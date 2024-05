PODROBNEJE: 11. etapa Dirke po Italiji (Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare, 207 km)

Hektičen zaključni sprint:

Cilj! Nova zmaga za Jonathana Milana (Lidl-Trek), 10. v poklicni karieri, druga na letošnjem Giru! Tudi Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je bil znova blizu zmagi, a 193 cm visoki Italijan je bil enostavno premočan, za nameček so sodniki Merlierja zaradi nenadne menjave smeri sprinta kaznovali in je zdaj 89.

Tretji je ciljno črto prečkal Kaden Groves iz ekipe Alpecin, a je po relegaciji Belgijca zdaj napredoval na drugo mesto. Avstralec Caleb Ewan, ki ga je v cilj vodil Luka Mezgec, se je moral zadovoljiti z 12. mestom. Favoriti so v cilj pripeljali z glavnino, kjer je v zadnjih metrih prišlo do padca, v katerem je bil udeležen tudi eden od sprinterjev, Nizozemec Fabio Jakobsen (DSM-firmenich PostNL), ki mu letošnji Giro res ni usojen.

Tadej Pogačar je bil s 27. mestom najvišje uvrščeni Slovenec na etapi, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je bil 41., Jan Tratnik (Visma Lease a bike) je etapo končal na 116. mestu (+ 2:26), Domen Novak (UAE Emirates) pa je bil 131. (+ 3:03). V skupnem seštevku dirke je Tratnik 39. (+43:18), Novak 73. (+1:27:57), Mezgec pa 107. (+2:00:41).

3 km do cilja: Boji za pozicije!

20 km do cilja: Italijan Andrea Piccolo (EF Education - EasyPost) je spet odlično razpoložen, kar izstrelil se je iz glavnine, a ni uspel napraviti bistvene razlike. Žal smo spet priča padcu, na tleh sta se znašla Felix Grossschartner, pomemben pomočnik Tadeja Pogačarja, in Kevin Vermaerke (dsm-firmenich PostNL), a sta se po nekaj minutah vrnila na kolo.

34 km do cilja: Glavnina je že pogoltnila ubežni trio, na letečem cilju pri Fossacesii Marina so bili aktivni tudi favoriti za skupni seštevek. Prvi je črto vmesnega cilja prečkal Ryan Mullen, ki je ščitil skupno drugo mesto njegovega kapetana pri ekipi BORA-hansgrohe Daniela Martineza, drugi pa Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), ki si je priboril dve odbitni sekundi. Pogačarjev moštveni kolega Mikkel Bjerg je ulovil zadnjo odbitno sekundo. Vsaka šteje ...

36 km do cilja: Trojica iz ubežne skupine ima očitno vsega dovolj in bo počakala na glavnino, kjer čakajo dobro nabrušeni sprinterji.

40 km do cilja: Ubežni trio ima še vedno pol minute prednosti pred glavnino. Karavana se bliža zadnjemu letečemu cilju današnje etape v Fossacessi Marina, kjer smo lani spremljali start Gira, ki ga je na koncu po preobratu na Svetih Višarjah dobil Primož Roglič. Zasavec se je letos povsem osredotočil na Dirko po Franciji.

67 km do cilja: Kolesarji so odkljukali tudi Intergiro vmesni cilj pri San Salvo Marini. Od ubežnikov je bil najhitrejši Thomas Champion, pobral je 12 točk in tri odbitne sekunde, sprint glavnine in pet točk pa je uspel dobiti Kaden Groves (Alpecin). Groves v posebnem seštevku za ciklamno majico za Jonathanom Milanom zaostaja 48 točk.

83 km do cilja: Kolesarji so zdaj na povsem ravninskem delu trase. Glavnina je pohodila plin in hitro zmanjšuje zaostanek za ubežno trojico (43 sekund), v kateri še vedno vztrajata dva kolesarja Visme (Affini, Van Dijke) in kolesar Cofidisa (Champion). Tempo glavnine narekujejo kolesarji sprinterskih ekip Lidl-Trek, Soudal Quick-Step in Jayco AlUla, ki imajo danes svoje adute v rokavu.

133 km do cilja: Ubežniki so že na letečem cilju pri Casacalendi. Prvi je cilj prečkal Thomas Champion (Cofidis) in pobral 12 točk, medtem ko je sprint glavnine dobil Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki je še povečal prednost v boju za ciklamno majico. Zdaj ima 179 točk, Kaden Groves na drugem mestu pa je zbral 126 točk.

141 km do cilja: Kolesarji se približujejo Casacalendi, prvemu letečemu cilju današnje etape. Ubežna skupina ima še vedno slabi dve minuti prednosti pred glavnino.

158 km do cilja: Ubežni trio (Affini, Van Dijke, Champion) je že prečkal edini gorski cilj 11. etape, v Pietracatelli, očarljivem mestu, kjer je vse v znamenju rožnate barve. Prvi je čez gorski cilj zapeljal Van Dijke in pobral devet točk. V razvrstitvi za najboljšega na gorskem cilju s 104 točkami močno vodi Tadej Pogačar, Simon Geschke, ki je danes pobral edino preostalo točko na gorskem cilju, na drugem mestu jih ima 59.

165 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na edini kategoriziran vzpon današnje etape. Klanec na Pietracatello je dolg 8,4 kilometra in ima 5,4-odstoten povprečni naklon. Ubežni trio (Affini, Van Dijke, Champion) ima še vedno 2.20 minuti prednosti pred glavnino, kjer tempo narekujejo kolesarji ekip Lidl - Trek in Soudal Quick-Step, ki imajo danes svoj interes. Prvi stavijo na Jonathana Milana, drugi pa na Tima Merlierja, ki še vedno čuti posledice padca na petkovem kronometru.

VIDEO: Italijanski državni prvak Simone Velasco (Astana Qazaqstan) se kratkočasi med etapo:

