glavnina je skupaj, a razpotegnjena. Tadej Pogačar je na varnem položaju.

4,2 km do cilja: V glavnini je skočil Romain Bardet, sledila sta mu Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike) in Tadej Pogačar (UAE Emirates).

4,4 km do cilja: Trojica ubežnikov se napada med seboj. Glavnina zaostaja le še 30 sekund.

5 km do cilja: Prednost kopni. Zdaj je le še 45 sekund. Obeta se dramatičen zaključek.

6 km do cilja: Prednost ubežnikov je 1:00. Zanimivo bo videti, koliko bo skopnela na zadnjem kratkem, a zelo zahtevnem vzponu. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je videti pripravljen na zaključni udar.

8 km do cilja: Julian Alaphilippe (Soudal - QuickStep), Pelayo Sanchez (Movistar Team) in Luke Plapp (Jayco AlUla) imajo 1:10 prednosti, kar znaša 700 metrov. Ali bodo do cilja prišli pred glavnino? A nas čakajo še napeti trenutki.

9,5 km do cilja: V zaključku kolesarje čaka še vzpon v kraju Serre di Rapolano, ki bo kratek, a zelo udaren. Klanec bo dolg okoli 800 metrov in ima 8,4-odstotni povprečni naklon, nekaj sto metrov pod vrhom pa kar 20-odstotni naklon. Na čelu glavnine so kolesarji Ineos Grenadiers.

10,2 km do cilja: Trojica ubežnikov je spet skupaj.

11 km do cilja: Julian Alaphilippe (Soudal - QuickStep) in Pelayo Sanchez (Movistar Team) sta se zapletla, Luke Plapp (Jayco AlUla) je izkoristil priložnost in se nekoliko odlepil od njiju. Zaostanek glavnine je medtem padel na 59 sekund.

14,5 km do cilja: Tudi Tadej Pogačar in druščina so zaključili z makadamom za danes. Prednost ubežnikov znaša 1:10. Zaključek dneva je po godu našemu kolesarju, ki je vodilni v rožnati opravi.

16,3 km do cilja: Konec makadama za ubežnike, ki imajo le še 1:35 prednosti. Luke Plapp je osvojil novo bonifikacijsko sekundo na letečem cilju. Na čelu glavnine, ki se je razpolovila, so kolesarji Ineos Grenadiers. Tadej Pogačar je tik za njimi, vendar brez moštvenega kolega.

17,6 km do cilja: Ubežniki se približujejo zadnjemu makadamskemu odseku. Konča se v kraju Pievina. Dolg je 2,4 kilometra in se konča z drugim vmesnim šprintom dneva, približno 20 kilometrov od cilja. V ozadju glavnine se je zgodil padec. K sreči je nista skupila Tadej Pogačar in Domen Novak. Na čelu glavnine pred zadnjim makadamskim odsekom spet kolesarji Ineos Grenadiers in BORE - hansgrohe.

19 km do cilja: Na čelu glavnine tempo narekuje Domen Novak (UAE Emirates), ki pomaga Tadeju Pogačarju, da ostaja virtualno v rožnatem. Prednost ubežnikov je skopnela na 2:08.

22 km do cilja: Tadej Pogačar (UAE Emirates) je spet virtualno rožnat. Zaostanek glavnine se je zmanjšal na 2:29.

24 km do cilja: Ubežnik Luke Plapp (Jayco AlUla) je spet virtualni lastnik rožnate majice. Prednost ubežnikov znaša 2:36, njegov zaostanek pred začetkom etape za Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) pa je znašal 2:33. In če dodamo še tri bonifikacijske sekunde, ki si jih je prikolesaril na letečem cilju, ima zdaj pred slovenskim šampionom šest sekund virtualne prednosti. Do začetka zadnjega makadamskega odseka je še 4,5 kilometra.

26,7 km do cilja: Luke Plapp (Jayco AlUla) je na letečem cilju osvojil tri bonifikacijske sekunde. Prednost treh ubežnikov – ob njem sta Julian Alaphilippe (Soudal - QuickStep) in Pelayo Sanchez (Movistar Team) – znaša 2:30, kar pomeni, da se je Plapp virtualno izenačil s Tadejem Pogačarjem v boju za rožnato majico. Povprečna hitrost današnjega kolesarjenja znaša 45,9 kilometra na uro.

31 km do cilja: Prednost treh ubežnikov je spet nekoliko narasla. Na 2:27, če smo natančni, kar pomeni, da je Luke Plapp (Jayco AlUla) spet le šest sekund oddaljen od virtualne rožnate majice. Na čelu glavnine so spet kolesarji UAE Emirates, ki na prvih dveh makadamskih odsekih niso bili v ospredju.

34,7 km do cilja: Glavnina za osrednjimi tremi ubežniki zaostaja 1:34. Med skupinama so še trije kolesarji, ki za trojico zaostajajo 30 sekund.

41 km do cilja: Na makadamskem odseku sta imela težave tretji in četrti v skupnem seštevku Daniel Martinez (BORA - hansgrohe) in Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike). Medtem hiter tempo na čelu glavnine narekuje Thymen Arensman (Ineos Grenadiers). Zaostanek za ubežniki znaša 1:28.

41,5 km do cilja: Luke Plapp (Jayco AlUla) je dobil družbo v Julianu Alaphilippu (Soudal Quick-Step) in Pelayu Sanchezu (Movistar Team). Alaphilippe je pred etapo razlagal, da si želi danes osvojiti etapo. Medtem je napeto v glavnini. Tadej Pogačar je na tretji poziciji. Zaostanek za ubežniki znaša le še 1:30.

⚡ The pace is once again unreal.



The breakaway now "only" counts a lead of 1'30" #GirodItalia pic.twitter.com/ncZAnEAzAY — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2024

43,6 km do cilja: Luke Plapp (Jayco AlUla) se je odpeljal preostalim ubežnikom. Očitno ima željo priti do rožnate majice. Prednost se je medtem stopila na 1:54. Kolesarji se vzpenjajo na drugi gorski cilj današnjega dne, Grotti. Gre za vzpon četrte kategorije, ki je dolg 2,5 kilometra in ima šestodstotni povprečni naklon.

45,8 km do cilja: Prednost ubežnikov je skopnela na 2:25, kar pomeni, da je bil Luke Plapp (Jayco AlUla) približno 20 kilometrov virtualno v rožnati majici. Na čelu glavnine so kolesarji BORE - hansgrohe in Ineos Grenadiers. Tadej Pogačar je v zavetrju obeh ekip, njegovi moštveni kolegi so za njim.

47 km do cilja: Na čelu glavnine so kolesarji Ineos Grenadiers, ki imajo v svojih vrstah Gerainta Thomasa. Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 2:45. Tudi glavnina je zdaj začela vožnjo po makadamu. Tadej Pogačar je takoj za kolesarji britanskega moštva.

50 km do cilja: Ubežniki so začeli s prvim makadamskim odsekom. Gre za odsek, ki se začenja v kraju Vidritta in je dolg 4,4 kilometra. Naslednji makadamski odsek sledi že po 600 metrih, kar pomeni, da za iskanje pozicij ne bo časa. Položaj bo za drugi makadamski sektor ključen, saj kolesarje tam čaka drugi kategorizirani vzpon dneva Grotti. Gre za vzpon četrte kategorije, ki je dolg 2,5 kilometra in ima šestodstotni povprečni naklon.

Tretji oz. zadnji makadamski odsek se konča v kraju Pievina. Dolg je 2,4 kilometra in se konča z drugim vmesnim šprintom dneva, približno 20 kilometrov od cilja. Glede na to, da je s tem makadamskih pasti konec, to pomeni, da dirke na makadamu ne bo mogoče dobiti, lahko pa jo bo izgubiti.

52 km do cilja: "Bomo videli. Danes ni tako kot Strade. Ni toliko makadama. Lahko imaš kaj nesreče. Če poznaš cesto, ti nekaj koristi, a so vsi naredili ogled. Stresen dan bo. Upam, da bomo vsi dobro in da ne bo pretresov," je pred etapo dejal Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je virtualno izgubil rožnato majico. V njej je ubežnik Luke Plapp (Jayco AlUla).

56 km do cilja: Sedmerica ubežnikov ima 3:12 prednosti, kar pomeni, da Tadej Pogačar virtualno za rožnato majico zaostaja 39 sekund. Še 5,6 kilometra do prvega makadamskega odseka.

🏁 65 KM



6️⃣ 🚴‍♂️ < 2’48’’ < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️💗🚗



🇦🇺 @LucasPlapp (black shorts today) has moved into the virtual Maglia Rosa#Girona pic.twitter.com/WK6VfoEAA9 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2024

60 km do cilja: Luke Plapp (Jayco AlUla) je eden izmed sedmih ubežnikov in virtualno v rožnati majici, saj ima skupaj s preostalo šesterico 3:01 prednosti pred glavnino. Njegov zaostanek za Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) je pred etapo znašal 2:33. Še deset kilometrov do prvega makadamskega odseka.

66 km do cilja: Prednost ubežnikov znaša 2:45. Prvi od treh makadamskih odsekov bo prišel na vrsto 50 kilometrov pred ciljem. Na čelu glavnine je ekipa UAE Emirates. Povprečna hitrost do tega trenutka je znašala 47,9 kilometra na uro.

67,8 km do cilja: Ubežnik Luke Plapp (Jayco AlUla) je virtualno v rožnati majici. Pred etapo je za Tadejem Pogačarjem zaostajal 2:33, prednost ubežnikov pa znaša 2:35.

71 km do cilja: Julian Alaphilippe (Soudal - QuickStep), Filippo Fiorelli (VF Group Bardiani-CSF Faizanè), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Luke Plapp (Jayco AlUla), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) so skupaj v begu. Kot zadnji se je priključil Sanchez. 2:18 je prednost ubežnikov, kar pomeni, da bi lahko Tadej Pogačar (UAE Emirates) kmalu virtualno izgubil rožnato majico. Pred Plappom ima namreč 2:33 prednosti.

74 km do cilja: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) je izgubil stik z ubežniki. Prednost peterice pred glavnino znaša 1:50. Luke Plapp (Jayco AlUla) bi lahko ob takšnem nadaljevanju prišel do virtualne rožnate majice, saj v skupnem seštevku za Tadejem Pogačarjem zaostaja 2:33. Na čelu glavnine je ekipa UAE Emirates našega šampiona. Kmalu bodo na vrsto prišli trije makadamski odseki.

80 km do cilja: V begu je zdaj šesterica kolesarjev: Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Filippo Fiorelli (VF Group Bardiani-CSF Faizanè), Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Luke Plapp (Jayco AlUla) in Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team). Prednost pred glavnino znaša 1:04.

Kolesar Zaostanek za Pogačarjem v skupnem seštevku PLAPP Luke 2:33 ALAPHILIPPE Julian 8:47 TRENTIN Matteo 17:47 SÁNCHEZ Pelayo 27:24 FIORELLI Filippo 39:27 GROVES Kaden 39:34ž

91 km do cilja: Večja skupina kolesarjev ima le nekaj sekund prednosti pred glavnino.

94 km do cilja: Trojica ima pred glavnino 14 sekund prednosti. V ozadju je še nekaj kolesarjev, ki želijo ujeti priključek k ubežni skupini. Na čelu glavnine so kolesarji UAE Emirates, ki imajo v svojih vrstah rožnatega Tadeja Pogačarja.

102 km do cilja: Pred vrhom gorskega cilja so pospešili Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) in Julian Alaphilippe (Soudal - QuickStep). Paret-Peintre v skupnem seštevku za Tadejem Pogačarjem zaostaja tri minute.

107 km do cilja: Tudi ta beg se je hitro končal. Vseskozi si sledijo novi poizkusi.

108 km do cilja: Ewan Costiou (Arkéa - B&B Hotels) in Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) sta se odlepila od glavnine in si prikolesarila nekaj metrov prednosti. V ozadju je zelo živahen slovenski kolesar Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike). Rožnati Tadej Pogačar (UAE Emirates) je medtem v varnem zavetju glavnine.

109 kilometrov do cilja: Po dobrih 70 kilometrih neuspešnega boja za beg je čas za prvi kategoriziran vzpon, ki sliši na ime Volterra (9,8 kilometra, 4,2-odstotni povprečni naklon). Verjetno bo zdaj lažje priti do bega. Do tega trenutka je povprečna hitrost znašala 51,4 kilometra na uro.

122 km do cilja: Ne gre in ne gre. Glavnina je spet skupaj, čeprav sta se Clarku za kratek čas v ospredju priključila Attila Valter (Visma | Lease a Bike) in Julius van den Berg (dsm-Firmenich PostNL). Medtem je imel mladi belgijski kolesar Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike), četrti v skupnem seštevku, težave s kolesom in ga je moral zamenjati.

128 km do cilja: Simon Clarke (Israel-Premier Tech) je naslednji v vrsti, ki se je odločil poizkusiti zbežati. Trenutno ima devet sekund prednosti.

⏱️ One hour in the race, and the riders have done 52 KM. This is completely mental.



A single rider is in the lead, with Aussie 🇦🇺 @simoclarke counting a 10" advantage on the peloton #GirodItalia pic.twitter.com/U3a6G5ArS2 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2024

143 km do cilja: Tudi ta beg je bil usojen na propad. Glavnina je spet skupaj. Začetek etape je neizprosen. Hitrost je izjemno visoka. Po dobrih 50 prevoženih kilometrih znaša 52,3 kilometra na uro. Večkrat sta se na čelu glavnine znašla tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike).

146 km do cilja: Od glavnine se je odcepila trojica Danny Van Poppel, Fernando Gaviria in Julian Alaphilippe.

154 km do cilja: Povprečna hitrost po 23 kilometrih znaša kar 53,5 kilometra na uro. Do pravega bega še ni prišlo, napadi pa se ves čas vrstijo. In kaj pred etapo pravi Tadej Pogačar, osrednji favorit za skupno zmago na dirki? "Vseskozi moram biti osredotočen, da bom preživel do cilja," so njegove besede.

168 km do cilja: Za zdaj je še vse mirno in glavnina ne pusti, da bi prišlo do bega. Kolesarje najprej čaka 70 ravninskih kilometrov.

13.05: Kolesarji bodo danes prevozili 180 kilometrov in 1.900 višinskih metrov. Na poti jih čakata dva vzpona četrte kategorije, dva vmesna šprinta in trije makadamski odseki v skupni dolžini 11,8 kilometra.

13.00: Zaradi padca v peti etapi je predčasno dirko zaključil Michael Woods: "Zelo sem razočaran, da moram zapustiti Giro, vendar moram gledati na svoje zdravje. V sezoni bo še veliko priložnosti in ostajam motiviran."

Štartal ni tudi član BORE - hansgrohe Florian Lipowitz, ki je zbolel. Dirko sta končala še Riley Pickrell in Nadav Raisberg.

12.55: Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva! Na Giru je danes na sporedu nov razburljiv dan. Pred kolesarji je 180-kilometrska trasa s tremi makadamskimi odseki, ki še posebej ustrezajo slovenskemu šampionu Tadeju Pogačarju, ki bo tudi danes kolesaril v rožnati majici najboljšega.

Pred najbližjim zasledovalcem Geraintom Thomasem ima v skupnem seštevku 46 sekund prednosti. Tretji je član BORE - hansgrohe Daniel Martinez.