Je Giro zaradi Pogačarjeve prevlade nezanimiv? "Sploh ne! Ravno obratno."

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se je letos le odzval nenehnim vabilom italijanskih prirediteljev in se prvič v karieri lotil znamenitega Gira. Že po prvem tednu 107. rožnate pentlje pa ima pred tekmeci skoraj tri minute prednosti in nekateri komentatorji, ki so svarili, da utegne biti Giro zaradi Tadejeve prevlade dolgočasen, se zdaj že zadovoljno muzajo ter pravijo: "Saj smo vas opozorili." Novomeški kolesarski strokovnjak Bogdan Fink se z njimi ne strinja.

Je torej letošnji Giro zaradi popolne Pogačarjeve prevlade morda res malo dolgočasen? "Ne, ne, sploh ne," odločno odgovarja Bogdan Fink, nekdanji profesionalec in dolgoletni športni delavec, ki je v kolesarstvu opravljal skoraj vse vloge, zadnja leta pa je prvi mož naše največje večetapne dirke Po Sloveniji. "Tadej je dirko naredil zanimivo. Ves čas napada, zelo aktiven je. Tudi včeraj smo videli, kako je v zaključku popestril dogajanje. Redko, redko, redko se vidi, da rožnata majica ali pa zelena, modra in kakršnakoli že v prvi tretjini dirke pomaga svojim kolegom iz ekipe v sprintu. To je dokaz, da je Tadej s svojo vožnjo predvsem popestritev Gira," še pravi prekaljeni Novomeščan.

"S tem se ne strinjam"

Bogdan Fink o Pogačarjevi konkurenci: Niti približno to niso kakšni "levi" kolesarji. Daleč od tega. Foto: Ana Kovač Glede na to, da si je Pogačar že v prvih devetih etapah privozil skoraj tri minute prednosti pred najbližjima zasledovalcema Danijem Martinezom in Geraintom Thomasom, bi bilo mogoče sklepati tudi, da konkurenca na letošnjem Giru ni najmočnejša. "S tem se ne strinjam. Ne," Fink odločno zavrača še eno priljubljeno tezo številnih strokovnjakov. "Konkurenca je zelo dobra. Res. To so močni fantje in nikakor ne moremo trditi, da ni konkurence. Je pa Tadej toliko boljši od vseh. To so ekipe, ki imajo ogromne proračune, ogromno tekmovalcev, niti približno to niso kakšni "levi" kolesarji. Daleč od tega."

Misija nemogoče, toda …

Tudi športni direktor je že bil v karieri in zato morda primeren naslov, da nam pojasni, kaj se trenutno plete v glavah taktikov v ekipah Pogačarjevih konkurentov. Kako sploh odličnega slovenskega asa spraviti iz rožnate majice, kakšen napad nanj pripraviti v nadaljevanju Gira. Je to sploh mogoče? "Po videnem v prvem tednu, je to misija nemogoče. Razen če se zgodijo padec, defekt ali kakšen nepredviden zaplet. Poudarjam, po videnem v prvem tednu. Ampak dirka traja tri tedne in tudi ta Giro bo odločen v zadnjem. Ampak po do zdaj videnem proti Tadeju ni obrambe," pravi Fink.

Ne bo težav

Kot direktor dirke razume tudi tegobe, s katerimi se te dni ukvarjajo prireditelji Gira. Pred dnevi so javnosti sporočili, da zaradi preobilice snega letos ne bo mogoče kolesariti čez znameniti prelaz Stelvio. Kako zahtevni so tovrstni izzivi za prireditelje? "Giro ima več kot stoletno tradicijo, prireditelji so izjemno pripravljeni, naredili so že ogromno tekem v snegu, dežju in ne vem še kakšnih razmerah, zato imajo vedno pripravljena načrta B in C. Mislim, da bodo vse takšne zaplete rešili brez težav," pomirja naš sogovornik.

Stanje na Stelviu te dni:

Tudi lani so jamrali

Tudi na dirki Po Sloveniji imajo vselej pripravljene rezervne načrte za primere nepredvidenih težav, še pravi Fink. "Ja, seveda. Vedno so pripravljeni pomožni načrti. Pri tako veliki organizaciji, kot je Giro, sploh ni možnosti, da bi karkoli prepustili naključju. To smo dobro videli že lani, ko je bil predzadnji dan kronometer na Svete Višarje, in če se spomnite, so že v tednu pred začetkom lanske dirke vsi stopili skupaj in jamrali, vključno z Evenepoelom, ki naposled do tja sploh ni prišel, da bi morali to izpeljati drugače, da gor ni prostora in tako naprej. Na Giru so res pravi organizatorji z več kot stoletno tradicijo, vedo, kaj delajo."

Bodo konkurenti v zadnjem tednu poskusili s kakšnim resnejšim napadom na Pogačarja? Foto: Reuters

Kaj pa slovenski "Giro"?

Kako pa potekajo priprave na naš, slovenski "Giro", na dirko Po Sloveniji, ki bo letos doživela jubilej, začela pa se bo 12. junija v Murski Soboti? "Danes je ravno 30 dni do starta 30. dirke. Počasi se stvari zaključujejo, nekatere bodo v delu čisto do začetka, trenutno gremo v dobrem ritmu in prepričan sem, da bo dirka dobra," pravi direktor slovenske pentlje, a dodaja, da za prireditelje spektakla še ni napočil čas, da bi se lahko sprostili. "Daleč od tega. Tudi ko je dirke konec, smo organizatorji še v pogonu. Tekmovalci gredo domov, mi pa moramo še vedno stvari urediti, pospraviti. Tako kot mora vsak organizator na svetu. Organizacija dirke je nekako kot hokejska tekma. Prva tretjina je priprava, druga izvedba, tretja pa zaključek, pospravljanje, priprava poročil in tako naprej. In tako kot je v hokeju, je tudi pri nas, če si prvi dve tretjini dobro igral, je v tretji lažje."

Jutri se nadaljuje 107. Giro, v zadnjih dveh tednih pa kolesarje čakajo tudi najtežji gorski izzivi. Še bo zelo zanimivo.

