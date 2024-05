Velik poklon Tadeja Pogačarja

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) je zabeležil 42. zmago v karieri, prvo na Giru, na katerem tudi premierno nastopa. In po novem spada med tiste kolesarje, ki so slavili etapno zmago na vseh treh velikih tritedenskih dirkah. Na Dirki po Franciji je šestkrat zmagoslavno dvignil roke v zrak, na Vuelti in Giru enkrat.

A je moral trdo garati zanjo. Kar 125 od skupno 193 kilometrov je bil v begu. Največji del je kolesaril skupaj z Italijanom Mircom Maestrijem (Team Polti Kometa). Otresel se ga je na zadnjem klancu, dobrih deset kilometrov pred ciljem. Kratek, a strm vzpon na Monte Giove (1,2 km pri 9,1 odstotka – največ je znašal kar 20 odstotkov) je bil poligon za zaključni udar.

V velikem slogu je prikolesaril v cilj v Fanu in se veselil zmage. "Nisem načrtoval, da bo takšen beg. Pričakoval sem večjo skupino. Najprej se moram zahvaliti ekipi, ki je nadzirala prvih 60 kilometrov. Zatem sem bil zelo osredotočen, da bom v ospredju. Z Mircom sva odlično sodelovala. Najprej sva bila v večji skupini, nato sva se odpeljala. Tudi on bi si zaslužil zmago. Ko sem skočil na zadnji klanec, sem verjel, da lahko zmagam, vendar sem imel v glavi, da moram pritiskati, saj je bil v ozadju tudi Jhonatan Narvaez (na koncu drugi, op. a.). Vesel sem, da sem zmagal etapo na Giru," je povedal v mednarodnem prenosu za Eurosport.

🥹 346 days since his last win, and today means so much for @alafpolak1 #GirodItalia pic.twitter.com/K67BZZNLQs — Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2024

Dvakratni svetovni prvak je z današnjo vožnjo in zmago vsem v karavani dal vedeti, da ima še veliko za pokazati, zato bo zanimivo videti, kje se bo nadaljevala njegova kariera v prihodnje, saj se mu pogodba s Soudal Quick-Stepom izteče. Šef ekipe Patrick Lefevere je že večkrat uperil puščice proti francoskemu kolesarju, s katerim pa naj bi pred dnevi le sklenila premirje.

Velika hvala Tadeja Pogačarja

Alaphilippe je tako postal 47. francoski zmagovalec etape na Giru, medtem ko se skupni nezadržno približuje Tadej Pogačar. Pred njim je še najtežji del, a je uspešno opravil tudi s četrtkovim testom.

Tadej Pogačar ostaja trdno na vrhu. Foto: Guliverimage

Deset zidov, kot so se imenovali krajši, a strmi vzponi, je preskočil brez prask, pa čeprav je bila hitrost zelo visoka. Skoraj 47 km/h je znašala povprečna, kar je bila trinajsta najhitrejša etapa v vsej zgodovini Gira. Pred štirimi leti je Francoz Arnaud Demare v ciljnem šprintu krajše etape (143 km) premagal Petra Sagana, v cilj pa prikolesaril s povprečno hitrostjo 51,23 km/h – letos je šlo na Giru najhitreje v 11. etapi (207 km), v kateri so kolesarji navili tempo do 47,17 km/h.

"Začetek etape je bil zelo hiter. Alaphilippe je pokazal, da se je vrnil. Kar je naredil, je bilo neverjetno. To je tisto, kar počnejo šampioni. Zaslužil si je zmago. Ni veliko kolesarjev, ki so zmožni česa takega. Trasa je bila precej težka, z veliko majhnimi vzponi. K sreči imamo v skupni razvrstitvi lepo prednost. Današnja etapa je bila takšna, ki bi si jo sam želel osvojiti, če se ne bi potegoval za skupno zmago. A se raje borim za skupno," je Pogačar v izjavi za uradno stran Gira lepe besede namenil Alaphilippu in hkrati izpostavil, po kaj je prišel v Italijo.

Zadržal prednost, v pričakovanju sobote in zlasti nedelje

V skupnem seštevku je tako obdržal visoko prednost v višini 2:40 pred najbližjim zasledovalcem Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe). Na tretjem mestu lestvice najdemo Britanca Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers), ki ima pribitek treh minut in 56 sekund.

Pogi bo v soboto spet oblekel opremo za kronometer. Foto: Reuters

V petek bo sledila povsem ravninska etapa, v kateri si bodo favoriti za skupno zmago lahko nekoliko odpočili, nakar bosta prišla na vrsto dva pomembna dneva. V soboto bo drugi posamični kronometer, v nedeljo pa še kraljevska gorska etapa s ciljem v Livignu, kjer bodo morali vsi favoriti pokazati ves svoj repertoar.

Vrstni red

