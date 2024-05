Trdno prepričan, da bo Jonasu Vingegaardu uspelo

"Nikogar ni, ki bi se lahko izboljšal tako hitro kot on," je jasen Tim Heemskerk, ki se zaveda, da bo neznanka forma Jonasa Vingegaarda, čeprav verjame, da ima Danec sposobnosti, da se hitro dvigne.

"Jonas je nekdo, ki hitro ujame ritem in ima presenetljivo velik talent. V največ dveh tednih bomo dobili odgovor na vprašanje, ali je Tour izvedljiv," pa je šef ekipe Richard Plugge povedal za Het Laatste Nieuws: "Ne prej. Kljub temu še vedno upam."

V zadnjih dveh letih je Vingegaard osvojil Tour de France po zelo skrbno načrtovanih in izvedenih treningih, na katerih ni bilo zapletov. Letos se sooča z drugačnim izzivom, saj je trenutno osredotočen na okrevanje po zelo resnih poškodbah, potem ko si je na Dirki po Baskiji zlomil ključnico, nalomil nekaj reber in imel predrta pljuča.

Pred dnevi je Danec objavil, da je prvič lahko treniral na cesti, kar je spodbuden znak za nastop na Touru, ki se bo začel 29. junija v Firencah.

"Jonas trenutno izvaja lahek trening vzdržljivosti. Zavedati se moramo, da je zaradi padca in daljšega obdobja v bolnišnici izgubil formo, kar pomeni, da skoraj tri tedne ni delal nič," je trener Heemskerk podrobneje pojasnil za BK: "Vendar vemo tudi, da bo hitro odziven na svoj trening."

Foto: Guliverimage

V ekipi Visma | Lease a Bike so popolnoma osredotočeni na to, da pomagajo osrednjemu zvezdniku ekipe pri čim hitrejšem okrevanju: "Ima fizioterapevta in nutricionista, s katerima sodeluje, vendar seveda tudi z njim ohranjamo stik. Brez pritiskanja nanj. Jonas bo za zdaj ostal na Danskem. Če bo imel bolečine, bomo trening prilagodili."

"Jonas je motiviran, pozitiven in psihično močan. Nikogar ni, ki bi se lahko izboljšal tako hitro kot on. Edina skrb je, da njegovo telo še vedno okreva od zlomljenih reber, odrgnin, poškodbe pljuč in celotnega travmatičnega procesa. To vzame energijo. Čutim, da bomo potrebovali še dva ali tri tedne, da vidimo, ali bo osnovni trening zadosten za udeležbo na višinskih pripravah."