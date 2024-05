Tabor Visma | Lease a Bike hvaležen Tadeju Pogačarju

V izjemno razburljivem zaključku devete etape je bilo videti, da bo Ekvadorcu Jhonatanu Narváezu (Ineos Grenadiers) uspel veliki met in bo ponovil dnevni uspeh, potem ko je bil na letošnjem Giru najhitrejši že v prvi etapi in bil tudi prvi nosilec rožnate majice.

Nekaj kilometrov pred ciljem je namreč odskočil iz glavnine in se nato v solo vožnji približeval zaključku v Neaplju. Iz ozadja je prihajala glavnina, v kateri so bili na zadnji udar pripravljeni sprinterji.

Kazalo je, da mu bo uspelo, nato je hitrost v glavnini poskočila. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je dobrih petsto metrov pred ciljem dodobra navil tempo in pripravil moštvenemu kolegu Sebastianu Molanu teren za zaključni sprint. Hitrost vodilnega kolesarja na Giru so izkoristili tudi preostali sprinterji, zlasti član Visme | Lease a Bike Olav Kooij, ki je v zaključku premagal Jonathana Milana in prav Molana.

Narvaezu je na koncu zmanjkalo vsega nekaj metrov do novega velikega meta. "Neverjetno, to je velik ekipni uspeh. Olav je imel med etapo nekaj dvomov. Moštveni kolegi so opravili dobro delo, a moramo biti hvaležni tudi Tadeju Pogačarju za njegov pospešek. Škoda za Narvaeza, vendar sem vesel, da smo zmagali. Olav je bil zelo močan," je nedeljski dan pokomentiral športni direktor nizozemskega moštva Marc Reef.

Na Giru je danes prost dan, Pogačar pa je varno zasidran na prvem mestu. Pred najbližjim zasledovalcem Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe) ima 2:40 naskoka, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) na tretjem mestu zaostaja 18 sekund več.