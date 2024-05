Zakaj ima Tadej Pogačar tako rad Livigno?

"Vesel sem, da sem osvojil kraljevsko etapo, in to v Livignu, enem mojih najljubših krajev v Italiji," je včeraj po imenitni zmagi na 15. etapi letošnje Dirke po Italiji povedal nosilec rožnate majice Tadej Pogačar. Razkril je tudi, zakaj ima tako rad to italijansko smučarsko središče. Glavni razlog je romantičen.

Visokogorsko italijansko smučarsko središče ob meji s Švico Livigno kolesarji poznajo zelo dobro, tam mnoge profesionalne ekipe prirejajo kampe za trening in tudi slovenski as Tadej Pogačar je tam že preživel ogromno časa. Njegovo prvo srečanje s tem krajem pa je povzel v anekdoti.

"Prvič sem bil tam, ko sem bil prvo leto med juniorji. Bazo za trening smo imeli v Sankt Moritzu, čeprav nismo imeli veliko denarja. Smešno, kajne? Ampak je naš selektor tam našel neko poceni staro hišo, tako je bilo prebivanje poceni, vse ostalo, hrana, pijača in podobno pa super drago. En dan smo se tako z našim starim kombijem odpeljali v Livigno po nakupih in po bencin, ki je bil v Italiji cenejši. To je bilo moje prvo srečanje z Livignom in že takoj mi je bil izjemno všeč," je slovenski as razlagal na severu Italije.

"Mislim, da sem se po tem tja vračal domala vsako leto. Na Livigno imam samo lepe spomine, nenazadnje pa je to tudi kraj, kjer sem imel prvi zmenek z mojo zaročenko Urško. To je bil najlepši trenutek v mojem življenju in zato mi je Livigno še posebej pri srcu, je eden mojih najljubših krajev v Italiji," je nadvse romantičen razlog za simpatijo do tega kraja še razkril slovenski kolesarski zvezdnik, ki ga je včeraj do zmage spodbujala tudi zaročenka Urška Žigart, ki je tudi sama profesionalna kolesarka, članica avstralske ekipe Liv AlUla Jayco.

Preberite še: