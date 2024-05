Izjemna vožnja dvakratnega svetovnega prvaka, Pogačar prestal vse pasti

Podrobneje, 12. etapa

Cilj - Veliki zmagovalec dneva je postal dvakratni svetovni prvak Julian Alahpilippe (Soudal Quick-Step). Po novem se lahko pohvali z etapnimi zmagami na vseh treh Grand Tourih. Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) je bil drugi, tretji Quinten Hermans (Alpecin - Deceuninck). Vodilni Tadej Pogačar je v cilj prišel z glavnino in suvereno zadržal rožnato majico vodilnega. Pred drugim Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe) ima tako še vedno 2:40 prednosti, tretji Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) zaostaja 3:56.

Julian Alaphilippe je veliki zmagovalec dneva. Foto: Guliverimage

Results powered by FirstCycling.com

1,4 km do cilja - Julian Alahpilippe (Soudal Quick-Step) bo slavil etapno zmago. Njegova prednost znaša 35 sekund.

4 km do cilja - Dvakratni svetovni prvak Alaphilippe je vse bližje etapni zmagi. V glavnini vse po starem.

6 km do cilja - Julian Alahpilippe (Soudal Quick-Step) se približuje etapni zmagi. 38 sekund za njim sta Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) in Quinten Hermans (Alpecin - Deceuninck).

9 km do cilja - Z zaključnim vzponom je začela tudi glavnina. Daniel Martinez - drugi v skupnem seštevku - želi vršiti nekaj pritiska na Tadeja Pogačarja, a se slovenski kolesar odlično drži.

11 km do cilja - Na vznožju vzpona zadnjega vzpona Monte Giove (1,2 km pri 9,1 %) je skočila Julian Alaphilippe.

15 km do cilja - Pred ubežnikoma je zadnji vzpon dneva. Deveterica zasledovalcev je še znižala zaostanek. Znaša le še 45 sekund. Med njimi ni nobenega kolesarja, ki bi v skupnem seštevku ogrožal Tadeja Pogačarja.

20 km do cilja - Zaostanek deveterice, ki so v drugi ubežni skupini, se je za vodilnima kolesarjema zmanjšal na minuto. Glavnina medtem zaostaja 6:46. Jasno je, da bomo dnevnega zmagovalca dobili med ubežniki.

30 km do cilja - Slovenski kolesarski dragulj Tadej Pogačar je vodilni v rožnati majici in se dobro počuti v glavnini. V televizijskem prenosu je videti njegov značilen nasmeh. Ko ga je ujela kamera, je vanjo pozdravil mami.

32 km do cilja - Julian Alaphilippe in Mirco Maestri sta še vedno v begu. Njuna prednost pred deveterico zasledovalcev znaša 1:20. Glavnina bo kmalu ujela preostale ubežnike. Zaostanek glavnine je 5:50.

47 km do cilja - Če bo šlo tako naprej, bo to ena izmed desetih najhitrejših etap na Giru v vsej zgodovini. Kar 49,1 km/h znaša povprečna hitrost. 52,3 km/h je bila do zdaj najvišja povprečna hitrost. Ubežnika imata 1:16 pred naslednjo skupino ubežnikov.

56 km do cilja - Naslednji kategoriziran klanec IV. kategorije je Ostra (1 km/8.5%).

64 km do cilja - Kolesarji UAE Emirates imajo vse pod nadzorom. Ubežnika Julian Alaphilippe in Mirco Maestri imata prednost 5:43. Za njima je devetica kolesarjev Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Jonathan Narvaez (INEOS Grenadiers), Christian Scaroni, ( Astana Qazaqstan), Benjamin Thomas (Cofidis), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Matteo Trentin ( Tudor ), Gijs Leemrijze (dsm firmenich-Post NL), Michael Valgren (EF Education-EasyPost) in Dion Smith (Intermarché – Wanty). Nihče ne ogroža Tadeja Pogačarja. Jan Hirt (Soudal Quick-Step) v tretji ubežni skupini za ubežnikoma zaostaja 2:43 - njegov zaostanek za rožnato majico je pred etapo znašal 5:57. Pričakovati je, da bo v nadaljevanju skočil iz te skupine.

75 km do cilja - Devet kolesarjev lovi ubežnika Juliana Alaphilippa in Mirca Maestrija. Njihov zaostanek znaša 1:10. Ubežnika imata pred glavnino 5:25 prednosti. Jan Hirt, ki je v tretji skupini ubežnikov, je virtualno v generalni razvrstitvi napredoval na četrto mesto in ima 3:03 virtualnega zaostanka za Tadejem Pogačarjem. Kolesarje čaka drugi kategoriziran vzpon Monsano (4,2 km/4-odstoni naklon). Povprečna hitrost je bila do zdaj kar 48,1 km/h.

90 km do cilja - Veliko se dogaja v prvi zasledovalni skupini, ki se je razbila na prafaktorje. Prednost ubežnikov je skopnela na 1:37, najbližje pa sta jima Christian Scaroni in Ewen Costiou. V skupini, ki zaostaja 1:50, je Jan Hirt (Soudal Quick-Step), ki v skupnem seštevku zaostaja za Tadejem Pogačarjem za 5:57. Ob sebi ima moštvenega kolega Maurija Vansevenanta, povsem spredaj pa Alaphilippa. Zaostanek glavnine za vodilnima je 5 minut.

97 km do cilja - Večja zasledovalna skupina ne sodeluje najbolje med seboj in se je zaostanek za ubežnikoma povečal na 2:27, glavnina pa zaostaja za vodilnima 4:54.

102 km do cilja - Julian Alaphilippe in Mirco Maestri sta še osrednja ubežnika. Njuna prednost pred prvo zasledovalno skupino, ki jo sestavlja 36 kolesarjev, znaša 1:46, medtem ko Tadej Pogačar in preostali kolesarji zaostajajo 4:41.

🏁 100 KM



🔄 The collaboration in the chase group is not great, and the two leaders are increasing their lead to more than 2 minutes! #GirodItalia pic.twitter.com/26g9GshwC1 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2024

115 km do cilja - Ubežnika Julian Alaphilippe in Mirco Maestri sta prečkala leteči cilj, ki pa je predstavljal vzpon na Recanati. Številčna skupina kolesarjev (približno 40) v ozadju zaostaja 1:20, medtem glavnina že 4:03.

118 km do cilja - Velika zmešnjava v današnji etapi. Ubežnika imata pred ostalimi ubežniki 43 sekund prednosti, zaostanek glavnine pa zaostaja že 3:09. Na čelo le te so prišli kolesarji UAE Emirates. V skupini ubežnikov, ki se je kot zadnja odcepila od glavnine, tudi naš Luka Mezgec (Jayco AlUla), je prav tako Jan Hirt (Soudal Quick-Step), ki v skupnem seštevku zaostaja za vsega 5:57.

125 km do cilja - Izjemno pestrih prvih 70 kilometrov. Zdaj sta povsem v ospredju Julian Alaphilippe in Mirco Maestri, v ozadju pa ogromno število preostalih ubežnikov. 17 kolesarjev za njima zaostaja 24 sekund. Med njimi je tudi Juan Pedro Lopez (za Tadejem Pogačarjem je imel pred začetkom dneva 9:33 zaostanka). Iz ozadja prihaja nova skupina kolesarjev, v kateri je tudi Luka Mezgec, medtem ko glavnina še ni reagirala in za osrednjima ubežnikoma zaostaja 2 minuti.

127 km do cilja - Ni še konec s skoki iz glavnine.

128 km do cilja - Ubežna skupina ima 1:30 prednosti, a nihče v skupnem seštevku ne ogroža vodilnega Tadeja Pogačarja. Najbližje je Jhonatan Narvaez, ki zaostaja za več kot 25 minut.

135 km do cilja - Simon Clarke, Edoardo Affini, Michael Hepburn, Mirco Maestri, Ewen Costiou, Christian Scaroni, Benjamin Thomas, Jhonatan Narvaez in Julian Alaphilippe so zdaj v begu in imajo pred glavnino 25 sekund prednosti. Ostali kolesarji so v glavnini.

137 km do cilja - Iz glavnine skuša priti tudi Jan Tratnik. V prvi uri kolesarjenja je povprečna hitrost znašala kar 54,8 km/h, kar je rekordna ura na letošnjem Giru. Pred tem so v šesti etapi v prvi uri vozili s hitrostjo 51,8 km/h.

138 km do cilja - Protinapadi kolesarjev, ki skušajo ujeti štiri ubežnike. Med njimi tudi dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe in Jonathan Narvaez, ki je zmagal v prvi etapi.

147 km do cilja - Simon Clarke, Edoardo Affini, Michael Hepburn in Mirco Maestri so naslednji v begu. Glavnina zaostaja 32 sekund. Kolesarji se približujejo prvemu vzponu, ki je nekategoriziran - Civitanavo Alta je 2,8 km dolg, povprečni naklon znaša 4,7 odstotka.

155 km do cilja - Ubežniki so ujeti. Medtem so novi poizkusi pobega.

164 km do cilja - Glavnina ni bila zadovoljna s kolesarji, ki so šli prav tako v beg, in jih ujela. Posledično se je zmanjšala prednost trojice, ki še vedno kolesari pred glavnino. Njihova prednost je 13 sekund.

168 km do cilja - Iz glavnine je skočila večja skupina kolesarjev, ki lovi tri ubežniki. Ti imajo 32 sekund naskoka.

181 km do cilja - Enzo Paleni, Matteo Trentin in Roel van Sintmaartensdijk so v begu in imajo 23 sekund prednosti.

190 km do cilja - Nekaj kolesarjev se je odlepilo od glavnine. Prvih 50 kilometrov bo ravninskih, nato bodo kolesarji desetkrat naleteli na zid, ki jih bodo predstavljali krajši, a strmi vzponi. Zadnji dobrih 10 kilometrov pred ciljem.

12.30 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Pred kolesarji je dolga pot v dolžini 193 kilometrov, na kateri bodo morali prevoziti 2.100 višinskih metrov, čaka pa jih tudi serija kratkih, a strmih vzponov. Vse od druge etape v rožnati majici kolesarji Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki ima pred Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe) 2:40 in pred tretjim Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) 2:56 prednosti.