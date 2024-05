Jonas Vingegaard in bitka s časom

Padec na aprilski Dirki po Baskiji je Jonasu Vingegaardu prinesel številne poškodbe in drastično spremenil potek priprav na osrednji vrhunec, ki sliši na ime Tour de France. Zlomljena ključnica, rebra in prebodena pljuča so osrednje poškodbe, ki jih je utrpel pri grozljivem padcu.

Ne glede na vse tegobe je po zelo kratkem času že na kolesu in njegov trener Tim Heemskerk je pohvalil Vingegaardovo psihično in fizično moč ter dejal, da je njegov kolesar trdno na poti k povečanju obremenitve treninga, saj si prizadeva, da bi bil na štartu Toura v Firencah 29. junija.

"Imamo opravka s prvakom Tour de Francea v zadnjih dveh letih. Vemo, da so takšni fantje psihično zelo močni, hkrati se lahko tudi zelo hitro regenerirajo. V času nesreče so ti fantje že zelo fit, niso povprečni športniki."

"Vsak dan smo bližje vrnitvi na pravo pot"

Vingegaard je trenutno v domovini in postopoma nadaljuje s povečevanjem intenzitete treninga na cesti. S Heemskerkom je v dnevni komunikaciji, njegov trener pa z Danske prejema spodbudne novice: "Vsakič, ko smo dobili sporočila, je bil podatek, da se hitro izboljšuje. Isto je kot v zadnjih šestih letih, odkar sodelujeva."

Foto: Guliverimage

A se zaveda, da vračanje Vingegaarda po tovrstnih poškodbah ne bo gladko, optimalno: "Jasno je, da ne bo vse potekalo po ravni črti. Morda nekateri dnevi ne bodo šli v želeno smer. Toda do zdaj je videti, da gre vsak dan v pravi smeri."

"Ne moreš pa napovedati, kaj bo jutri ali pojutrišnjem. Morda bo takrat bolečina ali kaj drugega. Za zdaj je tako, da lahko vsak dan malce dodamo in smo vsak dan bližje vrnitvi na pravo pot. Trenutno razmišljam pozitiven, ko vidim, da lahko vsak dan dodamo nekaj kolesarjenja, in vsak dan dobimo povratne informacije, da se vse skupaj giblje v pravo smer."

Upajo, da bo lahko prišel v Tignes

Do začetka Tour je približno osem tednov, začetni cilj tabora danskega kolesarja pa je, da bi se priključim moštvenim kolegom na zadnjih ekipnih pripravah v Tignesu.

Foto: Guliverimage

"Veste, da Danska ni kraj, kjer bi se pripravljal na Tour de France. V prihodnosti, ko bo to možno, se bo treba odpraviti na dolge vzpone. Upam, da se bo lahko pridružil delu priprav z vsemi drugimi kolesarji. Imamo ekipo, ki se zdaj pripravlja v Sierra Nevadi, nato bo ta ekipa odšla tudi na Kriterij po Dofineji in v Tignes. Srčno upam, da se bo vsak dan izboljševalo, se bo sposoben pridružiti ekipi v Tignesu in biti del skupine."

Ekipa Visma | Lease a Bike je že potrdila, da Danec ne bo vozil Kriterija po Dofineji, ki ga je imel v načrtu: "Morda bo samo trening ves čas in ne bo nobene dirke. Odvisno bo tudi od povratnih informacij, ki jih bo dajal Jonas v naslednjih dveh do treh tednih. Trenutno razmišljamo samo o jutrišnjem dnevu in naslednjem bloku treninga ... Mislim, da bomo čez dva tedna imeli res boljši vpogled v to, kje smo. In takrat bomo lahko imeli tudi pravo napoved programa. Trenutno razmišljam le o tem, da imamo samo osem tednov za čas treninga."