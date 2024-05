Pogačar se veseli napornega konca tedna: Zdaj se Giro začenja zares

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, vodilni na Dirki po Italiji, si je pred ravninsko 13. etapo zaželel mirnega dne in želja se mu je v veliki meri uresničila. Nekaj pestrejšega dogajanja je bilo le krajši čas okoli 60 kilometrov pred ciljem, ko je glavnino raztrgal veter, kolesarji moštva Ineos Grenadiers pa so poskušali izkoristiti trenutek. "Če bi bil na njihovem mestu, bi tudi sam poskusil kaj takega," je o tem povedal Pogačar, ki je na koncu zanesljivo zadržal prednost v skupnem seštevku. Ta konec tedna pa jo utegne še povečati, prihajata namreč dve zahtevni preizkušnji za favorite.

"Do zdaj se je v vsaki etapi nekaj zgodilo in tudi danes ni bilo izjeme. Bila je povsem ravninska, nato pa malo vetra in Ineos je že nekaj poskušal. Nekoga so hoteli nasaditi, a smo bili kot ekipa zraven, prav tako ni bilo dovolj bočnih vetrov, bolj je pihalo proti nam. Če bi bil na njihovem mestu, bi tudi sam poskusil kaj takega. Zlahka bi se denimo znašel v težavah, pa bi pridobili nekaj prednosti," je dogajanje v 13. etapi Gira povzel nosilec rožnate majice Pogačar.

Po nekaj razburljivih minutah, ko je glavnino na dva dela raztrgal bočni veter, pa manjšemu padcu v zaključku etape, se je vse skupaj odvilo po pričakovanjih, s sprinterskim obračunom. Pogačar in preostalih deset najboljših v skupnem seštevku dirke je brez režav preživelo vse nevarnosti, zato razmerja ostajajo nespremenjena. Favoriti so v cilj prišli z glavnino v času zmagovalca.

Milana tudi veter ni ustavil

Še tretje etapne zmage na letošnji rožnati pentlji se je veselil Italijan Jonathan Milan, čeprav je v trenutku, ko so se na dirki vzpostavili t. i. ešaloni, znašel v drugi skupini in s kolegi iz Lidl –Treka porabil nekaj moči pri lovljenju prve skupine. "Veter nas je malo ustavil, ko pa sem prišel nazaj v skupino, se je izkazalo, da je noro razpotegnjena. Fantje so opravili res fantastično delo, na polno so pritiskali in me vrnili v prvo skupino," je 23-letnik iz Tolmezza pohvalil moštvene kolege.

Jonathan Milan je danes prišel še do svoje tretje zmage na letošnji rožnati pentlji. Foto: Guliverimage

"Po tem smo vedno ostali v ospredju, kolegi so mi pripravili popolno izhodišče za končni napad," je za Eurosport po etapi še pojasnjeval nosilec ciklamne majice najboljšega po točkah. Jasper Stuyven, Edward Theuns in Simone Consonni so mu pripravili izjemno izhodišče za končni napad, v katerem je potem ugnal Poljaka Stanislawa Aniolkowskega (Cofidis) in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain – Victorious).

Zadnji kilometer etape:

"Vedeli smo, da moramo ostati mirni v zadnjem ovinku, ko nas je vodil Simone Consonni, da bi lahko napadel 400 metrov pred koncem. Na koncu se je zgodilo točno tako. Precej impresivno je, kako je vsak opravil svoj del in dal vse od sebe za ekipni cilj. Zelo sem vesel in ponosen, kako smo ga dosegli," je zaključil.

"Zdaj se Giro začenja zares"

Danes je bila ena zadnjih priložnosti za sprinterje na letošnjem Giru, do konca bodo imeli še dve, v 18. in zadnji 21. etapi v Rimu. A do tedaj morajo preživeti najtežji del dirke. Že jutri je na sporedu drugi posamični kronometer, na katerem bodo v ospredju spet favoriti za končno zmago ter specialisti za vožnjo na čas. "Zdaj se Giro začenja zares, če lahko tako rečem. Najprej kronometer, nato še nekaj brutalnih gorskih etap," je napovedal Pogačar, ki se v drugem tednu dirke ni izpostavljal in je varčeval z močmi.

"Zdaj se Giro začenja zares," se zahtevnega nadaljevanja veseli slovenski as. Foto: Guliverimage

"Upam, da bom jutri imel enake občutke kot na prejšnjem kronometru in da bom lahko napadel dober izid. Trasa mi sicer ni pisana na kožo, vseeno pa mislim, da jo lahko dobro odpeljem. Voziti moram v svojem tempu," pravi 25-letni Slovenec. Na sobotnem kronometru bo najbrž težko kos italijanskemu specialistu Filippu Ganni (Ineos Grenadiers), saj je trasa zadnje vožnje na čas na letošnji dirki povsem ravninska. V nedeljo pa bo imel na super zahtevni etapi s kar 5.700 višinskimi metri in ciljem v klanec v Livignu priložnost še povečati prednost pred konkurenti v skupnem seštevku. "Ja, v nedeljo nas čaka kraljevska etapa in te se veselim," še pravi Pogačar.

Na svojem prvem Giru je tudi najbolj oblegan kolesar. "Hvaležen sem navijačem za vso podporo, moram pa priznati, da so vse te prošnje za selfije na trenutke kar že malo preveč zame. Ampak to je del te norosti, vesel sem, da imam toliko navijačev. Ta Giro je za zdaj odlična izkušnja," pravi.

