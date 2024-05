Neverjetni Pogačar do nove zmage na kaotičen dan na Giru

V živo, 16. etapa

Cilj - Peta etapna zmaga Tadeja Pogačarja na Giru. Ob vožnji skozi ciljno črto je na eni roki preštel vse svoje zmage na letošnji dirki. To je bil peti etapni uspeh, s katerim je še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Drugouvrščeni Giulio Pellizzari je na cilj prišel do Pogija in ga prosil za dres. Slovenski šampion se je slekel, mu ga podaril in poskrbel za lepo gesto.

700 metrov do cilja - Tadej Pogačar je ujel Pellizzarija.

Skrajšana 16. etapa. Foto: La FlammeRouge 1 km do cilja - Tadej Pogačar drvi proti novi etapni zmagi.

1,2 km do cilja - Tadej Pogačar ima 10 sekund zaostanka.

1,5 km do cilja - Pellizzari je ujel Francoza in gre naprej. Glavnina zaostaja 26 sekund. Skočil je Pogačar.

2 km do cilja - Ubežniki imajo 27 sekund prednosti, Alahpilippe je odpadel. Ewen Costiou je skočil med ubežniki.

4 km do cilja - Prednost treh ubežnikov znaša 20 sekund.

5,5 km do cilja - Rafal Majka je zdaj na čelu glavnine, tik za njim je Tadej Pogačar. Spomnimo se, kaj se je zgodilo v nedeljo. Identični položaj, nakar je Pogi skoči in se odpeljal k etapni zmagi naproti. Zaostanek za ubežniki, ki so ujeli Alahpilippa znaša 24 sekund. Za Pogijem sta Geraint Thomas in Thymen Arensman.

6,5 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon Monte Pana. Alaphilippe ga je začel kot prvi, s 16 sekundami zaostanka zasledovalna trojica, glavnina zaostaja 46 sekund.

8,5 km do cilja - Na čelu glavnine Domen Novak, ki diktira tempo za Tadeja Pogačarja. Edini je v kratkih rokavih, kar je presenečenje glede na razmere, saj pada dež. Zaostanek za Alaphilippom znaša 44 sekund, najbližji zasledovalci pa imajo 19 sekund prednosti. Nekatere ekipe so sporočile, da z avtobusi niso mogle pravočasno priti na cilj.

10 km do cilja - Kolesarji se spuščajo pred zadnjim vzponom dneva. Zaradi mokre ceste morajo biti zelo pazljivi.

12,4 km do cilja - Julian Alaphilippe ima pred tremi zasledovalci (Costiou, Scaroni in Pellizari) le še 20 sekund prednosti. Glavnina zaostaja 40 sekund. Tadej Pogačar kot edini v kratkih rokavih pripravljen za današnji dnevni uspeh. Domen Novak je na čelu glavnine.

❌🧤 Short sleeves and no gloves?? In this weather???



How Tadej? Howwww? #GirodItalia pic.twitter.com/1CM1bBHXnw — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2024

13,9 km do cilja - Smola za Sancheza, ki ima težave s kolesom. Medtem je Domen Novak (UAE Emirates) prišel nazaj v ospredje glavnine in diktira tempo.

14,6 km do cilja - Tempo v glavnini se je pospešil. Domen Novak (UAE Emirates) je izpadel in je zdaj v ozadju glavnine. Spet pa je skočil Pelayo Sanchez (Movistar). Alaphilippe ima le še 32 sekund prednosti.

🇪🇸 So, @Movistar_Team caught Pelayo, and @NairoQuinCo made a lot of riders explode, including 7th in the GC, @romainbardet.



Since then, @Pelayo_Mayo attacked once more, with Nairo at the back #Giroditalia pic.twitter.com/6gYRXrZfq9 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2024

15,9 km do cilja - Zaradi hitrejšega tempa Naira Quintane, je glavnina ujel njegovega moštvenega kolega Sancheza, prednost Alaphilippa pa je padla na 49 sekund. Pri španskem moštvu očitno stavijo na Einarja Rubia. Tadej Pogačar ima ob sebi Domna Novaka in Rafala Majko. Vozijo se za kolesarjema Movistarja.

16,6 km do cilja - V glavnini so kolesarji Movistarja še bolj navili tempo, čeprav imajo Sancheza že v lovu za Alaphilippom. Zganil se je tudi rožnati Tadej Pogačar, ki kolesari v kratkih rokavih, in je zdaj v ospredju glavnine, ki za Francozom zaostaja 1:15. Domen Novak pomaga rožnatemu Pogiju. Tratnika in preostale je glavnina že posrkala.

18 km do cilja - Natanko minuto prednosti ima Alaphilippe pred Sanchezom. Do vrha prelaza Passo di Pinei je še 5,5 km. Od glavnine so se oddaljili še trije kolesarji, med njimi tudi Jan Tratnik (Visma |Lease a Bike).

20 km do cilja - Glavnina je ujela ubežnike, hitro pa je skočil Pelayo Sanchez (Movistar). Julian Alaphilippe še vedno kolesari sam in ima 1:19 prednosti.

23 km do cilja - Francoz Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), ki je zmagal v 12. etapi, ima pred trojico (Mirco Maestri (Team Polti Kometa), Davide Ballerini (Astana Qazaqstan) in Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè)) 1:29 naskoka. Zaostanek glavnine je 1:47.

25 km do cilja - Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) ima pred najbližjim zasledovalcem 1:23 prednosti. Glavnina zaostaja 1:54.

32 km do cilja - Filippo Fiorelli je skočil iz glavnine.

33 km do cilja - Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) se je odlepil. Sprva mu je sledil le Mirco Maestri (Team Polti Kometa). Iz ozadja prihaja Davide Ballerini (Astana Qazaqstan). Glavnina zaostaja minuto, na čelu še vedno kolesarji Movistarja. Trenutna temperatura ozračja je 11 stopinj Celzija.

35 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom Passo Pinei (23,4 kilometra/4,7 % naklon).

37 km do cilja - Kolesarji Movistarja navijajo tempo, zato je prednost ubežnikov skopnela in znaša 1:12. Še nekaj kilometrov in začelo se bo vzpenjanje.

45 km do cilja - Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 1:45. Čeprav je vreme slabo in dežuje, je v Bolzanu pričakala kolesarje številna množica navijačev. Povprečna hitrost je do zdaj znašala 55 km/h. Kolesarji so se v večini spuščali.

56 km do cilja - Na čelu glavnine še vedno ekipa Movistarja, zaostanek za štirimi ubežniki znaša 1:52. Kolesarji se v večini še spuščajo, kmalu pa jih bosta čakala osrednja vrhunca dneva. Najprej bo gorski cilj I. kategorije Passo Pinei (23,4 kilometra/4,7 % naklon) in nato po rahlem spustu še vzpon na Santo Cristino (7,6 km/6,1 % naklon), ki predstavlja gorski cilj II. kategorije.

🇪🇸 @Movistar_Team clearly has some ambitions today, as they're chasing la Testa della Corsa #GirodItalia pic.twitter.com/rRGiqankv6 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2024

69 km do cilja - Prednost ubežnikov je narasla na 1:46. Med ubežniki je Julian Alaphilippe osvojil 12. etapo. Takrat je bil njegov kompanjon v begu Mirco Maestri, ki je danes prav tako v ospredju.

78 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji Movistarja, ki očitno želijo, da bi kdo izmed trojice Nairo Quintana, Einer Rubio ali Pelayo Sanchez napadel etapno zmago. Veteran Quintana se je spogledoval z dnevnim uspehom v nedeljo, ko mu je zmago pri vzponu na Livigno izpred nosu speljal slovenski šampion Tadej Pogačar. Ubežniki imajo 1:27 prednosti.

83 km do cilja - Dež še naprej otežuje delo kolesarjem. Medtem so si ubežniki nabrali že minuto prednosti, kar znaša 800 metrov.

85 km do cilja - Davide Ballerini (Astana Qazaqstan) Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Andrea Piccolo (EF Education - EasyPost) in Mirco Maestri (Team Polti Kometa) so v begu. Prikolesarili so si 15 sekund prednosti.

95 km do cilja - Ubežnika so ujeli. Glavnina je spet skupaj. A skušajo kolesarji priti v beg.

106 km do cilja - Marco Frigo (Israel - Premier Tech) ima 9 sekund prednosti.

14.38 - Kolesarje na trasi ovira dež.

14.31 - Takoj po koncu nevtralizirane vožnje je iz glavnine skočil Marco Frigo (Israel - Premier Tech).

Ironie de l'histoire, c'est Marco Frigo (Israël-Premier Tech) qui attaque le premier sur cette 16e étape du #Giro. Les conditions sont toujours difficiles avec le froid et la pluie. pic.twitter.com/6ayMKTMvqY — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 21, 2024

14.30 - Kolesarji so vendarle začeli z nevtralizirano vožnjo.

14.29 - Tadej Pogačar je na štartu in je dobro razpoložen. A 16. etapa se še ni začela.

14.25 - Ob 14.25 bi morali kolesarji štartati. Po poročanju Eurosporta 20 od 22 ekip ne želi štartati.

14.15 - Še deset minut do štarta 16. etape. Veliko kaosa je bilo pred začetkom. Skrajšana se bo začela v kraju Laas, dolga pa bo 118,5 kilometra.

13.20 - Organizator je postregel z novim podatkom. Štart bo ob 14.25 v kraju Laas, skupna dolžina, ki jo bodo morali prekolesariti, pa bo 118,5 km.

Ob tem je v uradnem sporočilu še zapisal, da so bili s kolesarji dogovorjeni, da navkljub vremenskim razmeram začnejo z nevtralizirano vožnjo v Livignu, nakar bi sledila pot do novega štartnega položaja pri vznožju prelaza Umbrail, vendar kolesarjev ni bilo na štartu.

On our way to meet Santa Claus at the finish #Giroditalia 🎅 pic.twitter.com/42kiHSwzPh — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 21, 2024

Medtem je prišlo do dveh odpovedi. Danny van Poppel in Jenthe Biermans ne bota začela skrajšane etape in se poslavljata od Gira.

12.08 – Današnja etapa bo dolga 121 kilometrov in se bo začela ob 14. uri v Spondigni.

Stage 16 of the #Giro will start at 14:00 CET from Spondigna, with the riders set to take on a reduced 121km stage. — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 21, 2024

Foto: zajem zaslona Zahteven bo zaključek etape v Val Gardeni. Tam jih čaka najdaljši klanec dneva, vzpon na prelaz Pinei (23,3 kilometra plezanja na 4,7-odstotni povprečni naklonini). Prvih sedem kilometrov tega klanca ima 7,2-odstotni povprečni naklon.

Po prelazu Pinei (I. kategorija, 1443 metrov nadmorske višine.) sledi krajši spust do Oriseia, nato bo pred kolesarji zaključni vzpon v dolžini 6,5 kilometra, ki ima povprečen naklon 6,3 odstotka. Zaključna kilometra imata povprečni naklon celo med 12 in 16 odstotki. Pod smučarskimi strminami in znamenito progo Saslong, ki jo poznamo iz svetovnega pokala v alpskem smučanju, se bo današnja skrajšana etapa tudi končala.

12.05 – Paolo Bellino, vodja ACS Gira: "Včeraj smo imeli sestanek komisije za varnost. Vsi smo se strinjali s tremi protokoli. Prvi je bil, da bi bila dirka normalna. Druga možnost je predvidevala, da bi, če bi bilo vreme takšno, kot je bilo pričakovati – dež do Stelvia s temperaturami okoli štiri stopinje Celzija – se kolesarji lahko na vrhu preoblekli. Zadnja možnost je bila, če bi bilo vreme slabo, da bi spremenili etapo. Kot komisija smo se odločili za drugo možnost. Zdaj so razmere slabe in se bo start začel pri Pratu allo Stelvio. S kolesarji smo se dogovorili, da bodo začeli tu v Livignu, nato jih bodo odpeljali do Prata allo Stelvio. Nismo želeli tvegati. Včeraj napoved ni kazala, da bo takšno vreme.

11.57 – Kaos se nadaljuje. Kolesarjev ni na startu etape v Livignu.

11.50 – "Sneži in ne moremo do Stelvia. Start bo pri Pratu allo Stelvio. Težava je, da ima gora svoja pravila. Do zadnjega trenutka ne veš, kaj se bo zgodilo. V ekstremnih razmerah smo imeli tri različne možnosti. Izbrali smo tretjo, da gremo s Pratom allo Stelvio. Mislim, da smo naredili kompromis, kar želijo kolesarji, kar želimo mi. Na koncu moramo biti vsi veseli," je dejal Mauro Vegni, dolgoletni direktor kolesarske Dirke po Italiji.

11.40 – Organizator šel končno naproti kolesarjem. Traso bodo spremenili. Izpustili bodo najvišji klanec dneva – prelaz Umbrail na višini 2498 metrov, kjer sneži in vlada nizka temperatura.

"Imeli bomo nevtralizirani start v Livignu. Nato bodo šli kolesarji v avtomobile in po približno 70 kilometrih bo start. Sneg ovira kolesarje. Alberto Contador je šel na prvi klanec, kjer sneži. Preveč zapleteno je, da bi normalno začeli. Start bo torej po koncu spusta s prelaza Umbrail," so sporočili z Eurosporta, ki ima prenos dirke.

Težava bi bila nato pri spustu in nadaljevanju vse do 170. kilometra, saj se trasa praktično vseskozi spušča. Za zdravje kolesarjev bi bilo to v takšnem vremenu zelo nevarno.

11.35 – "Po mojem mnenju je to ena najslabše organiziranih dirk na svetu. V 99 odstotkih se drugje kaj takega ne bi zgodilo. Smo v letu 2024 in imamo dinozavre, ki ne vidijo človeške plati. Sam bi dal organizatorje na kolesa in po koncu etape bi jih vprašal, kako se počutijo," je bil nazoren Ben O'Connor.

11.30 – Ni še jasno, kako bo potekala etapa, jasno pa je, da so start prestavili. Vse skupaj bi se moralo začeti ob 11.20.

Pogacar just went to RAI blaming organizers saying it's not possible to race the current stage and they could've prepared it better. #Giro pic.twitter.com/DFkuEBBe5g — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 21, 2024

11.24 – Spregovoril je tudi Tadej Pogačar, vodilni na Giru: "Ne vem, ne vem nič o stanju. Kar vidim, je to, da je vreme zelo slabo. Že v hotelu sem videl snežinke. Če bomo šli še 600 metrov višje, bo še več snega. Spust bi bil tvegan. Ni idealno iti na 2500 metrov, kjer sneži, nato se spuščati in kolesariti po ravnini, kjer je hitrost visoka. Nevarno je. Bomo videli, kaj se bodo odločili. Želijo, da bi dirkali. Lahko dirkam, če bodo želeli. Upajmo, da ne bo incidentov in nevarnih dogodkov na Giru, ker bi lahko na koncu kaj obžalovali."

"Sam bi si želel, da je varno za vse kolesarje. Zame ne spremeni veliko. Težko je dirkati ob nič stopinjah Celzija, snegu, vendar zame in za druge ne bi bilo prvič. Če imaš tako dolge vzpone v Alpah, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Nisem tisti, ki odloča. Večina je odločila, da bi začeli po prelazu Umbrail, da bi skrajšali etapo. Da bi bil vsaj finiš," je še dodal.

11.19 – Alberto Contador se je oglasil s Passo di Foscango, ki je na 11. kilometru današnje etape. In sneži.

11.11 – Od včeraj kolesarji in ekipe pritiskajo na vodstvo dirke, naj se ogne prelazu Umbrail. Predsednik Združenja kolesarjev Adam Hansen ima podporo vseh kolesarjev. Njihova zahteva je, da bi se odpovedali približno 70 kilometrom uvodnega dela trase, saj vladajo slabe vremenske razmere. Po Hansenovih besedah bi bilo tovrstno dirkanje v nasprotju s protokolom: "Zdravje in varnost sta glavni, najvišji prioriteti. Zdaj se sprašujem, ali bodo zunanji pritiski. Govorilo se je o tem, da tudi, če bi ekipe ali organizatorji pritiskali na kolesarje, so kolesarji rekli, da bodo držali skupaj. Njihova zdravje in varnost sta na prvem mestu," je Hansen zjutraj, nekaj ur pred začetkom etape, komentiral na Twitterju.

Umbrailpass w tej chwili🌧️

Relacja na żywo od 11:00 w @Eurosport_PL , zapraszam z @BaranowskiDarek pic.twitter.com/33jIq4mkOF — adam probosz (@adamprobosz) May 21, 2024

11.09 – RAI poroča, da so se kolesarji odločili, da se bodo v ekipnih avtomobilih vozili čez prelaz Umbrail, etapo pa začeli po koncu spusta. A se še dogovarjajo.

11.00 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Napeto je že pred začetkom torkovega dne. V 16. etapi letošnje Dirke po Italiji bi se morali kolesarji povzpeti na legendarni prelaz Stelvio, a so ga prireditelji zaradi nevarnosti snežnih plazov umaknili iz programa. Zaradi izredno slabih razmer in nizkih temperatur, so prav vsi kolesarji podpisali pismo o nameri, da izpustijo tudi vožnjo na prelaz Umbrail, ki je na višini 2498 metrov. A pogovori, kaj se bo dejansko zgodilo, še potekajo, saj naj bi organizator vztrajal pri prvotno začrtanem načrtu.