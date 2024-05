Nova zmaga 23-letnega visokoraslega Italijana Jonathana Milana in kazen zaradi oviranja za Tim Merlierja, dve odbitni sekundi za Gerainta Thomasa, varen prihod v cilj Tadeja Pogačarja, rdeča številka za Jana Tratnika, najbolj borbenega kolesarja desete etape, in nov odstop v ekipi Visma, ki je ostala še brez glavnega aduta za skupni seštevek in najboljšega mladega kolesarja Gira Ciana Uijtdebroeksa in ima zdaj samo še štiri kolesarje. To so glavni poudarki 11. etape od Foiana di Val Fortore do Francavilla al Mare.

"Zaradi vetra v prsi tokrat nisem mogel toliko pomagati drugim članom ekipe, ki so se potegovali za mesta v šprintu, skušal sem jih pokriti tako, kot oni krijejo mene. To mi je uspevalo do treh kilometrov pred ciljem, nato pa ob vetru v prsi nisem imel pravih nog za šprint v zadnjem kilometru, v katerem so se v finišu pomerili veliki fantje," je v izjavi za organizatorja dogajanje v zaključku etape povzel Tadej Pogačar, ki je na 207 kilometrov dolgi etapi ohranil prednost dveh minut in 40 sekund pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe). Geraint Thomas, ki je v skupnem seštevku Gira na tretjem mestu, je danes na vmesnem cilju šprintal za odbitne sekunde, izboril si je dve, in zdaj zaostaja 2:56 minute.

V zadnjih kilometrih je bilo precej hektično, do padca je prišlo tik pred Pogačarjem. "Tik pred menoj je prišlo do padca (na tleh se je znašel tudi nizozemski sprinter Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL, op. p.). V takšnih etapah vedno skušam ohranjati varno mesto v mehurčku, vedno preverjam, kaj se dogaja okoli mene, skušam ohranjati razdaljo do ostalih kolesarjev, se ne dotikati, nikoli ne veš, kaj se lahko pripeti za ali pred tabo. Nesreča nikoli ne počiva, skušam se držati filozofije, da ostanem varen v tem majhnem zračnem mehurčku, ki si ga ustvariš, ter ne delati napak," je po današnji kaotični etapi dejal Pogačar, ki si je oddahnil, saj je še en dan bližje cilju Gira v Rimu.

Etapne zmage se je razveselil 23-letni Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki je dobil še drugo etapo na letošnji rožnati pentlji in se je še okrepil v boju za ciklamno majico najboljšega po točkah. Konkurenco je ugnal s prepričljivim šprintom v zadnjih metrih etape, kjer mu je bil najbližje Tim Melier (Soudal), a so ga sodniki zaradi nevarne menjave smeri v šprintu, zaradi katere se je ustavil Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), kaznovali, tako da je drugo mesto pripadlo Kadenu Grovesu (Alpecin-Deceuninck), tretje pa je osvojil Italijan Giovanni Lonardi (Polti Kometa).

"Zmaga ne pomeni le 20 sekund šprinta, ki na koncu naredi zmago. Izhaja iz celotnega dela, ki smo ga prej opravili kot ekipa," je nekaj sekund po zaključku etape v izjavi za Eurosport dejal zmagovalec etape. Ekipi se je zahvalil za vso podporo, ko so ga spodbujali k šprintu. "Vedno je težko šprintati na takšnih ravninskih etapah in najti pravi trenutek za reakcijo, ko ti diha za ovratnik takšen kolesar, kot je Tim Merlier. Tokrat sem mu sledil v šprintih, pomembno je bilo, da se naučim iz napak, ki sem jih naredil v preteklosti," je dejal Milan, ki je utrdil svojo ciklamno majico najboljšega šprinterja.

11. etapo je zaznamoval pobeg treh kolesarjev (Edoardo Affini, Tim van Dijke, Thomas Champion, ki jih je glavnina ujela manj kot 40 kilometrov pred ciljem.

Etapo je zaznamoval pobeg treh kolesarjev, kar dveh iz ekipe Visma (Edoardo Affini in Tim van Dijke) in Thomasa Championa (Cofidis), ki pa jih je glavnina ujela okoli 36 kilometrov pred ciljem. V ekipi Visme so zdaj samo še štirje kolesarji. Zaradi bolezni je odstopil Cian Uijtdebroeks, peti v skupnem seštevku dirke in najboljši mladi kolesar. Belo majico bo od zdaj naprej nosil Italijan Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious). Jan Tratnik, ki se je včeraj hrabro boril za etapno zmago, a na koncu pristal na tretjem mestu, je bil izbran za najbolj borbenega kolesarja desete etape, zato mu je pripadla čast nošenja rdeče številke.

Jutri bo na sporedu razgibana 12. etapa od Martinsicura do Fana (193 kilometrov), kjer bi lahko bili znova uspešni ubežniki.

Rezultati 11. etape Dirke po Italiji:

