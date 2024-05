V prvi prosti dan Gira bo slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar vstopil z lepo prednostjo pred najbližjimi tekmeci. Dejaven je bil tudi v nedeljo, ko je v ciljnem šprintu v Neaplju kot pravi ekipni kolega pomagal prijatelju Sebastianu Molanu, ki pa je moral na koncu priznati premoč Olavu Kooiju in Jonathanu Milanu. "Lepo je iti v prosti dan, ki se ga veselim. Da se bom spočil in ne bom razmišljal o dirki en dan. Težko bo. Veselim se ponedeljkovega dne," je dejal vodilni na Dirki po Italiji.

Druga najdaljša etapa se je začela z begom moštvenih kolegov iz ekipe Team Polti Kometa. Mirco Maestri in Andrea Pietrobon sta prišla v beg hitro po štartu in bila po približno 180 kilometrih ujeta. Takrat se je začel pravi boj za etapno zmago.

Nesrečnik Narvaez, smejalo se je Kooiju

Sprva je poizkusil dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe, ki ni imel pravih nog za zaključni udar. Kot zadnji je odskočil iz glavnine s skokom Ekvadorec Jhonatan Narváez. Član ekipe Ineos Grenadiers je na letošnjem Giru slavil zmago že v prvi etapi in bil tudi prvi nosilec rožnate majice, ki jo je moral drugi dan predati slovenskemu šampionu Tadeju Pogačarju.

Ni veliko manjkalo, da bi še drugič dvignil roke visoko v zrak, a je bil ujet tik pred ciljno črto. Iz ozadja so namreč s hitrostjo ekspresnega vlaka prihajali šprinterji, največ moči med vsemi pa je imel Nizozemec Olav Kooij (Visma | Lease a Bike), ki je bil močnejši od nosilca ciklamne majice (najboljši po točkah) Jonathana Milana (Lidl-Trek) in Sebastiana Molana (UAE Emirates). "Težko nam je bilo na Giru, ampak smo iskali pot do etapne zmage," je v pogovoru za Eurosport dejal Kooij: "Ni šlo gladko. Trdo smo morali delati do zaključka. Ekipa me je pripeljala v dobro izhodišče. Vedeli smo, da bo treba improvizirati. V normalnih okoliščinah imamo v Christopheju Laportu osebo, ki te pripelje na pravo mesto. Nimamo ga več na dirki. Znajti smo se morali. To je bil korak, ki sem ga iskal. Veliko sem že zmagal, a sem o tej zmagi sanjal."

Poglejte si, kako je Pogačar v zaključku pomagal moštvenemu kolegu Molanu

Pogačar pokazal ekipni duh in pomagal prijatelju

Slovenski kolesar je bil dejaven tudi tokrat, čeprav mu ne bilo treba. Pokazal je, da v sebi nosi pravi ekipni duh. V ciljnem šprintu je bil namreč zaključni del vlaka za moštvenega kolega Molana, ki je na koncu torej osvojil tretje mesto. "Izjemno težak zaključek. Molano je naredil dobro delo, da je bil v zaključku spredaj. Skušal sem mu pomagati. Ni bilo dovolj za njegovo zmago. Če lahko pomagam v hektičnih zaključkih, na teh cestah, je bolje, da sem spredaj in pomagam prijatelju," je za Eurosport dejal Pogačar.

Trdno je na prvem mestu. Foto: Reuters

Od kolesarjev, ki so v boju za skupno zmago, je imel v nedeljo smolo le Geraint Thomas, ki se je zapletel s članom ekipe BORE – hansgrohe Maxom Schachmannom. A se ni poškodoval in lahko normalno nadaljeval z vožnjo, po tem ko je skupaj z moštvenimi kolegi popravil verigo na kolesu.

"Lepo je biti na prosti dan v Neaplju. Upam na dobro pico in kapučino."

Od vseh kolesarjev na Giru pa ima največ zadovoljstva prav Pogi, ki je v velikem slogu opravil s prvim tednom, v katerem je prikolesaril do treh etapnih zmag. Te so mu prinesle lepo prednost v skupnem seštevku. Pred najbližjim zasledovalcem Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe) ima 2:40 naskoka, Thomas na tretjem mestu zaostaja 18 sekund več.

V ponedeljek si bo odpočil pred težkim nadaljevanjem, ki je pred njim. Foto: Reuters

"Lepo je iti v prosti dan, ki se ga veselim. Da se bom spočil in ne bom razmišljal o dirki en dan. Težko bo. Veselim se ponedeljkovega dne," je dejal Pogi in na vprašanje, če si bo morda na ponedeljkovi razpeljavi ogledal Pompeje, v svojem stilu odgovoril: "Prvič sem tu, zagotovo bomo šli na kolo. Videli bomo okolico, kot že v preteklih dneh v lepih krajih. Lepo je biti na prosti dan v Neaplju. Upam na dobro pico in kapučino."

Rezultati 9. etape

