"Sprinterji takoj vedo, če so zmagali, jaz pa sem moral čakati dve uri!"

Filippo Ganna je danes odpeljal odličen kronometer, se s časom 35:02 zanesljivo utrdil v vodstvu, nato pa na stolčku vodilnega v cilju živčno spremljal dogajanje na progi. Tekmovalci so za njim zaostajali eden za drugim, a preden je v cilj prišel še njegov zadnji in tudi najresnejši izzivalec, se ni hotel sprostiti. Tudi zaradi vraževerja, dobro se je namreč še spominjal petka, 10. maja, ko ga je na prvem kronometru letošnjega Gira Slovenec premagal s 17 sekundami prednosti.

