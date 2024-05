"Škoda zanj in za ekipo. Za nas bi njegova etapna zmaga pomenila velik zagon, a za to ne moremo kriviti Juliana. Če pogledamo ciljni sprint, ga je morda res začel malce prezgodaj, a dejstvo je, da je bil tisti drugi fant (Španec Pelayo Sanchez, zmagovalec šeste etape Gira, op. p.) videti bolj svež," je ocenil Patrick Lefevere, šef ekipe Soudal Quick-Step. "Zmaga bi nam ogromno pomenila, ampak tudi brez druge etapne zmage (prvo za ekipo na tem Giru je dosegel Tim Merlier) vidim, da ekipa dobro dekuje, in to je super," je bil tokrat za spremembo prijaznejši Lefevere, ki smo ga sicer vajeni kot izrazito kritičnega, še posebej kadar je govora o Alaphilippu. Tokrat je bilo drugače.

Patrick Lefevere med podajanjem bidonov v šesti etapi Gira:

El jefe currando como uno más.



El mandamás Patrick Lefevere dándole un bidón a Alaphilippe.#GirodItalia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/NPW6EqalIS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 9, 2024

"Julian je trdo garal in je videti res dobro. Giro traja več kot dva tedna in še bodo priložnosti. Etapna zmaga bi mu dvignila moralo," je ocenil.

Čeprav se Alaphilippu pogodba z ekipo Soudal Quick-Step izteče konec leta in ga vse bolj povezujejo z drugimi ekipami ter čeprav je bilo med njima v javnosti izrečenih ogromno negativnih besed, sta menda še vedno v dobrih odnosih.

"Izrečenih je bilo nekaj nespametnih besed, a on je z nami že od svojega 17. leta. V vsaki zvezi, ki traja več kot deset let, pride do pretresov, kajne," se je v pogovoru z mediji hipotetično vprašal Lefevere.

"Njegov posrednik Dries Smets je dan pred Girom govoril z našim glavnim izvršnim direktorjem Jurgenom Foréjem in dogovorili smo se, da se po Giru spet srečamo. Za zdaj je še prezgodaj gledati tako daleč naprej. Ni pa fant poceni, to vemo, a o tem raje ne bi govoril," se je diplomatsko izognil novim konfliktom.

