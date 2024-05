Nova zmaga sprinterskega kralja Milana, Pogačar preživel relativno miren dan

Za Milana je to ob tretji zmagi na letošnji italijanski pentlji 11. zmaga v karieri. Milan je bil najboljši še v četrti in 11. etapi letošnje dirke.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Italiji, potek 13. etape:

Cilj: Lidl- Trek je pripravil imenitno izhodišče Jonahanu Milanu za novo zmago! Drugo mesto je danes zasedel Poljak Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), tretje pa Nemec Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious). Mezgečeva Jayco AlUla je v zaključku izgubila stik s svojim sprinterskim adutom Calebom Ewanom, ki je obtičal pregloboko v glavnini.

3 km do cilja - V ospredje so se prebili sprinterski vlaki Sodal - Quick Stepa, Alpecin - Deceunincka, Lidl - Treka. Jayco AlUle ...

4 km do cilja - Ineos spet pospešuje, Pogačarjevi sledijo, glavnina je močno razpotegnjena. Kolesarji so v mestu, na tehničnem delu trase s sštevilnimi ovinki.

6 km do cilja - Glavnina je nagnetena čez celotno širino cestišča, poleg sprinterskih ekip sta na čelu tudi moštvi UAE Emitares Tadeja Pogačarja in Ineos Grenadiers Gerainta Thomasa. BORA - hansgrohe Danija Martineza je malce za čelom dirke.

9 km do cilja - Ujet je tudi zadnji ubežnik De Pooter, na čelu glavnine se gnetejo sprinterska moštva, tudi Lidl - Trek Jonathana Milana, Pogačarjev UAE Emirates je izrinjen malce nazaj, a je slovenski as dobro varovan, vpozi na levi strani v prvem deleu skupine.

14 km do cilja - Italijan Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) je spet v glavnini, v vodstvu tako vztraja le še Dries De Pooter (Intermarche - Wanty), Belgijec pa ima le 17 sekund prednosti. Glavnina je sicer po padcu spet strnjena, nihče pa ni odstopil z dirke.

20 km do cilja - Ko je že kazalo, da se je dogajanje umirilo, je v glavnini prišlo do množičnega padca. Skupina je spet raztrgana na dva dela. Pogačar je na varnem v ospredju.

💥 Crash in the peloton, involving 🇪🇸 @rubenfa and 🇫🇷 @CostiouEwen



Meanwhile, the peloton has once again accelerated, with the crosswinds coming back #GirodItalia pic.twitter.com/4W5Sn5kxlG — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2024

Na tleh so pristali Američan Will Barta (Movistar), Španec Ruben Fernandez (Cofidis), Francoz Ewen Costiou (Arkea – B&B Hotels), Kolumbijec Nairo Quintana (Movistar), Nizozemec David Dekker (Arkea – B&B Hotels), Italijan Mattia Bais (Polti Kometa). Še nekaj kolesarjev je ustalo ujetih za padlimi. Spet poteka lov med skupinami, medtem pa je prednost vodilne dvoje padla na 20 sekund.

22 km do cilja - Vajeti etape so spet prevzela sprinterska moštva, na čelu glavnine so tako kolesarji ekip Alpecin - Deceuninck in Soudal - Quick Step, člani UAE Emirates varujejo rožnatega Tadeja Pogačarja in ga držijo tik za čelom glavnine. Ubežnika kolesarita 33 sekund pred zasledovalci.

29 km do cilja – Zdaj sta se v vodstvo odpeljala Belgijec Dries De Pooter (Intermarche - Wanty) in Italijan Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè). Vozita dobrih 20 sekund pred glavnino.

38 km do cilja - V glavnini so zdaj spet vsi kolesarji. Nekateri sprinterji, predvsem nosilec Jonathan Milan in njegovi pomočniki v ekipi Lidl - Trek so v zadnjih 24 kilometrih potrošili nekaj moči. Kmalu bo jasno, kako bo to vplivalo na razplet današnje etape.

44 km do cilja - Skupina s Tratnikom in Milanom je z veliko truda le ujela vodilno s Pogačarjem, nekaj žrtev nepričakovano pestrega dogajanja je zaostalo, med temi so tudi Attila Valter, Mikkel Bjerg, Simone Velasco in Domenico Pozzovivo.

49 km do cilja - Druga skupina, v kateri je obtičal tudi Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) se trudi ujeti priključek, v hudem tempu je tudi ta razpadla. Zdaj so na cesti tri večje skupine kolesarjev, vodilna ima 14 sekund prednosti pred druigo.

🏁 50 KM



E

C

H

E

L

O

N

S



💗🤍 < 20" < 💜💙 #GirodItalia pic.twitter.com/VUkeMDV3UT — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2024

53 km do cilja - Skupina z rožnato majico je ujela ubežnike. V prvi skupini sta tudi Luka Mezgec in Cadel Ewan (JAyco AlUla) ter še nekaj sprinterjev, ti so motivirani,d a ostanejo pred drugim delom glavnine, v katerem je Jonathan Milan. A razlika med skupina kopni.

62 km do cilja – Moštvo Ineos Grenadiers je s presenetljivim pospeševanjem v malce močnejšem vetru raztrgalo glavnino na dva dela in se vodilni trojici hitro približalo na minuto zaostanka. Favoriti so večinoma ostali v prvi skupini glavnine, tudi Tadej Pogačar je tam, je pa v drugi skupini obtičal glavni favorit za današnjo zmago, italijanski sprinter Jonathan Milan (Lidl - Trek).

💨 IT'S ALL KICKING OFF!



The wind has played a part and there are a few groups now, with @MilanJonathan_ slightly dropped#GirodItalia pic.twitter.com/cy1CQJZzk5 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2024

66 km do cilja – Andrea Pietrobon (Polti Kometa) je dobil leteči cilj v Conseliceju, moštva favoritov so nekoliko umirila tempo v glavnini, ki zdaj spet zaostaja drobec več kot dve minuti za ubežno trojico.

75 km do cilja - V ospredje glavnine so se prebile ekipe favoritov, tudi UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem, veter se je nekoliko okrepil, favoriti pazijo, da ne bi obtičali v kakšni skupini v ozadju, če se glavnina slučajno raztrga ali pa če pride do kakšnega padca. Na čelo so se postavila moštva UAE Emirates, BORA - hansgrohe, Ineos Grenadiers ... Vodilna trojica ima še 1:24 prednosti pred zasledovalci.

Kolesarji so se zapeljali mimo slavnega dirkališča v Imoli, kjer bo v nedeljo dirka formule ena za veliko nagrado Emilie Romagne. Prav na tem dirkališču se je pred 30 leti smrtno ponesrečil legendarni brazilski dirkač Ayrton Senna.

84 km do cilja – Drugi leteči cilj dneva v Lugu je dobil Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) in si poleg 12 točk prislužil še tri bonifikacijske sekunde. Te sta dobila še preostala ubežnika, medtem ko so v glavnini sprinterji lovili le točke. Tokrat je bil iz glavnine najhitrejši Avstralec Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), saj Jonathan Milan (Lidl – Trek) sploh ni sprintal, to je pri Italijanu na tem Giru že kar običaj, s tem varčuje moči za ciljni najpomembnejši sprint dneva v cilju etape. Vodilna trojica ima zdaj še 1:23 prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Lugo:

1. Tarozzi 12 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Tonelli 8/2

3. Pietrobon 6/1

4. Groves 5

5. Fiorelli 4

6. Planckaert 3

7. Biermans 2

8. Foss 1

V seštevku najboljšega po točkah na Giru Milan (234) udobno vodi pred Grovesom (174), tretjega Merlierja (92) pa že ogroža Italijan Filippo Fiorelli (86). Največ točk je danes na voljo v cilju, kjer bo zmagovalec pobral 50 točk, drugi 35, tretji 25, četrti 18, …

114 km do cilja – Kolesarji so opravili s prvim letečim ciljem v etapi, v Villanovi so si ubežniki razdelili največje število točk, Pietrobon jih je pobral 12. V glavnini pa sta sprinterske vlake vzpostavili ekipi Alpecin – Deceuninck in Lidl – Trek za svoja aduta Kadena Grovesa in Jonathana Milana, sprint je dobil italijanski nosilec ciklamne majice. Prednost ubežne trojice ostaja malo pod dvema minutama.

Izidi letečega cilja, Villanova:

1. Pietrobon 12 točk

2. Tonelli 8

3. Tarozzi 6

4. Milan 5

5. Fiorelli 4

6. Groves 3

7. Consonno 2

8. Planckaert 1

120 km do cilja - Prednost ubežne trojice je padla pod dve minuti.

137 km do cilja - Sprinterske ekipe nadzorujejo dogajanje, na čelu glavnine se izmenjujeta moštvi Alpecin - Deceuninck in Soudal - Quick Step ter vzdržujeta slabe tri minute razlike do trojice ubežnikov, Italijanov Andree Pietrobona (Polti Kometa), Manuela Tarozzija in Alessandra Tonellija (oba VF Group – Bardiani CSF - Faizane). Favortiti za skupno zamgo na dirki za zdaj preživljajo povsem miren dan, kar je bila tudi želja vodilnega Tadeja Pogačarja.

Tadej Pogačar: Upam na miren dan

"Upamo na lahek dan, saj se jutri Giro začenja zares s kronometrom in nadaljnjimi brutalnimi etapami, česar se veselim. Danes pa naj bo mirno, čeprav je etapa ravna kot palačinka in bo nekaj vetra, zato utegne biti vseeno nekaj stresa. Molanu (kolumbijskemu sprinterju v UAE Emirates Juanu Sebastianu, op. p.) bom pomagal, če se bo ponudila priložnost, če pa bo prenevarno, pa se bom umaknil in zaščitil. Bomo videli, je pa res, da je za sprinterje to ena zadnjih priložnosti, finale bo zelo hiter," je pred etapo povedal nosilec rožnate majice Tadej Pogačar. Danes kolesari v rožnatem enodelnem dresu. "Organizator želi, da nosim tega, mi pa danes, ko je ravno povsem ustreza. Z dresom lahko vseeno privarčuješ nekaj več energije kot z majico, ki bi opletala v vetru," je v smehu za Eurosport razlagal slovenski as.

157 km do cilja – Dirka poteka mirno, v ospredju glavnine se počasi zbirajo ekipe sprinterskih moštev, povsem na čelu so kolesarji Alpecin – Deceunincka, prednost vodilne trojice pa je padla pod tri minute in zdaj znaša 2:48.

Luka Mezgec: Morali bomo brati skupino, videti kdo je močan

"Danes je zaključek malce bolj tehničen kot v prejšnjih sprinterskih etapah, imamo nekaj ovinkov med dvema in enim kilometrom do cilja, tam bo pomembno biti v ospredju. Sprinterja pa bo potrebno v dober položaj spraviti že prej, kakšnih pet kilometrov pred ciljem, ko pridemo v mesto in med ostre ovinke. Če bi bil tam predaleč zadaj, bi se moral boriti za pozicijo, kar mu odvzame nekaj ostrine. Imamo Michaela Hepburna, ki bi nas moral pripeljati v ospredje pet kilometrov pred ciljem, to pomeni med dvajsetimi najboljšimi, skozi naslednji tehnični del čez most gremo z Maxom (Walscheidom, op. p.), nato pa bomo morali brati skupino, videti kdo je močan, upam pa, da bom lahko jaz Caleba (Ewana, op. p.) nato spravil v dober končni položaj. Nekaj let nismo dirkali skupaj in prvi sprinti na grand tourih so vedno malce zmedeni, mučili smo se, ampak nazadnje pred dvema dnevoma smo bili dobri. Upam, da bo danes še boljše," je za Eurosport pred etapo pričakovanja razkril Luka Mezgec, ki bo danes eden ključnih pomočnikov avstralskega sprinterja Caleba Ewana pri Jayco AlUli.

Danes ni bilo nobenega odstopa, čeprav so iz nekaterih ekip poročali o blažjih obolenjih in manjših poškodbah številnih kolesarjev. Do zdaj je z dirke odstopilo 22 kolesarjev, včeraj zadnji, nizozemski sprinterski as Fabio Jakobsen.

167 km do cilja - Na čelo glavnine sta svoja kolesarja poslali ekipi Soudal - QuickStep in Lidl - Trek, tempo glavnine je malce narasel, zdaj se je razlika do ubežne trojice ustalila okoli treh minut in 15 sekund. .

172 km do cilja - Trojica ubežnikov ima zdaj že tri minute prednosti pred glavnino, v tej je še povsem mirno, nobena ekipa se še ni zares postavila na čelo, da bi prevzela nadzor. Z vremenom imajo kolesarji spet srečo. Startali so pri 23 stopinjah Celzija, v suhem, pretežno jasnem vremenu.

🏳️ We may have to look at a potential jumpstart here, but here's today's breakaway:



🇮🇹 @AleTonelli92 (VBF)

🇮🇹 Andrea Pietrobon (PTK)

🇮🇹 Manuele Tarozzi (VBF)#GirodItalia pic.twitter.com/UfJx0GGhq8 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2024

178 km do cilja – Takoj po uradnem startu se je v beg pognala trojica kolesarjev, glavnina pa na njihov napad ni odreagirala. Italijani, Andrea Pietrobon (Polti Kometa), Manuele Tarozzi in Alessandro Tonelli (oba VF Group – Bardiani CSF - Faizane) so hitro pridobili minuto prednosti.

Start: Zaprto vožnjo so kolesarji odpeljali ležerno, kilometer nič so dosegli z nekaj zamude, ob 13.15 in 13. etapa 107. Gira se je začela zares. Morda za nekaj drame poskrbi veter, če kolesarje v etapi preseneti z boka, lahko poskrbi tudi za t. i. ešalone.

Dobrodošli, ljubitelji kolesarstva! Danes spremljamo najbolj ravninsko etapo letošnjega Gira, kolesarje na 179-kilometrski poti od Riccioneja do Centa čaka vsega 150 višinskih metrov. Na delu danes pričakujemo predvsem sprinterje, ki bi se morali pomeriti za etapno zmago in njihove ekipe, ki bi morale nadzorovati dogajanje skozi dan.

Ciklamno majico najboljšega po točkah brani Italijan Jonathan Milan (Lidl – Trek). Ta ima na računu 229 točk, drugi je Avstralec Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) s 166 točkami, tretji, Belgijec Tim Merlier (Soudal – QuickStep) jih ima 92.