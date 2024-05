"Nisem pričakoval te zmage. Kot ekipa smo zelo dobro vozili od začetka. Na zadnji klanec smo prišli v dobrem položaju. Ekipa je odlično opravila svoje delo, Rafal je imel odličen zaključek. Lepo je spet zmagati na Prati di Tivo," so bile prve besede Pogačarja v pogovoru za Eurosport.

Njegovi moštveni kolegi so izvrstno opravili delo, potem ko je takoj od začetka pobegnila številčna ubežna skupina. Vseskozi so nadzorovali razdaljo in razliko ter pripeljali slovenskega šampiona v odličen položaj pred zaključnim vzponom, kjer je vnovič pokazal, da je v svojem filmu.

"Pogačarja ni težko prepričati, naj gre na zmago"

Mauro Gianetti je izpostavil, da ni bilo v načrtu, da bodo nadzorovali celoten potek trase. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Šef ekipe Mauro Gianetti je kot Tadej dal vedeti, da niso imeli takšnega načrta, a so fantje med etapo prepričali slovenskega šampiona, da bo šel po etapni uspeh. "Tadeja ni težko prepričati, naj gre na zmago. Ampak so ga moštveni kolegi podžgali," se je zasmejal italijanski strokovnjak pri UAE Emirates: "Ni bilo v načrtu, da bomo ves dan nadzirali potek dogodkov. Pomembna etapa je bila, kot vsaka. Ekipa ga je prepričevala, da bi zmagali. Mikkel Bjerg in ostali so mu dajali vedeti, da se odlično počutijo, da bodo nadzorovali potek dogodkov in da mu bodo pripravili teren za etapno zmago."

Domen Novak je prav tako izvrstno opravil svoj del naloge in v klancih narekoval tempo v glavnini, v samem zaključku pa je največ dela opravil Rafal Majka, ki je pripravil Pogiju odlično izhodišče za ciljni šprint na vrhu smučarskega središča.

Pogačar: Fantje so želeli etapno zmago

Ni prvič, da je Pogi dvignil roke visoko v zrak na Prati di Tivo. Leta 2021 je že na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja slavil etapno zmago.

"Fantje so želeli etapno zmago, ko smo preživeli prvi gorski cilj. Mikkel in Laengen (Vegard Stake Laengen, op. a.) sta lovila skupino v ospredju. Na začetku zadnjega klanca, ko so bili Domen, Felix (Felix Großschartner, op. a.) in Rafal dobri, sem bil prepričan, da bom zmagal."

V zaključku ciljnega vzpona sta večkrat poizkusila z napadi Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) in Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), a je imel nosilec rožnate majice vselej vse pod nadzorom.

Martinez pošteno priznal poraz: Tadej je bil neverjeten

V ciljnem šprintu je nato v večini pogledoval le proti enemu tekmecu, članu BORE – hansgrohe: "Že smo videli Martineza, kako dobro zaključuje etape. Pomislil sem nanj kot največjega tekmeca. Tiberi je večkrat poizkusil, pokazal dobro formo. Bolj kot ne sem imel vse pod nadzorom. Rafal je pomagal na koncu in lahko sem šel do etapne zmage," je izpostavil Pogačar.

V skupnem seštevku je še povečal prednost pred tekmeci. Drugi Martinez zdaj zaostaja 2:40. "Morda je bila danes priložnost, vendar je bil Tadej neverjeten. V šprintu je bil najhitrejši. Osredotočen sem bil nanj, vendar v zaključku na limitu," je pošteno priznal poraz Martinez, ki kaže odlične predstave.

"Nisem želel skakati, ampak sem se držal fantov. Presenečen sem bil, da so nekateri odpadli. To je vedno dober znak. V ciljnem šprintu sem bil nekoliko zaprt, a tudi nisem imel nog, da bi se zoperstavil tem fantom. Kolesarji UAE Emirates so bili danes enostavno neverjetni. Kapo dol. Naredili so težko etapo in pripeljali Tadeja do odličnega položaja," je dan pokomentiral Geraint Thomas, ki je z 2:58 zaostanka na tretjem mestu, na katerega je padel po petkovem kronometru.

Pogačar opozarja

Pred ponedeljkovim prvim prostim dnevom bo sledila še nedeljska, 214 kilometrov dolga etapa, ki bo imela le en gorski cilj 4. kategorije. A Pogačar opozarja: "Upam, da bo jutri lažji dan. Zadnjih 50 kilometrov je nepredvidljivih, lahko bo nervozno. Osredotočeni bomo morali biti do konca dneva."

V nedeljo se bo lahko pohvalil, da bo en dan več v majici najboljšega na Grand Tourih kot njegov veliki tekmec na Dirki po Franciji Jonas Vingegaard. Po novem se bo lahko pohvalil z 28. majico vodilnega (21 na Touru in 7 na Giru), medtem ko je Danec, ki okreva po poškodbi na Dirki po Baskiji, vseh 27 rumenih majic nosil na slovitem Touru.