Tadej Pogačar: Še nekaj je dela do cilja, upam, da nam ne bo pretežko

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar na svojem prvem Giru v karieri blesti in ima po dveh tednih napornega dirkanja pred najbližjim konkurentom v skupnem seštevku debelih šest minut in 41 sekund prednosti. Jutri se zanj in preostalih 15 kolesarjev, ki so še ostali na dirki, začenja naporen zadnji teden. "Še nekaj je dela do cilja, upam, da nam ne bo pretežko," si je na zadnji prost dan v dirki zaželel 25-letni Gorenjec, a namignil, da si želi do Rima še povečati naskok v boju za legendarno rožnato majico.

"Dobro nam gre v skupnem seštevku, razlika je dobra in upam, da bo šlo dobro tudi v zadnjem tednu. Z dobrim tempom in ne preveč potrošene energije upamo tudi na dobro vreme, slabo namreč požre še nekaj več energije," je na spletni novinarski konferenci iz Livigna, kjer je včeraj po fenomenalnem 14-kilometrskem napadu na zaključnem klancu kraljevske etape prišel do četrte zmage na letošnjem Giru, sporočil Tadej Pogačar. Pa bo v zadnjem tednu morda že malce varčeval z močmi in razmišljal o Dirki po Franciji? "Najprej se moramo prebiti skozi Giro, čez teden dni pa se bom lahko stoodstotno posvetili Touru," odgovarja zvezdnik moštva UAE Emirates.

"To je bila ena od treh najboljših gorskih predstav v moji karieri"

Včeraj je z imenitno predstavo na zaključnem klancu navdušil kolesarski svet. "Pravi privilegij je spremljati Pogačarja, ki je generacijski talent," so bili navdušeni komentatorji dirke na televiziji Eurosport, tudi sam pa je bil s prikazanim več kot zadovoljen. "Zagotovo je bila včeraj ena mojih najboljših predstav, sploh v visokih gorah. Te je sicer težko primerjati, saj imamo različne 'power metre', ampak po občutku je bila to ena od treh najboljših gorskih predstav v moji karieri," se je spomnil včerajšnje kraljevske etape 107. Gira.

Po dveh tednih dirkanja ima šest minut in 41 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Foto: Guliverimage

Takoj po dirki je sicer dejal, da to ni bila ena njegovih največjih zmag v karieri. Na vprašanje Sportala, katera od njegovih 74 zmag pa mu je ljubša, pa je danes odgovoril: "Veliko zmag je, ki imajo veliko večjo težo, ampak ko govorimo specifično o grand tourih, pa je dobiti kraljevsko etapo vedno nekaj posebnega. Je pa to težko ovrednotiti, sploh ko zmagaš na Touru in spomenikih. Vseeno je zelo posebno zmagati na kraljevski etapi grand toura. Zelo vesel sem bil včerajšnje zmage."

Najprej končati Giro, nato se pripraviti na Tour

Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji, pa šampion kolesarskih spomenikov Po Flandriji, Liege – Bastogne – Liege, Po Lombardiji, ima zagotovo težko delo izbrati najljubše med vsemi svojimi številnimi uspehi, letos pa bo poskušal spisati še eno posebno poglavje, ko bo napadel mitski dvojec Giro – Tour. "Nikoli še nisem peljal kombinacije Giro – Tour, ampak ljudje so že omenjali, da če dobro končaš Giro in obdržiš dobro formo ter se dobro spočiješ, si lahko dober na Touru," je povedal o tem, pa še enkrat poudaril, da je za zdaj še povsem osredotočen na italijansko pentljo: "Zdaj moram predvsem končati Giro, nato pa se dobro pripraviti na Francijo."

Vseeno si skozi dirko ni mogel pomagati, da ne bi primerjal obeh največjih tritedenskih dirk, je še priznal. "Zdaj sem štiri leta vozil Tour, tukaj pa sem prvič in poskušam malce primerjati, ampak je to nemogoče. Vse je malce drugače, ceste, navijači, vse. Je pa na Giru super lepo, tudi dirkanje mi je šlo do zdaj odlično. Super vesel sem, da sem se dobro počutil na kolesu za kronometer in včeraj v visokih gorah. Vse poteka gladko."

"Šele zdaj sem videl, koliko ta majica pomeni." Foto: Guliverimage

Šele zdaj je dojel, koliko pomeni znamenita rožnata majica

Nadvse ponosen pa je na to, da nosi znamenito rožnato majico, šele ko jo je oblekel, je dojel, kaj to pomeni. "To je bila uresničitev dolgoletnih sanj, koledar pa mi do zdaj tega žal ni dopuščal. Da sem jo oblekel že drugi dan, pa je nekaj posebnega. Šele zdaj sem videl, koliko ta majica pomeni," je novinarjem razlagal preko video konference. In čeprav je sprva o pričakovanjih za zadnji teden naporne dirke dejal, da bodo v ekipi pazili na počutje preostalih kolesarjev in da zaradi velike prednosti lahko dirkajo tudi malce bolj konzervativno, je vendarle med vrsticami namignil, da morda na tem Giru še ni pokazal vsega, kar zmore. "Trdo se bom boril, da majico obdržim in da še povečam prednost. Bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Bo v zadnjem tednu dirkal bolj konzervativno?

Ob skoraj sedemminutni prednosti pred Geraintom Thomasom bi lahko njegov UAE Emirates v zadnjem tednu dirkal bolj obrambno, preudarno, ampak tudi vzklikanje množice navijačev ob progi Pogačarja hitro ponese, še pravi. "Brez njih ne bi bilo kolesarstva, brez njih ne bi bili tukaj, brez njih tudi ne bi bilo športnih novinarjev. Oni so ključni za ta spektakel in skozi Giro sem občutil njihovo strast, navijanje, vpijejo moje ime. Tudi včeraj na zadnjem klancu je bilo noro, to ti da dodatno moč, da lahko prebiješ svoje omejitve. Dajo ti velik pospešek. Izjemno vesel sem tudi številnih slovenskih zastav ob progi in pričakujem, da jih bo zdaj, ko so etape bližje Sloveniji, še več. Včeraj sta dva slovenska navijača tekla ob meni na najstrmejšem delu klanca in sem mislil, da me bosta celo prehitela. Ti navijači ti dajo dodatno energijo. Slovenske zastave ob progi, vpitje, spodbujanje, to je vedno neverjetno. Rečem lahko samo, noro!"

Tudi na današnjem lažjem treningu v Livignu je bil oblegan. "Ja, danes bi lahko pobirali vstopnino za prost dan, velika gneča je bila tukaj v Livignu. Vsi bi se radi slikali, pobirali avtograme, ampak ne moreš ustreči vsem. Smo pa zelo uživali v lažjem treningu," je povedal v smehu. Ob trasi ga spodbujajo tudi številni znanci, pa slovenski športniki iz drugih panog, ampak ko je osredotočen na dirkanje v množici navijačev ob progi, ne more prepoznati vseh, še pravi. Zato pa je o vsem obveščen, ko pogleda družbena omrežja. "Vidim fotografije, da, resnično sem hvaležen za vso podporo," je še povedal.

"Super vesel sem, da sem se dobro počutil na kolesu za kronometer in včeraj v visokih gorah. Vse poteka gladko." Foto: Guliverimage

Kje so največje pasti zadnjega tedna?

Čeprav bi po dveh tednih Pogačarjeve dominacije že lahko trdili, da je letošnji Giro odločen, je pred njim še teden dni trpljenja. Na vprašanje Sportala, kje vidi največje pasti in nevarnosti zaključka dirke, je odgovoril: "Jutri je še nekaj negotovosti, kako bo šla dirka, saj brez Stelvia in ob vremenski napovedi, kakršna je, ne vem, kako bo. Moramo se sicer še podrobneje posvetiti etapi, ampak jutri je manjša neznanka. Pa Monte Grapa v 20. etapi bo izjemno zahtevna z dvema dolgima klancema in spusti. Še nekaj je dela do cilja, upam, da nam ne bo pretežko." Pričakuje še, da se bo zdaj razvnela bitka za drugo mesto, kar lahko pomeni, da bodo pretendenti zanj sprožali napade. "Zanimivo bo," pravi o tem.

"Če bo vse tako, kot mora iti, bo to eden večjih Tourov v moji karieri"

Na julijski Dirki po Franciji (začela se bo sicer že v soboto, 29. junija, v Firencah) bo konkurenca hujša. Ljubiteljem kolesarstva se sline cedijo, vse odkar so udeležbo na dirki vseh dirk napovedali Pogačar, pa Primož Roglič, Remco Evenepoel in branilec zmage Jonas Vingegaard. Zasavec, Belgijec in Danec so se sicer letos poškodovali pri padcu na Dirki po Baskiji. Pa Pogačar spremlja njihov napredek? Vingegaard, ki jo je pri tedanjem grozljivem padcu skupil najhuje, že pridno trenira na kolesu. "Ja, zagotovo slišim novice med kolesarji, vem za Jonasa, da trenira zunaj, da se počuti kar v redu, za Remca itak vemo, da je dosti izpostavljen v medijih. Ja, informacije pridejo do nas, se sliši, se govori, ampak se osredotočamo nase in gremo to pot, ki smo si jo zastavili do Toura. Vemo, da bodo vsi na najvišji ravni na Touru, tudi Jonas, ki se sestavlja. Verjamem, da se bo pripravil, tam bo druga raven dirkanja skupaj s Primožem, Jonasom in Remcom. Če bo vse tako, kot mora iti, bo to eden večjih Tourov v moji karieri."

