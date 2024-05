Fenomenalni Pogačar premagal Ganno in se še utrdil v rožnatem!

Tadej Pogačar je danes na kronometru od Foligna do Perugie popolnoma zavladal na Dirki po Italiji, italijanskega favorita Ganno je premagal za 17 sekund, do danes drugouvrščenega v skupnem seštevku Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers) pa za dve minuti. Valižan je na desetem mestu zaostal tudi za Kolumbijcem Danielom Felipejem Martinezom (BORA – hansgrohe) in zdrsnil na tretje mesto.

Pogačar ima zdaj v skupnem seštevku že 2:36 prednosti pred najbližjim zasledovalcem Martinezom, Thomas je tretji z 2:46 zaostanka. Belgijec Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike) je s četrtega mesta zdrsnil na sedmo in izgubil tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki, to bo jutri nosil Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla).

Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) je današnji kronometer končal na 19. mestu (+ 2:52), Domen Novak (UAE Emirates) na 141. (+ 7:56) in Luka Mezgec (Jayco AlUla) na 161. (+ 9:22).

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Italiji, potek 7. etape:

Konec: Tadej Pogačar je dobil etapo in se še utrdil v vodstvu Gira!

17:15 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je v cilj prišel 1:27 za Ganno in tudi za Danielom Felipejem Martinezom, ki je prevzel drugo mesto v skupnem seštevku.

17:03 - Tadej Pogačar je tik pred zaključnim vzponom zabeležil tretji vmesni čas, za Ganno je zaostajal 47 sekund. Kolesa tudi on ni menjal.

17:01 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je na drugem merjenju vmesnega časa zaostajal minuti in 27 sekund za Ganno.

16:46 – Tadej Pogačar je na prvem merjenju vmesnega časa za Ganno zaostal 44 sekund, je bil pa osem sekund hitrejši od Gerainta Thomasa, drugega v skupnem seštevku dirke. Pričakovati je, da bo slovenski as pridobival na zaključnem vzponu, morda bo celo menjal kolo.

16:24 – Tadej Pogačar je startal! Oblečen je v dres, ki je bil pred dnevi sporen.

And the final rider on the start line has left Foligno!



🩷 @TamauPogi has begun his first TT on the #GirodItalia pic.twitter.com/F6s8BttxxZ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2024

16:21 – Na progi je tudi Geraint Thomas, ki v skupnem seštevku za Pogačarjem zaostaja 46 sekund. Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) je v cilj prišel s tretjim časom.

16:18 – S startne rampe se je na traso pognal Kolumbijec Daniel Felipe Martinez (BORA – hansgrohe), tretji v skupnem seštevku dirke. Na startu sta le še Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in Tadej Pogačar (UAE Emirates).

16:05 – Ganni sta se v cilju na manj kot minuto zaostanka približala Američan Magnus Sheffield (Ineos grenadiers) in Nemec Maximilian Schachman (BORA - hansgrohe). Jan Tratnik (Visma | lease a Bike) z 2:35 zaostanka trenutno zaseda odlično deveto mesto.

Tadej Pogačar se ogreva za start:

🇸🇮 @TamauPogi checking the tweets of the #GirodItalia account



(we think. we're not sure. He could be sending a late Bereal too) pic.twitter.com/ArJcgKjiUX — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2024

15:29 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je v cilju prevzel vodstvo z minuto in 39 sekundami pred Dancem Bjergom! Italijan je pred ciljem na progi prehitel tudi Luko Mezgeca, ki je startal kar devet minut pred njim. Mezgec in Domen Novak sta v cilju z velikim zaostankom, jasno, danes sta morala varčevati z močmi. Tudi Jan Tratnik se na progi ne razdaja, na prvem vmesnem času je bil 17. z minuto in 26 sekundami zaostanka za Ganno.

15:20 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) leti na progi, na drugem merjenju vmesnega časa, tik pred začetkom zaključnega vzpona, je imel minuto in 12 sekund boljši čas od Daana Hooleja. Nov vodilni v cilju pa je zdaj Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates, Danec Mikkel Bjerg (53,40).

😮 This man below now counts more than 1 minute and 10 second over @edoardo_affini at the 2nd Intermediate.



#GirodItalia pic.twitter.com/PvXBqwzGSJ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2024

15:14 – Domen Novak (UAE Emirates) in Luka Mezgec (Jayco AlUla) pričakovano danes nista v ospredju, na prvem merjenju vmesnega časa je prvi za najboljšimi zaostal dobri dve minuti, drugi dobre tri. Počasi se približuje tudi start Tadeja Pogačarja (16:24), ki se je na trapaste zaplete glede dresa, ki ga je nosil v tretji etapi Gira spet odzval s humorjem. "Danes bom startal gol," je zapisal na družbenih omrežjih.

14:58 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je hiter na progi, na prvem merjenju vmesnega časa je z 21,15 prevzel vodstvo. V cilju je medtem nov vodilni, to je Italijan Lorenzo Milesi (Movistar), ki je kronometer prevozil v 53 minutah in 56 sekundah. Startal je tudi že tretji od štirih Slovencev, Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike). Vprašanje je, ali bo Idrijčan danes sploh smel dirkati na rezultat ali bo moral varčevati z močmi za izzive v naslednjih dneh dirke.

14:37 – Startal je eden od dveh glavnih favoritov, Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Že pred vstopom v prvi ovinek je trčil v iztegnjeno roko enega od gledalcev ob progi. Ostal je na kolesu, a nezadovoljen zmajeval z glavo.

"Menim, da je na papirju favorit Tadej, zaključek je resnično zahteven, vseeno pa ima dobre možnosti tudi Filippo, če bo pravilno odigral svoje karte," je v cilju povedal Edoardo Affini.

14:28 - Na progi sta že tudi dva slovenska kolesarja, Domen Novak (UAE Emirates) je startal ob 14:26, Luka Mezgec (Jayco AlUla) pa dve minuti kasneje.

14:25 - S starta se je pravkar pognal Pogačarjev moštveni kolega, Danec Mikkel Bjerg (UAE Emirates). Vodstvo pa je v cilju prevzel Nizozemec Dan Hoole (Lidl - Trek) s časom 54,16.

🔴💺 And we have a new leader! The name is Hoole. Dan Hoole. @edoardo_affini moves into 2nd, and @MaxWalscheid claims P3#GirodItalia pic.twitter.com/jmWkzXBj4R — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2024

14:20 – Nizozemec Dan Hoole (Lidl – Trek) je odlično na progi, na drugem merjenju vmesnega časa je prehitel Černyja s časom 39,57 (51,1 km/h).

14:07 – Irec Ryan Mullen (BORA – hansgrohe) je prvi kolesar v cilju, njegov čas 55,52 je takoj izboljšal Čeh Josef Černy (Soudal – Quick Step) s časom 54,50 (44,426 km/h).

🇮🇪 No time for @ryanmullen9 to sit in the Hot Seat, as 🇨🇿 @JosefCerny takes the provisional lead.



Who will be the next rider to fight for pole position? #GirodItalia pic.twitter.com/p7taAD6Rzh — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2024

Komu trasa bolj ustreza, Ganni ali Pogačarju? "Odvisno od tega, kako startaš. Menim, da bo Ganna pridobival na ravninskem delu, je pa zaključni klanec precej težak in tam bi lahko imel prednost Pogačar," je v cilju povedal Černy.

13:59 - Josef Černy (Soudal – Quick Step) je bil do zdaj najhitrejši tudi na drugem merjenju vmesnega časa, 34 kilometrov je prevozil v 40 minutah in 18 sekundah (50,62 km/h).

13:45 - Kolesarji imajo danes spet srečo z vremenom, tekmujejo v soncu pri temperaturah okoli 23 stopinj Celzija. Cesta je suha. Vseeno je že na prvem ovinku trase takole spodneslo Norvežana Tobiasa Lunda:

🚴🇮🇹 | Een schuiver van Andresen! Hoole kwam hier ook al in de problemen. Oppassen geblazen dus in deze bocht! 💥💥 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/zdJ1Aqcywv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2024

13:45 – Na prvem merjenju vmesnega časa je bil do zdaj najhitrejši Čeh Josef Černy (Soudal – Quick Step), ki je prvih 18,6 kilometra etape odpeljal v 21 minutah in 39 sekundah in s povprečno hitrostjo 51,547 km/h. Drugo merjenje vmesnega časa je na 34. kilometru etape.

13:40 – Na progi je že zelo živahno, startali so že nekateri sprinterski asi, Fabio Jakobsen, Phil Bauhaus, Fernando Gaviria … Današnja preizkušnja je najdaljša po letu 2015, ko je bil v 14. etapi Gira na sporedu 59,4 kilometra dolg kronometer od Trbiža do Valdobbiadeneja.

Kolesarji moštva Visma | Lease a Bike z že znanimi in zanimivimi čeladami:

Start (13.10): Kronometer je odprl Nizozemec Julius van den Berg (DSM--firmenich PostNL), zadnjeuvrščeni v skupnem seštevku dirke.

Največja favorita za današnjo zmago sta po napovedih strokovnjakov Pogačar in Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Oba sta tudi aktualna državna prvaka v vožnji na čas. Danes je na startu skupno devet državnih prvakov v kronometru, poroča Pro Cyacling Stats. To so še: Luke Plapp (Avstralija), Daniel Felipe Martinez (Kolumbija), Attila Valter (Madžarska), Ryan Mullen (Irska), Amanuel Ghebreigzabhier (Eritresa), Aleksej Lucenko (Kazahstan) in Patrick Gamper (Avstrija).

Dobrodošli, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva, Na 107. Giru je nastopil čas za prvo od dveh posamičnih voženj na čas, danes se bodo kolesarji spopadli s 40,6 kilometra dolgim kronometrom od Foligna do Perugie, ki je večinoma ravninski, a z zaključkom v klanec.

Na startu so štirje Slovenci, vodilni na dirki Tadej Pogačar (UAE Emirates) bo startal zadnji ob 16.24.