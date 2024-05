Nova bravura Tadeja Pogačarja, ki na Giru vozi svojo dirko #video

Podrobneje 8. etapa Dirke po Italiji (Spoleto–Prati Di Tivo, 152 km):

Cilj - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v ciljnem šprintu premagal vse tekmece in se veselil tretje zmage na Giru. Drugo mesto je osvojil Daniel Martinez (BORA - hansgrohe), ki je tudi drugi v skupnem seštevku. Tretji je bil Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale).

V skupnem seštevku je še povečal prednost pred tekmeci. Drugi Martinez zdaj zaostaja 2:40. "Morda je bila danes priložnost, vendar je bil Tadej neverjeten. V šprintu je bil najhitrejši. Osredotočen sem bil nanj, vendar v zaključku na limitu," je pošteno priznal poraz Martinez, ki kaže odlične predstave.

Pogi je bil najhitrejši na zaključnem vzponu Prati di Tivo že bil najhitrejši leta 2021, takrat v okviru dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.

"Nisem pričakoval te zmage. Kot ekipa smo zelo dobro vozili od začetka. Na zadnji klanec smo prišli v dobrem položaju. Ekipa je odlično opravila svoje delo, Rafal je imel odličen zaključek. Lepo je spet zmagati na Prati di Tivo," so bile prve besede Pogačarja v pogovoru za Eurosport.

800 metrov do cilja - Spet je poizkusil Thymen Arensman, Pogačar sledi.

1,1 km do cilja - Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) je vnovič poizkusil z napadom, tudi ta je bil neuspešen.

1,4 km do cilja - Zdaj je skočil Thymen Arensman. Tadej Pogačar je šel takoj za njim.

Foto: zajem zaslona 1,7 km do cilja - Antonio Tiberi je skočil prvi. Tadej Pogačar je šel za njim,

2 km do cilja - Nič novega. Favoriti so skupaj.

3,5 km do cilja - Favoriti še vedno skupaj. Kdaj bo napadel Tadej Pogačar? Rafal Majka za Pogija narekuje hiter tempo. Na odsekih s 7-odstotnim naklonom je hitrost blizu 30 km/h.

4,2 km do cilja - Preostali ubežnik Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) je bil ujet. Kdo od favoritov bo prvi napadel?

5 km do cilja - Na tem mestu je Tadej Pogačar pred tremi leti napadel, ko je osvojil etapo na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Zdaj je Rafal Majka zadolžen za narekovanje tempa. Skupina favoritov se je skrčila.

5,7 km do cilja - Felix Großschartner in Rafal Majka sta preostala pomočnika Tadeja Pogačarja, ki za ubežnikom zaostaja 15 sekund.

7 km do cilja - Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) ima 20 sekund prednosti, ki pa se bo nemudoma stopila, ko se bo kdo iz Pogačerjeve skupine odločil za skok.

8,3 km do cilja - Na čelu glavnine spet kolesarja UAE Emirates, za njima pa rožnati Tadej Pogačar. Prednost ubežnika je medtem narasla na 21 sekund. Kolesarji se približujejo letečemu cilju, kjer pričakujemo boj favoritov za skupno zmago za bonifikacijske sekunde. V Pogačarjevi skupini je ostalo le še 18 kolesarjev. V njej so glavni izzivalci - Daniel Martinez, Geraint Thomas, Ben O'Connor ...

9,8 km do cilja - Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) je edini preostali ubežniki, ki ga bo glavnina kmalu posrkala.

10,2 km do cilja - Zdaj se je kolesar BORE - hashgrohe postavil v ospredje glavnine. Očitno niso zadovoljni s tempom za svojega kapetana Daniel Martinez, ki je drugi v skupni razvrstitvi. Ubežniki imajo le še 15 sekund naskoka.

10,7 km do cilja - Domen Novak razbija glavnino in pripravlja teren za kapetana Tadeja Pogačarja. Ubežniki so se prav tako razbili na prafaktorje. Zdaj je le še šesterica v ospredju in ima 22 sekund prednosti.

12,6 km do cilj - Prišel je čas za Domna Novaka, ki v dresu UAE Emirates narekuje tempo glavnine. Zaostanek znaša 22 sekund. Iz skupine ubežnikov je skočil Italijan Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels).

13,4 km do cilja - Ubežniki bodo kmalu ujeti. Kolesarji UAE Emirates narekujejo neizprosen tempo. Prednost je skopnela na 20 sekund. Vprašanje je, kdaj bo napadel rožnati Tadej Pogačar?

14,6 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon Prati Di Tivo. Test, ki ga na letošnjem Giru kolesarji še niso imeli. Vzpon ima predznak prve kategorije s povprečnim sedemodstotnim naklonom. Na določenih delih bo naklonina dosegla 12 odstotkov. Glavnina s Tadejem Pogačarjem na čelu je vzpon začela z zaostankom vsega 36 sekund.

20 km do cilja - Prednost ubežnikov kopni. Očitno Tadeja Pogačarja res zanima etapna zmaga. Na zaključnem vzponu Prati di Tivo je že bil najhitrejši leta 2021, takrat v okviru dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.

26 km do cilja - Ubežniki imajo le še 1:07 prednosti.

34 km do cilja - Zaostanek glavnine znaša 1:22.

39 km do cilja - Simon Geschke je bil najhitrejši na gorskem cilju in se je v skupnem seštevku za gorske cilje (modra majica) povzpel na drugo mesto. Ob pričakovanem scenariju, da bo Tadej Pogačar zadržal rožnato majico, bo Nemec v nedeljo kolesaril v modri opravi. Sledi dolg spust in nato še zahteven ciljni vzpon Prati di Tivo.

40 km do cilja - Mikkel Bjerg in Vegard Stake Laengen iz ekipe UAE Emirates narekujeta tempo glavnine, ki za ubežniki zaostaja 1:34. Še nekaj 100 metrov je do vrha kategoriziranega gorskega cilja Crocce Abboia.

46 km do cilja - Pred kolesarji je drugi kategoriziran klanec, čeprav se trasa že ves dan vzpenja in spušča. Vzpon na Crocce Abboia bo dolg 8,1 km in bo imel 4,7-odstotni povprečni naklon. Zaostanek Tadeja Pogačarja in glavnine za ubežniki znaša le še 1:21.

"Pogačar želi zmagati"

52 km do cilja - Nekdanji odlični nemški kolesar Jens Voigt se je kot strokovni komentator na motorju za Eurosport zaustavil pri športnih direktorjih številnih ekip. Sprva je vprašal pri UAE Emirates, kaj želijo danes, in so mu odgovorili, da bi radi obvladovali položaj. Povsem drugačne besede pa so izustili športni direktorji Ineos Grenadiers, BORE - hansgrohe ... Vsi so v en glas dejali, da si Tadej Pogačar želi danes zmagati. Podobno etapo je že zmagal na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja leta 2021. Takrat se je kot zadnjega pri zaključnem vzponu do smučarskega središča Prati di Tivo otresel Simona Yatesa.

58 km do cilja - Glavnina je zmanjšala prednost ubežnikov na 1:30. Mikkel Bjerg je od UAE Emirates na čelu glavnine in narekuje hitrejši tempo. Tadej Pogačar je na varnem položaju.

63 km do cilja - Kolesarji UAE Emirates držijo ubežnike na vajetih. Njihova prednost znaša le dve minuti.

68 km do cilja - Povprečna hitrost po prvih dveh urah vožnje je znašala 38,4 km/h.

72 km do cilja - Med ubežniki se lahko Nairo Quintana pohvali z etapno zmago na Giru. Zbral jih je tri.

78 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:15. Kolesarji UAE Emirates jih nadzorujejo. Kolesarji so prevozili polovico trase v 8. etapi. Danes bodo naredili 3658 višinskih metrov. Le v štirih etapah bodo opravili z več višinskimi metri.

86 km do cilja - Prednost ubežnikov - številka je narasla na 14 - znaša 1:37. Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) je od vseh v skupnem seštevku najbližje rožnatemu Tadeju Pogačarju. Pred začetkom dneva je za slovenskim šampionom zaostajal 5:23. Povprečna hitrost je bila do tega trenutka 37,6 km/h.

100 km do cilja - V prvi ubežni skupini so Simon Geschke (Cofidis), Valentin Paret-Peintre ( Decathlon AG2R La Mondiale ), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL), Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers) in Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step). Bardet je pred današnjo etapo za vodilnim Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) zaostajal 5:23. Prednost ubežnikov znaša 2 minuti.

103 km do cilja - Pri spustu je nastala spet večja ubežna skupina. Četverici Romain Bardet, Georg Steinhauser in Simon Geschke in Valentin Paret-Peintre so se priključili še štirje kolesarji. Pred glavnino imajo 2:03 prednosti.

114 km do cilja - Ubežna četverica ima pred najbližjimi zasledovalci 38 sekund naskoka, glavnina zaostaja 1:32. Kot prvi je gorski cilj Forca Capistrello prečkal Geschke.

119,5 km do cilja - Iz ubežne skupine so skočili Romain Bardet, Georg Steinhauser in Simon Geschke. Prikolesarili so si 25 sekund prednosti pred naslednjo skupino ubežnikov, glavnina s Tadejem Pogačarjem na čelu pa zaostaja 1:04. Domen Novak je na čelu ekipe UAE Emirates in tudi na čelu glavnine.

121 km do cilja - NARVÁEZ Jhonatan, SHEFFIELD Magnus, VERRE Alessandro, GESCHKE Simon, PARET-PEINTRE Valentin, STEINHAUSER Georg, QUINTANA Nairo, SÁNCHEZ Pelayo, ALAPHILIPPE Julian, BARDET Romain, DE MARCHI Alessandro, STORER Michael in MARCELLUSI Martin so povsem na čelu prve ubežne skupine. Od omenjenih sta v skupnem seštevku najbližje rožnatemu Tadeju Pogačarju Bardet in Steinhauser, ki sta dan začela s 5:23 oziroma 5:56 zaostanka.

123 km do cilja - Številčna ubežna skupina je razpotegnjena. Glavnina s Tadejem Pogačarjem na čelu zaostaja 40 sekund. Jan Tratnik je zdaj v drugi ubežni skupini in ima 11 sekund zaostanka.

126 km do cilja - Izjemno razburljiv začetek dneva. Kar 35 kolesarjev je prišlo v beg. Med tistimi, ki je najvišje uvrščen v skupnem seštevku, je Romain Bardet s 5:23 zaostanka za Tadejem Pogačarjem. Na čelu glavnine tempo narekuje Domen Novak. Zaostanek glavnine znaša približno 24 sekund.

129,5 km do cilja - Takoj po začetku vzpona se je naredila ogromna skupina ubežnikov. Med njimi je tudi Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike). Medtem je Tadej Pogačar v glavnini, njegovi kolesarji UAE Emirates pa narekujejo tempo. V skupnem seštevku je najbližje slovenskemu kolesarju Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), ki zaostaja v skupnem seštevku 5:56. Iz ozadja prihaja Juan Pedro Lopez, ki pa za Pogijem zaostaja 5:28.

130 km do cilja - Kolesarji so začeli s prvim kategoriziranim vzponom. Prvi je Forca Capistrello, 16,3-kilometrski vzpon druge kategorije s 5,6-odfstotnim povprečnim naklonom (maksimalnim okoli 12 odstotkov). Vrh tega bodo dosegli na 37. kilometru etape.

132 km do cilja - Ubežniki Ewen Costiou (Arkéa - B&B Hotels), Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) in Martin Marcellusi (Group - Bardiani CSF - Faizanè) imajo 18 sekund prednosti. V glavnini, ki je razpotegnjena, je aktiven Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike).

140 km do cilja: Sprememba na čelu dirke. V ospredju pobudo prevzemata Ewen Costiou (Arkéa - B&B Hotels) in Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), nečak nekdanjega vrhunskega kolesarja Jana Ullricha. Dvojici, ki ima že 40 sekund prednosti pred glavnino, se skuša pridružiti Martin Marcellusi (Group - Bardiani CSF - Faizanè).

145 km do cilja: Stefan De Bod (EF Education - EasyPost) in Alessandro Verre (Arkéa - B&B Hotels) sta si uspela prevoziti nekaj prednosti pred glavnino, pridružila sta se jima še slovenski kolesar Jan Tratnik (Visma) in Martin Marcellusi (Group - Bardiani CSF - Faizanè).

12.45 - Zdaj gre zares! Tokrat ni časa za kramljanje in počasen začetek, cesta se je takoj začela vzpenjati. Kolesarji ekipe UAE Emirates so pozorni na (številne) poskuse pobega, svojo priložnost danes išče tudi slovenski kolesar Jan Tratnik (Visma), ki že ima etapno zmago z Gira. Pred kolesarji je prvi nekategoriziran vzpon današnje etape, vzpon na Forco di Cerro (733 m. n. v.).

12.30 - Kolesarji so se že zapeljali čez startno črto in jih zdaj čaka parada skozi mesto Spoleto, ki je oblečeno v rožnato barvo. Med nosilni majic je nekaj sprememb, v beli majici najboljšega mladega kolesarja bo danes vozil Avstralec Luke Plapp, moštveni kolega Luke Mezgeca v ekipi Jayco AlUla. Plapp je po dobri predstavi v petkovi vožnji na čas v seštevku za belo majico prehitel Belgijca Ciana Uijtdebroeksa (Visma | Lease a Bike). Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je včeraj še povečal prednost pred tekmeci, je seveda tudi danes v roza majici (in hlačkah), modro majico najboljšega na gorskih ciljih pa je znova prepustil Francozu Lilianu Calmejanu (Intermarche – Wanty). Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je tudi danes v ciklamni majici najboljšega po točkah.

12.25 - Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je prva prava gorska etapa letošnjega Gira, kjer skoraj ne bo metra ravnine. Osma etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.30, ob 12.45 naj bi kolesarji prevozili kilometer nič, v cilju pa jih pričakujejo okoli 17. ure.

Žal na startu ne bomo videli Francoza Christopha Laporta, ki je zaradi posledic padca v 5. etapi odstopil, so sporočili iz ekipe Visma | Lease a Bike. Evropski prvak, ki je v ekipo za Giro vskočil namesto poškodovanega Wouta Van Aerta, je v 5. etapi, potem ko je sprinterju Olavu Kooiju pripravljal pozicijo za sprint na letečem cilju, zapeljal v luknjo, izgubil ravnotežje in padel. Še vedno čuti posledice padca, zato so se v ekipi odločili, da odpotuje domov. To je po odstopu Roberta Gesinka, ki si je v prvi etapi poškodoval roko, nov udarec za ekipo Visma, ki letos res nima sreče.