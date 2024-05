"Počasi, počasi!" se je drl Ganna. Pogačar ga ni slišal.

Italijanski državni prvak v vožnji na čas Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je danes odlično opravil z dobrih 40 kilometrov dolgim posamičnim kronometrom sedme etape Dirke po Italiji. Zaradi stanja v skupnem seštevku je startal zgodaj, nato pa v cilju mirno opazoval, kako so preostali močni kronometristi za njim zaostajali eden za drugim. Tudi ko je bil na progi vodilni kolesar Gira Tadej Pogačar, je ostal miren. Vse do zaključnega vzpona, nato se je njegovo razpoloženje naglo pokvarilo.

Danes smo na 107. Dirki po Italiji pričakovali dvoboj Filippa Ganne in Tadeja Pogačarja za etapno zmago v vožnji na čas in favorita sta svojo vlogo več kot upravičila. Ganna je z dobrimi 40 kilometri opravil v 52 minutah in eni sekundi, nato pa dolgo s stola vodilnega v cilju spremljal dogajanje na progi. Njegovi tekmeci so eden za drugim zaostajali, nasmešek na Italijanovem obrazu pa je postajal vse širši, a le do zadnjega na startni listi, nosilca rožnate majice Pogačarja.

Ganna je lahko danes Pogačarju le športno čestital.

"Počasi, počasi!"

Tudi slovenski as je na ravninskem delu trase od Foligna do Perugie zaostajal za Ganno, pri prvem merjenju vmesnega časa na 18. kilometru 47 sekund, na drugem, tik pred začetkom zaključnega klanca še 44 in izgledalo je, da se bodo v Ineosu veselili etapne zmage. A 25-letnik s Klanca pri Komendi je v klanec zagrizel na polno, iz metra v meter se je prednost Ganne topila, italijanski prvak pa je vse bolj nervozno spremljal televizijski prenos in se v zaslon drl: "Počasi, počasi!"

"Klanec je bil moja prednost in sem ga izkoristil"

Pogačar ga ni uslišal, v cilj je prišel s 17 sekundami prednosti in se veselil še druge etapne zmage na Giru, s to pa se je še utrdil v skupnem vodstvu na dirki. "Počutil sem se dobro, da. To je bil moj prvi kronometer po lanskem svetovnem prvenstvu. Na to sem se dobro pripravil, od lani je bilo nekaj vzponov in padcev, super zadovoljen sem," je bil v cilju srečen slovenski as.

"Začel sem v nekoliko lažjem ritmu, da se privadim na kolo za kronometer, do klanca sem se zadrževal, nanj pa sem šel nato s polnim plinom. Zelo zadovoljen sem z današnjim dnem," je še prirediteljem razlagal Pogačar. Proti Ganni je pridobil več kot minuto na šestkilometrskem klancu. Se je zavedal časovnih razlik? "Le dvakrat sem slišal nekaj o časovni razliki, ampak nisem bil prepričan, kaj so mi sporočali po radiu, zato sem se samo osredotočil na svojo vožnjo, vedel sem, da mi klanec bolj ustreza kot mojim tekmecem, to je bila moja prednost in sem jo izkoristil," je odgovoril šampion s Klanca pri Komendi.

Thomas razočaran: Bil je pač eden tistih dni

Pogačar je ogromno pridobil tudi v skupnem seštevku dirke. Pred današnjo etapo je imel 46 sekund prednosti pred Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers), zdaj ima 2:36 pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (BORA – hansgrohe). Thomas je zaostal dve minuti in zdrsnil na tretje mesto v skupnem seštevku. "Poskušal sem dirkati znotraj svojih zmožnosti, ko pa je bilo treba pritisniti, pa mi je nekaj zmanjkalo. Počutil sem se sicer OK, ampak preprosto nisem mogel preseči samega sebe. Je, kar je, bil je pač eden tistih dni," je za Eurosport razlagal razočarani 37-letni Valižan, ki zdaj za Pogačarjem v skupnem seštevku zaostaja dve minuti in 46 sekund.

"G-ju je malo zmanjkalo na klancu, bodimo pošteni." Foto: Reuters

"Nismo ne prvi ne zadnji, ki jih je Pogačar zaklal"

Kolesarji Ineosa so se izkazali ekipno, za Pogačarjem so se zvrstili trije člani britanske ekipe, poleg Ganne še Američan Magnus Sheffield in Nizozemec Thymen Arensman. To je bržčas bolj slaba tolažba glede na to, da so ostali brez etapne zmage in izgubili drugo mesto v skupnem seštevku. A športni direktor moštva Zak Dempster ne izgublja upanja. "Nismo ne prvi ne zadnji, ki jih je Pogačar zaklal. Menim, da so naši fantje dobro opravili s kronometrom, sploh Filippo, Thymen in Magnus. G-ju je malo zmanjkalo na klancu, bodimo pošteni. A Rim je še daleč," je povedal za nizozemski In de Leiderstrui.

Kolumbijec opogumljen: Najtežji del Gira je še pred nami

Pogačar je zdaj popolnoma zagospodaril na svojem prvem Giru v karieri, dobro se je v klanec peljal Martinez, zdaj Gorenjčev najresnejši tekmec v boju za rožnato majico. Kolumbijec je na ravnini močno zaostajal za Ganno, na zaključnem vzponu pa nadoknadil čas in napovedal, da utegne biti v hribovitih etapah še zelo nevaren. Že jutri, na nadvse zahtevni 152-kilometrski etapi s 3.850 višinskimi metri in ciljem v klanec, bo 28-letni zvezdnik nemške ekipe BORA – hansgrohe bržčas deležen posebne Pogačarjeve pozornosti.

Kdo bo v nadaljevanju dirke zapretil Pogačarju? Foto: Reuters

"Ta kronometer je bil precej dolg, ni bil lahek, s strani je pihal veter, zaradi zaključnega klanca pa sem moral paziti, da prihranim dovolj moči. Še smo tu," je bil s svojim nastopom – zasedel je osmo mesto – zadovoljen Martinez. Pa opogumljen pred nadaljevanjem dirke. "Ja, najtežji del Gira je še pred nami, dirke s lotevamo dan za dnem." Najboljši mož Bore je bil danes Maximilian Schachmann na petem mestu. "Poskušal sem se ne ubiti, zato sem vozil v svojem tempu, tik pod mejo bolečine," je razložil 30-letni Berlinčan, ki bo v gorskih etapah eden ključnih Martinezovih pomočnikov.

