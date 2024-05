Nezaustavljivi Pogačar spodbudil prijatelja, ki mu je odvrnil: Pojdi po novo!

Simfonija Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) na Giru se nadaljuje. Z novo veliko predstavo je spisal novo poezijo in še petič kot prvi prečkal ciljno črto. V skupnem seštevku je povečal prednost na več kot sedem minut, prišlo pa je do spremembe na drugem mestu, na katerem je Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers) zamenjal Daniel Martinez (BORA - hansgrohe). "Poskušali smo se sprostiti, a je ekipa Movistarja navila tempo. Na koncu je imel moštveni kolega Rafal dovolj in pospešil. Mislim, da smo lahko veseli, da smo glede na okoliščine kolesarili," je po zmagi povedal Pogačar in dal vedeti, da v torek še zdaleč ni šlo vse gladko.

"Dan se je začel mešano. Nismo vedeli, kaj narediti. Ko smo začeli dirkati, je bilo dobro. Začel se je beg. Za nas je bilo dobro. Poskušali smo se sprostiti, a je ekipa Movistarja navila tempo. Na zadnji klanec so šli hitro. Zadnja dva kilometra smo želeli nadzirati. Nato je imel Rafal (Rafal Majka, op. a.) dovolj. Navil je tempo. Pri sebi sem razmišljal, da bo Giulio (Giulio Pellizzari, op. a.) zmagal. Blizu je bil. Vesel sem, da je na koncu bil drugi," je dogajanje torkovega dne v pogovoru za Eurosport povzel Tadej Pogačar, ki je na zaključnem vzponu na Monte Pano prehitel vse tekmece pred seboj in še petič na letošnjem Giru osvojil etapo.

A se je dan začel zelo kaotično. Štart je bil predviden ob 11.20, ko bi morali kolesarji iz Livigna najprej na pot proti 2.281 metrov visokemu prelazu Passo di Foscagno in po krajšem spustu še na prelaz Umbrail (2.498 metrov). Na vseh prelazih so vladale zimske razmere, padal je sneg, temperatura je bila okoli ledišča.

Organizator pritiskal z drugo možnostjo, kolesarji vztrajali pri tretji

Organizator je imel v igri tri scenarije, a so kolesarji vztrajali pri zadnjem. Vse skupaj je izpadlo amatersko, saj nihče v karavani ni vedel, kaj sledi in kaj morajo narediti. "Po mojem mnenju je to ena najslabše organiziranih dirk na svetu. V 99 odstotkih se kaj takega ne bi zgodilo. Smo v letu 2024 in imamo dinozavre, ki ne vidijo človeške plati. Sam bi dal organizatorje na kolesa in po koncu etape bi jih vprašal, kako se počutijo," je bil nazoren Ben O'Connor.

On our way to meet Santa Claus at the finish #Giroditalia 🎅 pic.twitter.com/42kiHSwzPh — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 21, 2024

"Včeraj smo imeli sestanek komisije za varnost. Vsi smo se strinjali s tremi protokoli. Prvi je bil, da bi bila dirka normalna. Druga možnost je predvidevala, da bi se lahko kolesarji, če bi bilo vreme takšno, kot je bilo pričakovati – dež do Stelvia s temperaturami okoli štiri stopinje Celzija –, na vrhu preoblekli. Zadnja možnost bi bila v primeru, da bi bilo vreme slabo, da bi spremenili etapo. Kot komisija smo se odločili za drugo možnost. Zdaj so razmere slabe in se bo štart začel pri Pratu allo Stelvio. S kolesarji smo se dogovorili, da bodo začeli tu v Livignu, nato jih bodo odpeljali do Prata allo Stelvio. Nismo želeli tvegati. Včeraj napoved ni kazala, da bo takšno vreme," je pred etapo pripovedoval Paolo Bellino, vodja ACS Gira, medtem pa je v karavani vladal nemir, saj ura ni poznala počitka.

A se kolesarji niso zmenili za nevtralizirano vožnjo in skočili raje v tople avtobuse, s katerimi so jih nato ekipe pripeljale na štart etape, ki je bil ob 14.30 v kraju Laas. Jasno je bilo, da bo etapa dolga 118 kilometrov, medtem ko je bila prvotno načrtovana v dolžini 206 kilometrov.

Pogačar dal vedeti, da so želeli varen dan

"Od včeraj sem razmišljal, da bi bilo danes varno. Vsi v skupini. Skoraj vsi. Na koncu je bilo dobro za nas in za vse. Mislim, da smo veseli, da smo glede na okoliščine kolesarili," je po etapi dejal Pogačar.

Pričakovano je hitro prišlo do bega, kar je bilo po godu ekipi UAE Emirates, vendar so v glavnini kolesarji Movistarja začeli navijati tempo in držali ubežnike na varni razdalji. Na koncu je vse bolj postajalo jasno, da se bo Pogačarju odprl teren za novo etapno zmago na Giru. Izkoristil je priložnost in se dva kilometra pred ciljem na najtežjem delu klanca na Monte Pano odpeljal osrednjim tekmecem v generalni razvrstitvi.

Mlademu Italijanu podaril tolažilni nagradi: Občudujem ga. Poslal mi je fotografijo iz leta 2019.

Poteza je razžalostila 20-letnega Italijana Giulia Pellizzarija, ki je bil kot zadnji pred njim in se je spogledoval z etapno zmago ter rezultatom kariere. Pogi je prehitel 700 metrov pred ciljem in pred prihodom skozi ciljno črto začel preštevati prste ene roke ter se zaustavil pri številki pet, kar pomeni, da je zmagal petič na letošnjem Giru.

🫂 True respect, and a day that Giulio Pellizzari will never forget.



🤩 Never change @TamauPogi, never change #GirodItalia pic.twitter.com/KuiU5bh12C — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2024

Na koncu pa je poskrbel za lepo gesto, ko je mladi kolesar prišel do njega in ga prosil za očala. Vodilni v skupnem seštevku mu je dal povrhu vsega kot tolažilno nagrado še dres in z lepimi besedami spregovoril o Pellizarriju: "Moram reči, da ga na tem Giru občudujem. Poslal mi je fotografijo iz leta 2019, ko sem bil tudi sam mlad. Neverjeten spomin. Mislim, da je bil na Strade Bianche. Zelo hitro napreduje. Morda lahko ta vikend celo zmaga etapo."

Pomoč Majke in Novaka. Majko spodbujal k etapni zmagi, nakar je dobil odgovor: Pojdi po novo.

Prvi mož Gira si je danes želel, da bi etapni uspeh napadel moštveni kolega Rafal Majka, ki mu na najtežjih mestih vselej stoji ob strani. Kot zadnji kolesari ob njem, pred tem pa ogromno dela opravi Domen Novak, ki na klancih diktira hitrejši tempo.

"Danes nismo želeli dirkati na etapno zmago. Ko so ostali navili tempo, smo si rekli, zakaj ne. Na zadnjem vzponu je šlo hitro. Tadej je želel, da bi šel jaz na zmago, vendar sem mu rekel: 'Pojdi po novo, jaz ne morem,'" je v prihodu na cilj Majka dal vedeti, da ga je Pogačar spodbudil na poti do etapne zmage.

Tadej Pogačar nadaljuje z nadvlado na Giru. Foto: Reuters

Prednost slovenskega kolesarja je po 16. etapi poskočila na 7:18, a na drugem mestu ni več Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). V zaključku torkovega dne se je Daniel Martinez (BORA - hansgrohe) otresel Britanca in v cilj prikolesaril v družbi Pellizzarija s 16 sekundami zaostanka za Pogačarjem. Thomasu je tako odščipnil 33 sekund, ki ima zdaj na tretjem mestu pribitek 7:40.

Pravega počitka kolesarji ne bodo imeli, saj jih že v sredo čaka nova gorska etapa s petimi gorskimi cilji – od tega bosta dva prve kategorije. Tudi zaključni na Passo Brocon na višini 1.610 metrov. Nov težak dan se torej obeta na Giru, kjer je praktično vse v znamenju neverjetnega Tadeja Pogačarja.

Rezultati 16. etape

Results powered by FirstCycling.com