Veliko zmagoslavje 23-letnega Francoza, izjemna predstava Jana Tratnika!

PODROBNEJE: 10. etapa Dirke po Italiji (Pompeji–Bocca della Selva, 142 km)

Cilj! 23-letni Francoz Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) je veliki zmagovalec 10. etape Gira. To je njegova prva zmaga v profesionalni karieri. Drugo mesto je osvojil njegov rojak Romain Bardet, tretje pa slovenski kolesar Jan Tratnik. Peti je ciljno črto prečkal Aurélien Paret-Peintre, brat današnjega zmagovalca in lani zmagovalec etape na Giru.

Foto: Guliverimage

500 m do cilja: 23-letni Valentin Paret-Peintre je na pragu največja uspeha v karieri, etapne zmage na Giru!

2.7 km do cilja: Neee, Valentin Paret-Peintre je prehitel Jana Tratnika, ki popušča, v ozadju pospešuje tudi Romain Bardet.

🇫🇷 @Valent1_Paret catches and drops @JTratnik!!



The frenchman is 2 KM away from his maiden career win! #GirodItalia pic.twitter.com/RUMiTxNAPA — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2024

Še 5 km do cilja na vzponu Bocca della Selva! Bo Jan Tratnik zdržal? Zasledovalca Valentin Paret-Peintre in Romain Bardet le rahlo topita zaostanek, ta je zdaj 39 sekund.

8 km do cilja: Jan Tratnik še vedno vozi na čelu dirke, francoski dvojec Valentin Paret-Peintre in Romain Bardet zdaj zaostaja samo 45 sekund. Glavnina s Pogačarjem in favoriti danes očitno ne razmišlja o etapni zmagi, zaostajajo pet minut.

11 km do cilja: Francoska kolesarja Valentin Paret-Peintre in Romain Bardet sta se znebila Andree Bagiolija in odločno krenila v lov za Janom Tratnikom.

The Frenchies conspired against the Italian and dropped Bagioli. Looks like only V. Paret-Peintre and Bardet can catch Tratnik today, the fight is on.#GirodItalia pic.twitter.com/pLU46SE5q7 — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 14, 2024

13 km do cilja: Slovenski as Jan Tratnik povečuje prednost, zdaj znaša že 1.13 minute, v ozadju so zdaj še trije zasledovalci (Valentin Paret-Peintre, Andrea Bagioli in Romain Bardet), Frigo se je upehal. A tudi tretja skupina je blizu.

🇮🇹 #GirodItalia



Fourteen kilometres of climbing left with an advantage of 1'06" over the chasers.



Come on, Jan! 💪 pic.twitter.com/G12ajXfHW1 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 14, 2024

16 km do cilja: Jan Tratnik tudi na ciljnem vzponu povečuje prednost! Zdaj ima že 51 sekund naskoka pred kvartetom (Valentin Paret-Peintre, Marco Frigo, Andrea Bagioli in Romain Bardet) v ozadju. Glavnina s favoriti po zaslugi ekipe Ineos Grenadiers in Bahrain-Victorious počasi zmanjšuje zaostanek, ta se je znižal na pet minut.

🚴🇮🇹 | Jan Tratnik rijdt op kop en daarachter zit Romain Bardet die virtueel derde staat in het klassement. Dat zorgt ervoor dat de ploegen van de andere klassementsmannen in gang schieten in het peloton. #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/TUElSgjvrT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 14, 2024

22 km do cilja: Tratnik suvereno vozi proti cilju 10. etape. Mu bo uspelo zadržati prednost pred zasledovalci? Prvi je prečkal leteči cilj v Cusano Mutri in osvojil tri odbitne sekunde. Dve sta ostali za Bardeta in ena za Friga.

32 km do cilja: Jan Tratnik (Visma) ima že 25 sekund prednosti pred zasledovalci! V ozadju ga lovi četverica (Valentin Paret-Peintre, Marco Frigo, Andrea Bagioli in Romain Bardet). Glavnina s favoriti zaostaja že pet minut in pol, pred njimi je še večja zasledovalna skupina z 20 kolesarji, ki jo do Tratnika loči dobra minuta.

36 km do cilja: Filippo Fiorelli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) je prvi prečkal leteči in intergiro cilj pri Guardii Sanframonda, tik za njim je Jan Tratnik (Visma), ki je pospešil. Želi si čim boljše pozicije pred začetkom vzpona na Bocco della Selve.

38 km do cilja: Kolesarji se približujejo naslednjemu letečemu cilju. V vodilni skupini je zdaj še 24 kolesarjev, odpadel je tudi Francoz Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step). Očitno ima zdravstvene težave, ustavil se je namreč pri zdravniškemu vozilu.

Loulou has some health issues and has been dropped from the breakaway. This stage didn't suit him anyway. #GirodItalia pic.twitter.com/YcyqSqQ11j — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 14, 2024

46 m do cilja: Simona Clarka (Israel - Premier Tech), ki je večino dne preživel v begu, je medtem ujela glavnina. V vodilni skupini je zdaj 26 kolesarjev, po trije iz ekip VF Group - Bardiani CSF - Faizanè (Pozzovivo, Covili, Fiorelli) in Team dsm (Bardet, Hamilton, Vermaerke).

60 km do cilja: Kolesarji se spuščajo s Camposaure, vodilna skupina 27 kolesarjev, v kateri je tudi slovenski as Jan Tratnik, ima že skoraj štiri minute prednosti pred glavnino.

61 km do cilja: Zdaj je tudi uradno, organizatorji so legendarni prelaz Stelvio zaradi nevarnosti plazov umaknili iz 16. etape Gira. Namesto Stelvia so v traso umestili visokogorski prelaz na švicarsko-italijanski meji Giogo di Santa Maria/Umbrailpass, 2498 metrov nad morjem, kar bo najvišja točka letošnjega Gira, ti. Cima Coppi. Vodilna skupina je medtem že dosegla vrh Camposaure, prvega kategoriziranega vzpona 10. etape. Maksimalno število (18) točk je pobral Simon Geschke (Cofidis).

Official, no Stelvio in the Giro on Stage 16... but still climbing the nearby giant Umbrailpass. Here is the revised stage profile + map from RCS pic.twitter.com/MtKewzfq8H — the Inner Ring (@inrng) May 14, 2024

65 km do cilja: Ubežni dvojec (De Marchi, Clarke) je počakal na veliko zasledovalno skupino, v kateri je tudi slovenski kolesar Jan Tratnik. Skupina se že vzpenja na Camposauro, prvi kategoriziran vzpon 10. etape. Klanec je dolg 6.1 kilometra in ima 7.5-odstotni povprečni naklon.

🇮🇹 #GirodItalia



The duo up front has been joined by a large chasing group, where Jan is a part of. 🐝



The bunch trails by 2'45".



🏁 63 km pic.twitter.com/e3eM8a7Gux — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 14, 2024

74 km do cilja: Še devet kilometrov do vznožja vzpona na Camposauro (6.1 km, 7.5-odstotni povprečni naklon). V zasledovalni skupini, ki ima za ubežnikoma (De Marchi, Clarke) pol minute zaostanka, je že 24 kolesarjev (tudi Jan Tratnik), ki pa ne ogrožajo favoritov v skupnem seštevku dirke. Najbližje jim je Francoz Romain Bardet, ki zaostaja nekaj manj kot osem minut.

🏁 73 KM



2️⃣ 🚴‍♂️ < 31" < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️💗🚗



It's still chaos out there.



We have our lead duo of 🇦🇺 @simoclarke (IPT) and 🇮🇹 @adm_rossodibuja (JAY), but behind, there are A LOT of attacks, with 🇪🇸 @juanpelopez97, 🇫🇷 @alafpolak1, or 🇫🇷 @AurelienParetP #GirodItalia — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2024

78 km do cilja: Zasledovalna skupina, ki ima za vodilnim dvojcem 40 sekund zaostanka, se je pravkar okrepila. V njej je zdaj že 12 kolesarjev, na novo so se ji pridružili Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Juan Pedro Lopez (Lidl - Trek), Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) in Simon Geschke (Cofidis). Glavnina se je močno raztegnila, kolesarji odpadajo, muči se tudi Jonathan Milan (Lidl-Trek).



88 km do cilja: Kolesarji so že prečkali leteči cilj pri Arpaii. De Marchi je pobral 12 točk, Clarke osem, Kaden Groves pa je prisprintal do šestih točk. Hermas je medtem popustil. Še 22 kilometrov do vznožja prvega kategoriziranega vzpona današnje etape. Klanec na Camposauro je dolg dobrih šest kilometrov in ima 7.5-odstoten povprečni naklon. V ozadju se dogajajo novi premiki.

100 km do cilja: Ubežni trio (De Marchi, Clarke, Hermans) pričakuje okrepitve, iz ozadja prihaja skupina devetih kolesarjev - Filippo Ganna, Henok Mulubrhan, Aurélien Paret-Peintre, Andrea Bagioli, Edoardo Affini in Attila Valter, Luca Covili, Christian Scaroni in Simon Geschke, ki se želijo pridružiti begu. Zasledovalna skupina ima 41 sekund zaostanka, glavnina pa zaostaja več kot minuto. Še dva kilometra do letečega cilja v Arpaii.

104 km do cilja: Ubežni trio (De Marchi, Clarke, Hermans) ima že več kot minuto prednosti pred glavnino, a v ozadju se dogajajo premiki. Morda se jim bo pridružil še kdo.

124 km do cilja: Ubežnikoma (Hermans in Clarke) se je pridružil še Italijan Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), a njihova prednost hitro kopni. Pred glavnino imajo samo še deset sekund naskoka.



13.05 - Sproščene vožnje po Neaplju je konec, zdaj gre zares. Takoj sta napadla Belgijec Quinten Hermans (Alpecin - Deceuninck in Avstralec Simon Clarke (Israel - Premier Tech) in si hitro privozila skoraj pol minute prednosti pred glavnino. Glede na to, da v skupnem seštevku zaostajala 51 minut oz. uro in 44 minut, favoritov ne ogrožata.

🏳️The start of Stage 10 has been given in the streets of Pompeii!#GirodItalia pic.twitter.com/BqlyMOV6Uv — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2024

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva. Začenja se drugi teden Dirke po Italiji, ki je povsem v znamenju slovenskega šampionaStartna lista se krči, danes so odstopili štirje kolesarji, poleg zmagovalca 9. etape(Visma | Lease a Bike), še(Israel - Premier Tech),(Astana Qazaqstan Team) in(Tudor Pro Cycling Team).