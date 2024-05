Pogačar vesel spoštljive geste in našpičen za soboto

"Ravno tedaj sem se pomikal nazaj po skupini in padca Thomasa nisem videl, me je pa Martinez sunil in opozoril nanj, da sem se lahko izognil težavam. Lepo je bilo videti spoštovanje v skupini, prav je bilo, da smo se v tistem trenutku umirili in se samo počasi zapeljali proti cilju," je za prireditelje dirke dogodke iz zaključka etape povzel slovenski zvezdnik.

Gerainta Thomasa je v trenutku nepazljivosti na spolzki cesto spodneslo. "Bila je neumna napaka, povsem moja krivda. Dobro sem jo odnesel, se pa po 18 letih med profesionalci počutim malce neumno," je v cilju priznal Valižan, ki bo jutri praznoval svoj 38. rojstni dan.

Tratnik: Prvo uro in pol je bil tempo tako visok, da sem že v glavnini malo trpel

Najbolj izpostavljeni slovenski kolesar je bil danes Jan Tratnik. Ves dan je bil v akciji, etapo pa je končal na sedmem mestu. "Nisem obupal, vztrajal sem do konca, za mano je lep dan. Prvo uro in pol je bil tempo tako visok, da sem že v glavnini malo trpel, ampak nisem izgubil upanja. Poskusili smo še enkrat, čeprav je bila ubežna skupina že od spredaj, preselili smo se in potem dirkali. Na klanec Duron sem vedel, da se ne smem preveč zagnati, šel sem svoj tempo," je pripovedoval slovenskim medijem in na hitro povzel svoje videnje letošnjega Gira.

Jan Tratnik: Seveda vedno želiš več, vedno hočeš zmagati, ampak na splošno lahko rečem, da sem z Girom zadovoljen. Foto: Ana Kovač

"Celoten Giro sem v dobri formi, trikrat sem bil v pobegu, enkrat sem etapo končal tudi med najboljšimi tremi. Priložnosti za pobege na tem Giru ni bilo veliko, se mi pa zdi, da sem bil skoraj vedno tam, kjer so možnosti bile, se pravi v 10. etapi, v etapi s ciljem v Livignu in danes. Seveda vedno želiš več, vedno hočeš zmagati, ampak na splošno lahko rečem, da sem z Girom zadovoljen."

Vsi pričakujejo sobotni Pogi šov

Danes je v zaključku etape lahko užival v izjemni podpori navijačev, slovenskih se je zbralo na tisoče. Ti bodo na svoj račun najbrž prišli jutri, ko prav vsi, tudi Tratnik, pričakujejo še en šov s podpisom Tadeja Pogačarja. "Etapa je tudi jutri blizu Slovenije in pričakujem, da bo Tadej poskušal zmagati," pravi 34-letni Idrijčan.

Glavni favoriti za skupno zmago so danes bolj ali manj varčevali z močmi, 19. etapo so odpeljali mirno in se niso vmešavali v boj za beg, ki je zaznamoval prvih 30 kilometrov dirke, sploh pa ne v boj za zmago v hribovitem zaključku dneva. A jutri bo drugače, sobota namreč prinaša še zadnjo zahtevno gorsko preizkušnjo, v kateri se bodo morali kolesarji dvakrat povzpeti na Monte Grappo.

Prav vsi, tudi Tratnik, jutri pričakujejo še en šov s podpisom Tadeja Pogačarja. Foto: Ana Kovač

Tadej Pogačar je že v ponedeljek prav to etapo izpostavil kot "zanimivo", pred dnevi je domala potrdil, da bo napadel zmago, še šesto etapno na svojem prvem Giru. "Bomo videli. Danes smo privarčevali nekaj moči za soboto, upam, da bomo imeli vsi dobre noge, etapa pa je primerna za nas. Bomo videli," je o soboti prirediteljem dirke povedal danes.

"Z ekipo smo osredotočeni na jutri, to je zadnja priložnost za nas 'klančarje', da se spet dokažemo. Zadnja etapa za nas, ko lahko zmagamo, nato namreč sledi le še Rim, zato je to treba izkoristiti," pa je bil bolj neposreden v pogovoru s slovenskimi mediji.

"Vidi se utrujenost v glavnini, a treba je biti osredotočen do Rima, do zadnjega kilometra, do zadnjih 100 metrov, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Osredotočeno gremo do cilja," je še opozoril najboljši kolesar Gira, ki tudi jutri upa na lepo navijaško podporo z roba ceste. "Ko vidiš toliko Slovencev in znanih obrazov tudi ob takem vremenu, ti da to veliko energije, motivacije in veliko lažje odpelješ etapo," je dodal Pogačar.

Pogačarju tudi jutri sicer ne bo treba napadati, v skupnem seštevku ima namreč skoraj osem minut prednosti pred Kolumbijcem Danijem Martinezom in bi se s šesto etapno zmago na svojem prvem Giru le še utrdil v skupnem vodstvu, zato pa bo jutri zadnja priložnost za druge premike po razpredelnici.

Obeta se hud boj za stopničke

Thomas je že napovedal, da bo poskusil napasti Martineza, načrte imajo tudi preostali kolesarski asi. Mikavna bo tudi etapna zmaga, slast te je danes občutil 29-letni Italijan Andrea Vendrame. "Danes se je bilo ključno prebiti v beg in to nam je po dolgem boju tudi uspelo. V begu se je znašla močna ekipa z različnimi tipi kolesarjev, tudi Alaphilippom, ki je nato poskušal s številnimi napadi," je v cilju razlagal junak dneva.

Andrea Vendrame: Dolgo sem čakal to zmago, v prejšnjih letih mi je ni in ni uspelo dobiti, kar je povzročalo frustracije. Foto: Ana Kovač

Napadel je na spustu kakšnih 30 kilometrov pred ciljem. Je bil to načrt? "Poskušal sem si privoziti nekaj prednosti pred zadnjim vzponom, saj je napad najboljša obramba. Na klanec sem šel v svojem ritmu, pa mi je kar uspevalo zadrževati prednost. Zmaga je nekaj posebnega, trenutno me preveva ogromno čustev. Dolgo sem čakal nanjo, v prejšnjih letih mi je ni in ni uspelo dobiti, kar je povzročalo frustracije. Zdaj upam, da bom lahko zadržal to raven dirkanja," je še povedal član francoskega moštva Decathlon AG2r La Mondiale.

