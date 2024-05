Zmaga kariere za 22-letnega Nemca, nečaka Jana Ullricha, Pogačar varno v cilju

PODROBNEJE: 17. etapa Dirke po Italiji (Selva di Val Gardena–Passo Brocon, 159 km):

Results powered by FirstCycling.com

Cilj! Georgu Steinhauserju je uspelo! Etapna zmaga na Giru je v njegovih rokah.

Z zaostankom 1:24 minute je v cilj pripeljal Tadej Pogačar, ki danes ni ciljal na etapno zmago, je pa reagiral na pospeševanje tekmecev in znova dokazal, da je na tej dirki razred, ali celo dva, zase. Ostali favoriti (Tiberi, Thomas, Martinez, Rubio, Bardet) so v cilj pripeljali skupaj, z zaostankom 1:42 minute. Pogačar ima zdaj 7:42 minute naskoka pred drugim Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe) in 8:04 minute pred tretjeuvrščenim Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).

🔥 And @TamauPogi goes again!!!

P2 is up for grabs for the Maglia Rosa 💗#GirodItalia pic.twitter.com/CJk8oaLpIE — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2024

2 km do cilja: Georg Steinhauser ima še vedno lepo prednost, v ozadju se začenja merjenje moči med favoriti. Tadej Pogačar se je odpeljal brez težav in znova pokazal, da je brez dvoma najmočnejši na dirki.

Osem km do cilja: Ali 22-letni Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), novinec na Giru in tritedenskih dirkah nasploh, drvi svoji prvi etapni zmagi naproti? Glavnina, kjer zdaj vajeti prevzemajo kolesarji Ineosa, zaostaja že več kot tri minute.

22-letni Georg Steinhauser ima bogato kolesarsko ozadje. Njegov oče je nekdanji kolesar Tobias Steinhauser, Jan Ullrich pa je njegov stric. Foto: Guliverimage

25 km do cilja: Dežuje! Na spustu bo varnost na prvem mestu.

32 km do cilja: Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) je že prečkal gorski cilj na Passo Brocon in pobral 18 točk v razvrstitvi za modro majico najboljšega na gorskih ciljih. Iz glavnine sta napadla dva kolesarja – Marco Frigo (Israel - Premier Tech), ki je z napadom danes že poskušal, in Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team).

💙 Results of the GPM at the Passo Brocon:



🥇 🇩🇪 Georg Steinhauser (EFE)

🥈 🇪🇷 @AmanuelAmanyel3 (LTK)

🥉 🇮🇹 Christian Scaroni (AST) #GirodItalia pic.twitter.com/EVAvFRgCKe — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2024

Po spustu se bodo kolesarji še enkrat zapeljali na Passo Brocob, le da se bodo tokrat nanj podali z druge strani, iz Pieve Tesina. Dolžina tega klanca bo 11,8 kilometra s povprečno 6,6-odstotno naklonino (največ 13 odstotkov). Prelaz ni na visoki nadmorski višini (1610 metrov), a to ne pomeni, da po napornem dnevu ne bo težko. Štirikilometrski odsek bo imel približno na sredini več kot desetodstotni naklon.

34 km do cilja: Dobra dva kilometra pred vrhom prelaza Passo Brocon je Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) pospešil in se odlepil od kolega v begu Amanuela Ghebreigzabhierja (Lidl-Trek). Je danes njegov dan? Izkazal se je že v nedeljski etapi s ciljem v Livignu in si prislužil častno omembo vodilnega na Giru Tadeja Pogačarja. Glavnina zaostaja 1:37 minute.

40 km do cilja: Glavnina je že ulovila Marca Friga (Israel - Premier Tech), medtem ko Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) in Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) še vedno vztrajata na čelu dirke in imata že minuto in pol prednosti pred glavnino.

45 km do cilja: Kolesarji se približujejo zadnjemu vzponu današnje etape, prelazu Passo Brocon, ki bo odločil o zmagovalcu etape. Kolesarji se bodo nanj povzpeli dvakrat, vendar z različnih smeri. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) in Amanuel Ghebreigzabhier iz ekipe Lidl - Trek, ki sta bila že del prvotnega bega etape, imata dobro minuto prednosti pred zasledovalcem Marcom Frigom iz ekipe Israel - Premier Tech, medtem ko je Jana Hirta (Soudal Quick-Step) in Juliana Alaphilippa (Soudal Quick-Step) pogoltnila glavnina.

56 km do cilja: Nemški kolesar Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), nečak Jana Ullricha, ki se je dokazal že v nedeljski etapi do Livigna, je dohitel Amanuela Ghebreigzabhierja iz ekipe Lidl - Trek, in zdaj skupaj nadaljujeta vožnjo. Pred zasledovalcema Janom Hirtom (Soudal Quick-Step) in Julianom Alaphilippom (Soudal Quick-Step) imata 42 sekund prednosti.

60 km do cilja: Glavnina je po zaslugi ekipe dsm močno navila tempo in ujela ubežnike. Eritrejec Amanuel Ghebreigzabhier iz ekipe Lidl - Trek se s tem ne strinja in v udarnem tempu vozi naprej. Bil je tudi prvi, ki je prečkal ciljno črto gorskega cilja na Passo Gobera in pobral devet točk v razvrstitvi za modro majico. Vajeti narekovanja tempa glavnine zdaj prevzemajo kolesarji ekipe Ineos Grenadiers.

💙 Results of the GPM at the Passo Gobbera:



🥇 🇪🇷 @AmanuelAmanyel3 (LTK)

🥈 🇩🇪 Georg Steinhauser (EFE)

🥉 🇮🇹 Giulio Pellizzari (VBF) #GirodItalia pic.twitter.com/qv0Bc0YDyx — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2024

63 km do cilja: Karavana se že vzpenja na Passo Gobbera. Glavnina, kjer tempo narekujejo kolesarji ekipe dsm-firmenich PostNL, zaostaja samo še 20 sekund. Do vrha prelaza so še štirje kilometri. Romain Bardet je pospešil, a mu Pogačar sledi, hitro so ju ujeli tudi ostali favoriti. Slovenski šampion je sicer pred etapo dejal, da lova na etapno zmago danes nima v načrtu.

84 km do cilja: Kolesarji so spuščajo s prelaza Passo Rolle in se približujejo naslednjemu. Še 20 kilometrov jih loči do vznožja prelaza Passo Gobbera. Čaka jih 5.7km dolg klanec s 5.8-odstotnim povprečnim naklonom. Ubežna deseterica, v kateri je kar pet italijanskih kolesarjev, ima samo še pol minute prednosti pred glavnino, kjer tempo narekujejo kolesarji ekipe dsm-firmenich PostNL. Njihov kapetan Romain Bardet ima danes visoke načrte.

🏁 64 KM @dsmfirmpostnl has reduced the lead of the breakaway from 3' to just more than 30".



Is this 🇫🇷 @romainbardet's day ? #GirodItalia pic.twitter.com/1J6IgkDbjo — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2024

91 km do cilja: Ubežniki so že dosegli drugi gorski cilj današnje etape. Na prelazu Passo Rolle je bil znova najhitrejši mladi Italijan Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), najmlajši kolesar na letošnjem Giru, ki je včeraj zaostal zgolj za Pogačarjem, in je tudi danes v izjemni formi. Danes je na gorskih ciljih nabral kar 90 točk (od tega 50 na Cima Coppi) in je trenutno drugi v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih. Tudi tam vodi Tadej Pogačar, ki ima 206 točk, medtem ko jih ima Pellizzari na svojem računu zdaj 146.

Najmlajši kolesar na letošnjem Giru Giulio Pellizzari je včeraj osvojil izjemno 2. mesto, prehitel ga je zgolj njegov vzornik Tadej Pogačar, ki mu je po etapi podaril očala in rožnato majico. Foto: LaPresse

96 km do cilja: Kolesarji imajo še 4.5 kilometra do vrha prelaza Passo Rolle. Ubežna skupina je povečala prednost pred glavnino (ta zdaj znaša nekaj manj kot dve minuti), kjer zdaj tempo narekujejo kolesarji ekipe dsm.

108 km do cilja: Nicola Conci in Attila Valter sta se uspela pridružiti ubežni skupini, ki zdaj šteje deset kolesarjev. Pred njimi je nov vzpon, Passo Rolle, ki je dolg 19,8 kilometra in ima 4,8-odstoten povprečni naklon. Sestavljen je iz dveh strmejših delov, pri katerem bo največji naklon znašal deset odstotkov. Prednost ubežne skupine počasi kopni, zdaj je padla že pod minuto. Medtem je Giro ostal še brez enega kolesarja, odstopil je nizozemski sprinter David Dekker (Arkéa - B&B Hotels), zadnji v skupnem seštevku Gira.

112 km do cilja: Kolesarji so že na letečem cilju v Predazzu. Prvi je ciljno črto prečkal Davide Ballerini iz Astane, kar mu je prineslo 12 točk. Ubežna skupina osmih kolesarjev (Alaphilippe, Ballerini, Steinhauser, Quintana, Frigo, Ghebreigzabhier, Pellizzari in Caruso) ima 1.38 minute prednosti pred glavnino. V ozadju se jima približujeta Nicola Conci in Attila Valter.

Attila Valter (Visma-Lease a Bike) et Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) sont revenus sur l'échappée dans le Passo Rolle. Ils sont désormais 10 à l'avant et UAE Emirates contrôle le peloton à 1'30". Le mieux classé à l'avant est Damiano Caruso à 39'44". #Giro pic.twitter.com/iMyeAbvr98 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 22, 2024

126 km do cilja: Še 13 km do letečega cilja v Predazzu. Na čelu dirke je zdaj osem kolesarjev (Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Nairo Quintana, Georg Steinhauser, Marco Frigo, Amanuel Ghebreigzabhier, Giulio Pellizzari in Damiano Caruso), ki so si uspeli nabrati skoraj minuto prednosti pred glavnino. Ponovno dežuje, Tadej Pogačar, ki je v pogovoru za Eurosport priznal, da ga je včerajšnja etapa precej izmučila, se je zapeljal do ekipnega vozila in prevzel anorak za zaščito.

135 km do cilja: Kolesarji se spuščajo proti Predazzu, kjer jih čaka leteči cilj. Na spustu sta si nekaj prednosti privozila Eritrejec Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl - Trek) in Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), tesno za njima sta Italijan Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), dobitnik prestižne in finančne nagrade Cima Coppi, in Nairo Quitnana (Movistar). Tadej Pogačar je gorski cilj na Passo Selli prečkal kot šesti.

142 km do cilja: Fotofiniš je pokazal, da je uvodni gorski cilj današnje etape, ki so ga organizatorji določili za Cima Coppi letošnjega Gira, prvi prečkal najmlajši kolesar letošnjega Gira, 20-letni Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè).

150 km do cilja: Za nagrado Cima Coppi, ki prinaša finančno in prestižno nagrado, sta se pomerila včerajšnji junak etape Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), najmlajši kolesar na letošnjem Giru, in izkušeni Nairo Quintana (Movistar). Skoraj hkrati sta prečkala črto na prvem gorskem cilju današnje etape, na Passo Selli, kar pomeni, da bo o dobitniku nagrade Cima Coppi odločal fotofiniš. Kolesarji se že spuščajo v dolino, čaka jih skoraj 40 kilometrov dolg spust do Predazza, kjer je Franci Petek leta 1991 postal svetovni prvak v smučarskih skokih, Peter Prevc pa je tam pred enajstimi leti na nordijskem svetovnem prvenstvu osvojil srebrno in bronasto medaljo.

153 km do cilja: Jimmy Janssens (Alpecin - Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar) in Alessandro Di Marchi (Jayco AlUla) so si uspeli privoziti nekaj prednosti pred glavnino. Do vrha prelaza Passo Sella (2.244 m), ki je po novem Cima Coppi letošnjega Gira, ki prinaša prestižno nagrado, so še slabi trije kilometri. Brutalen začetek etape je že terjal davek, Domen Novak, pomočnik Tadeja Pogačarja, in Jan Tratnik se mučita v ozadju glavnine.

Gruppo Compatto once more, 1.5 KM before the summit of the Passo Sella #GirodItalia pic.twitter.com/91JY6eQNIJ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2024

157 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Passo Sella, nekaj kolesarjev se je uspelo odlepiti od glavnine, a si niso uspeli privoziti večje prednosti.

Pri ekipi Bahrain-Victorious se danes želijo potegovati za etapno zmago, se pa zavedajo, da ne smejo pozabiti na Antonia Tiberija, 5. v skupnem seštevku in najboljšega mladega kolesarja na Giru:

🗣️ "We want to be in the breakaway and fight for the win, but we can't let Antonio alone behind" - 🇸🇮 Gorazd Štangelj#GirodItalia https://t.co/Z1IZNHgxWB — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2024

Ljubitelji kolesarstva, pozdravljeni! Pred nami je še ena gorska etapa, ta ponuja kar pet kategoriziranih gorskih ciljev, od tega dva I. kategorije. Naporno bo že od kilometra nič. Kolesarji se bodo najprej povzpeli na Passo Sella v dolžini 8,9 kilometra, ki bo imel 7,4-odstotno povprečno naklonino (največja naklonina bo 11-odstotna). Na višini 2244 metrov nad morjem bodo dosegli vrh.