"Bila je igra mačke z mišmi, Pogačarja smo spustili, da naredi svoje"

"Vedeli smo, da se pripravlja napad, ampak jaz danes nisem bil stoodstoten. Izkoristil sem fante in jim le sledil. Grizli smo v klanec, na koncu je bilo nekaj igre mačke z mišmi, nato pa smo Pogačarja pustili, naj gre in naredi svoje, mi pa smo dirkali drug z drugim. Vesel sem, da sem končal z Martinezom in pridobil nekaj sekund proti preostalim," je zaključek epske, 222 kilometrov dolge etape 107. Gira v cilju v Livignu opisal Valižan Geraint Thomas. Kapetan moštva Ineos Grenadiers je ubranil drugi mesto v skupnem seštevku dirke, le da zdaj za rožnatim Pogačarjem zaostaja že debelih šest minut in 41 sekund. "Dan lahko ocenim kot soliden. UAE je vozil odlično, super težak tempo so diktirali, jaz sem s pomočjo kolegov pazil, da ne pregorim," je še razlagal 37-letni veteran.

"Bila je igra mačke z mišmi," je zaključek kraljevske etape slikovito opisal Geraint Thomas. Foto: Reuters

"Nismo jim pustili pobegniti predaleč"

Pogačarjevi so v dokaj kaotični etapi, ko je glavnini pobegnila tretjina vseh kolesarjev na dirki, dobro nadzorovali dogajanje. Med skoraj 60 ubežniki ni bilo takega, ki bi bil lahko nevaren Pogačarju, pa tudi sicer so skrbeli, da razlika nikoli ni bistveno presegla petih minut. "Pogovarjal sem se s Felixom in Rafalom (Grossshartnerjem in Majko, op. p.), kako gre ubežnikom. Veter smo imeli cel dan v hrbet in dirkati smo morali pametno. Nismo jim pustili pobegniti predaleč, na zadnjem klancu pa je Rafal opravil super delo, vsi so trpeli, jaz pa sem nato naredil razliko in nadaljeval do vrha," pa je potek dogodkov opisoval absolutni gospodar 107. Gira Tadej Pogačar.

Quintana ga je vedno malce jezil

Na zaključnem vzponu se je sam pognal v napad, hitro polovil vse pred seboj, vključno s kolumbijskim zvezdnikom Nairom Quintano, ki je na Giru slavil leta 2014. Tedaj je Quintana osvojil 16. gorsko etapo. "Spomnim se, kako sem gledal dvoboje Froomija (Chrisa Frooma, op. p.) in Quintane, ampak sta se vedno dajala preblizu cilja. Vedno sem se nekako jezil na Quintano, ker ni napadel bolj od daleč. No, danes pa je opravil super delo, prikazal je izjemno vožnjo, kot tudi Steinhauser. Oba si zaslužita častno omembo," je še povedal slovenski as, ki je bil v času Kolumbijčevega zmagoslavja na rožnati pentlji star 15 let.

Današnjo etapo so v ekipi UAE Emirates že decembra označili kot primerno za napad na zmago, je še povedal slovenski šampion.

Nairo Quintana bo še poskušal napasti etapno zmago. Foto: Reuters

"Tega, da bo Pogi tako hitro nadoknadil tri minute, pa nismo načrtovali"

Quintana je danes vseeno navdušil z drugim mestom in izjemnim napadom na vzponu na prelaz Foscagno, kjer je moral najprej ujeti 22-letnega Nemca Georga Steinhauserja (EF Education – Easy Post), nato pa sam nadaljeval proti cilju. "To nam v celotni ekipi vliva veliko samozaupanja in motivacije za nadaljevanje Gira. Eno lepo zmago smo že dosegli s Pelayjem (Sanchezom, op. p.) v prvem tednu, nato pa smo si zaželeli še kaj več. To sem pokazal danes, ampak hočemo še več," je za Eurosport povedal 34-letni Kolumbijec, ki je zadnjo etapno zmago na Giru slavil leta 2017.

"Nairo ve, kako mora voziti v zaključkih, in napadel je, ko je Pogačar zaostajal še tri minute. Tega, da bo Pogi tako hitro, v desetih kilometrih nadoknadil tri minute, pa nismo načrtovali," je za Eursport komentiral tudi športni direktor španskega moštva Movistar, nekdanji belgijski profesionalec Jürgen Roelandts. V tretjem tednu dirke bodo s prerojenim Quintano poskušali napasti etapno zmago, je še obljubil.

V ponedeljek bo na sporedu prost dan, v torek pa bo na vrsti še ena izjemno zahtevna gorska etapa s ciljnim vzponom od Livigna do Santa Caterine (206 km).

