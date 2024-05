Častitljiva gesta Pogačarja razveselila Italijana

Slovenski šampion Tadej Pogačar je na Giru spet pokazal svoje mojstrstvo. Na zaključnem vzponu je bil vnovič najhitrejši in slavil peto etapno zmago. Kot zadnjega je prehitel najmlajšega na Giru, Italijana Giulia Pellizzarija (Bardani), ki je na cilju pristopil do člana UAE Emirates in ga prosil za očala, na koncu pa dobil še dres.

Ko je 700 metrov do cilja ob sebi zagledal Tadeja Pogačarja, je mlademu Giuliu Pellizzariju postalo jasno, da ne bo prišel do življenjskega uspeha. Le zmajal je z glavo in od takrat naprej gledal rožnatega Pogija v hrbet.

Na koncu je v cilj prikolesaril na drugem mestu in prišel čestitati slovenskemu kolesarju ter ga prosil za očala. Pogačar je pokazal svojo veličino tudi, ko ni stal na kolesu. Podaril mu je očala in prav tako dres ter razveselil mladega Italijana.

"Moram reči, da ga na tem Giru občudujem. Poslal mi je fotografijo iz leta 2019, ko sem bil tudi sam mlad. Neverjeten spomin. Mislim, da je bil na Strade Bianche. Zelo hitro napreduje. Morda lahko ta vikend celo zmaga etapo," je lepe besede mlademu Pellizzariju namenil Pogačar.

Pogačar navdušil s potezo

Absolutely love this moment from Tadej Pogačar 🇸🇮... Giulio Pellizzari 🇮🇹 just wanted his glasses. He got that AND the jersey. Beautiful moment. #GirodItalia pic.twitter.com/BT3G2F01Z4 — Tim Bonville-Ginn (@TimBonvilleGinn) May 21, 2024

A to ni bila edina gesta Pogačarja v današnjem kaotičnem dnevu. Na zaključnem vzponu je moštvenemu kolegu pri UAE Emirates Rafalu Majki dejal, naj gre na zmago, a mu je ta odvrnil, da ne more. "Danes nismo želeli dirkati na etapno zmago. Ko so ostali navili tempo, smo si rekli, zakaj ne. Na zadnjem vzponu je šlo hitro. Tadej je želel, da bi šel jaz na zmago, vendar sem mu rekel: 'Pojdi po novo, jaz ne morem,'" je v prihodu na cilj za Eurosport dejal Majka.