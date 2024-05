Zmaga Italijanu, Tratnik sedmi, Pogačar počakal Thomasa #foto #video

Devetnajsta etapa Gira je bila idealna za pobeg, zato je bilo v začetku sila pestro, ko so glavnini poskušali pobegniti številni kolesarji. Naposled je uspelo močni deseterici, v kateri je bil tudi Francoz Julian Alaphilippe, z nekaj zamude pa se je v beg pognal tudi slovenski adut Jan Tratnik. Ko se je stanje umirilo, je bila v vodstvu velika in močna skupina z 19 kolesarji, glavnina pa je preklopila v bolj ležeren tempo.

Na kategoriziranih vzponih je tudi vodilna skupina razpadla na več delov, Jan Tratnik je žal malce zaostal in se danes ni resno vmešal v boj za etapno zmago, do te pa je po 30-kilometrskem napadu prišel Italijan Andrea Vendrame.

Tratnik je danes vseeno zasedel izvrstno sedmo mesto, Tadej Pogačar pa je v cilj prišel z glavnino, slabih 16 minut za zmagovalcem. V zaključku etape so vse tri Slovence, poleg Tratnika in Pogačarja še Domna Novaka, pozdravili številni slovenski navijači.

Pogačar, ki je moral v zaključku etape celo počakati Valižana Gerainta Thomasa – ta se je v trenutku nepazljivosti na mokri cesti znašel na tleh –, je brez težav ubranil velikansko prednost v skupnem seštevku in privarčeval nekaj moči za zahtevno sobotno etapo.

Jutri bo na sporedu še zadnja zahtevnejša etapa od Alpaga do Bassana del Grappe, dolga 184 km. Vsebovala bo tri kategorizirane gorske cilje, dva prve kategorije, a se ne bo končala z vzponom, ampak s spustom.

Dirka po Italiji, potek 19. etape:

Cilj: Italijan Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) je zmagovalec 19. etape Gira! V cilj je prišel 54 sekund pred Špancem Pelayjem Sanchezom (Movistar), tretje mesto pa je zasedel Nemec Georg Steinhauser (EF Education - Easy Post).

Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) je zasedel sedmo mesto, na Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in glavnino pa je bilo treba čakati skoraj 16 minut. V trenutku nepazljivosti se je na tleh znašel Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in moral loviti preostale favorite v skupnem seštevku.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 The Welshman is back in the Maglia Rosa group following his incident. #GirodItalia https://t.co/FMXxgn7XRm pic.twitter.com/kY2BTKXMwW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2024

Pogačar ga je počakal.

Jan Tratnik je danes zasedel sedmo mesto. Foto: A. T. K.

6 km do cilja – Vendrame je prvi prikolesaril na Cima Sappada, ima 1:15 prednosti pred Špancem Pelayjem Sanchezom, temu sledi Nemec Georg Steinhauser. Skupina z Alaphilippom, Narvaezom in Plappom je na klancu pridelala več kot dve minuti zaostanka, Tratnikova več kot tri, glavnina s Pogačarjem pa vozi mirno in ima zdaj že 16 minut zaostanka za vodilnim Italijanom. Tega v zadnjih dveh kilometrih etape čaka še ena kilometrska klančina s 5,4-odstotnim povprečnim naklonom. V prvih nekaj sto metrih je tam naklon celo desetodstoten.

Izidi gorskega cilja, Cima Sappada (II. kategorija):

1. Vendrame 18 točk

2. Sanchez 8

3. Steinhauser 6

4. Narvaez 4

5. Alaphilippe 2

6. Plapp 1

11 km do cilja – Andrea Verdrame ima 4,7 kilometra pred vrhom Cima Sappade dobro minuto prednosti pred Steinhauserjem, sledi trojica Alaphilippe, Narvaez in Plapp, Hermans je nekoliko popustil. Tratnikova skupina vozi dve minuti za vodilnim Italijanom, zaostanek glavnine s Pogačarjem pa je presegel 15 minut.

14 km do cilja – Začel se je vzpon na Cima Sappada (II. kategorija, 8,3 km, 4,8 %). Vendrame ima minuto prednosti pred zasledovalci, Tratnikovi se ji počasi približujejo. Glavnina s Pogačarjem in Novakom zdaj vozi že 14 minut in pol za čelom dirke.

16 km do cilja – Andrea Vendrame ima skoraj minuto prednosti pred skupino z Alaphilippom, Plappom, Narvaezom, Steinhauserjem, Hermansom in Sanchezom. Skupina s Tratnikom, Velascom, Baisom, Valgrenom in Tarozzijem je tri minute za vodilnim Italijanom.

21 km do cilja – Vendrame ima zdaj 26 sekund prednosti pred Alaphilippom, Narvaezom, Sanchezom, Plappom in Steinhauserjem, pa 36 pred Hermansom. Še nekaj več zaostanka ima skupina s Tratnikom, glavnina pa 13 minut in 32 sekund.

28 km do cilja – V vodstvo je zdaj pobegnil Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), vozi dobrih deset sekund pred Alaphilippom in Narvaezom, pa 20 pred Hermansom, Steinhauserjem, Sanchezom in Plappom. Tratnikova skupina je 45 sekund za vodilnim Italijanom, glavnina s Pogačarjem pa se vozi previdno in počasi in zaostaja že več kot 13 minut za vodilnimi.

35 km do cilja – Georg Steinhauser (EF Education - Easy Post) je prvi prečkal gorski cilj Sella Valcalda, Tratnikova skupina je na vrhu za čelom dirke zaostajala 45 sekund. Kolesarji se zdaj spuščajo po mokri in spolzki cesti, vse močneje dežuje, zaostanek glavnine pa je že presegel 12 minut.

Z dirke je medtem po grdem padcu odstopil še Italijan Andrea Piccolo (EF Education - EasyPost).

Izidi gorskega cilja, Sella Valcalda (III. kategorija):

1. Steinhauser 9 točk

2. Alaphilippe 4

3. Vendrame 2

4. Hermans 1

Steinhauser zdaj v seštevku za modro majico le za točko zaostaja za Pelizzarijem.

36 km do cilja – V ospredju zdaj vozijo Alaphilippe, Narvaez, Steinhauser, Hermans, Vendrame, Sanchez in Plapp, 35 sekund za njimi so Tratnik, Velasco, Bais, Valgren in Tarozzi.

37 km do cilja – Alaphilippe, Narvaez, Sanchez in Steinhauser se zdaj vzpenjajo nekaj sekund pred Vendramejem, še malce zadaj sta Hermans in Plapp, 35 sekund za čelom dirke pa je Tratnikova skupina. Začelo je deževati. Glavnina ima 11:15 zaostanka za čelom dirke.

41 km do cilja – Tik pred začetkom klanca so kolesarji opravili z letečim ciljem v Cerrciventu, kjer je tri bonifikacijske sekunde pobral Alaphilippe, dve Narvaez in eno Vendrame. Kolesarji se že vzpenjajo na Sello Valcaldo.

47 km do cilja – Vendrame se je pridružil Alaphilippu, Narvaezu, Hermansu, Steinhauserju in Sanchezu v vodilni skupini. Tratnikova skupina vozi 45 sekund za vodilno šesterico, glavnina pa zdaj zaostaja že deset minut. Pred kolesarji je že naslednji klanec, vzpon na Sello Valcaldo (III. kategorija, 8,9 km, 3.7 %).

52 km do cilja – Julian Alaphilippe je prvi prečkal prelaz Duron, v njegovi skupini so še Narvaez, Hermans, Steinhauser in Sanchez, še nekaj več sta zaostala Vendrame in Tarozzi, Tratnikova skupina, v kateri so še Velasco, Valgren, Plapp in Bais, pa je vrh prečkala 20 sekund za vodilnimi. Medtem je zaostanek glavnine presegel devet minut.

Izidi gorskega cilja, Passo Duron (II. kategorija):

1. Alaphilippe 18 točk

2. Steinhauser 8

3. Narvaez 6

4. Sanchez 4

5. Hermans 2

6. Vendrame 1

V seštevku za modro majico, ki pripada najboljšemu hribolazcu na Giru, udobno vodi Tadej Pogačar z 230 točkami. Giulio Pellizzari, ki majico nosi namesto Pogačarja, je drugi s 148 točkami, tretji pa Georg Steinhauser s 138.

54 km do cilja – Alaphilippe, Narvaez, Steinhauser in Sanchez imajo kakšnih 15 sekund prednosti pred Tratnikom, Hermansom, Vendramejem, Valgrenom, Baisom, Velascom in Tarrozzijem, v večjih težavah so Honore, Paleni, De Pooter, Stuyven, Theuns, De Marchi, Plapp in Van Dijke. Glavnina vozi 8:24 za čelom dirke, Pogačar pa se je po težavah s kolesom spet prebil v ospredje.

56 km do cilja – Začel se je vzpon na prelaz Duron (4,4 kilometra dolg klanec druge kategorije, ki ima kar 9,7-odstotni povprečni naklon, na najstrmejšem delu naklonina dosega celo 18 odstotkov), vodilna skupina se je raztrgala, Jan Tratnik je nekoliko zaostal. Alaphilippe diktira močan tempo v klanec, sledijo mu lahko le Narvaez, Steinhauser in Tarozzi. Razlika do Tratnikove skupine pa ni velika. Tadej Pogačar je imel v glavnini defekt, težavo so v UAE Emirates hitro rešili. Glavnina sicer vozi dobrih osem minut za čelom dirke.

🛞 Puncture for @TamauPogi, but the Maglia Rosa is back in the peloton#GirodItalia pic.twitter.com/RTiop8pQvn — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2024

57 km do cilja – Plapp se je vrnil v vodilno skupino, Italijan Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) pa je dobil sprint v Paularu.

61 km do cilja – Iz vodilne skupine je izpadel Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla), ni povsem jasno, kje je in koliko zaostanka ima. Tudi Verrejev položaj je trenutno nejasen. Pred začetkom prvega kategoriziranega vzpona etape pa bodo kolesarji opravili še s sprintom za Intergiro v Paularu.

64 km do cilja – Prednost vodilne skupine je presegla osem minut, kolesarji pa se približujejo prvemu kategoriziranemu klancu dneva, prelazu Duron (4,4 kilometra dolg klanec druge kategorije, ki ima kar 9,7-odstotni povprečni naklon, na najstrmejšem delu naklonina dosega celo 18 odstotkov).

🙏 Let's stop for a second and spare a thought for @alexverre, currently in a no man's land between the leaders and the peloton #Giroditalia pic.twitter.com/TvlpxMLwrX — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2024

70 km do cilja – Vodilna devetnajsterica s Tratnikom in Alaphilippom ima že skoraj sedem minut prednosti pred glavnino, na čelu te pa so lahko Pogačar in njegovi kolegi iz UAE Emirates povsem mirni. Med ubežniki nihče nima manj kot uro zaostanka za rožnato majico v skupnem seštevku dirke. Med obema skupinama se sicer vozi še osamljeni jezdec, Italijan Alessandro Verre (Arkea - B&B Hotels). Ima dobre štiri minute zaostanka za čelom dirke in bolj malo možnosti, da se priključi ubežnikom.

81 km do cilja – V ospredju sta se zdaj združili ubežni skupini. Jan Tratnik (Slo/Visma | Lease a Bike), Tim Van Dijke (Niz/Visma | Lease a Bike), Luke Plapp (Avs/Jayco AlUla), Julian Alaphilippe (Fra/Soudal - Quick Step), Jhonathan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers), Andrea Vendrame (Ita/Decathlon AG2R La Mondiale), Quinten Hermans (Bel/Alpecin – Deceuninck), Pelayo Sanchez (Špa/Movistar), Enzo Paleni (Fra/Groupama - FDJ), Jasper Stuyven (Bel/Lidl - Trek), Edward Teuns (Bel/Lidl - Trek), Mattia Bais (Ita/Polti Kometa), Simone Velasco (Ita/Astana), Mikkel Honore (Dan/EF Education – Easy Post), Georg Steinhauser (Nem/EF Education – Easy Post), Michael Valgren (Dan/EF Education - Easy Post), Dries De Pooter (Bel/Intermarche - Wanty), Alessandro De Marchi (Ita/Jayco AlUla) in Manuele Tarozzi (Ita/VF Group – Bardiani CSF – Faizane) vozijo dobrih pet minut pred glavnino. Na čelo te so se zdaj postavili kolesarji Pogačarjevega moštva UAE Emirates.

🏁 83 KM



The peloton is 4'30" down on the leaders. #GirodItalia pic.twitter.com/4IKLc2qLND — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2024

85 km do cilja – Devet zasledovalcev z Janom Tratnikom je zdaj le še 20 sekund za vodilno deseterico, v glavnini pa se je dogajanje končno umirilo in zdaj vozi dobre štiri minute za čelom dirke.

91 km do cilja – Glavnini je pobegnila še ena skupina, v kateri so Simone Velasco (Ita/Astana), Mikkel Honore (Dan/EF Education - Easy Post), Georg Steinhauser (Nem/EF Education – Easy Post), Michael Valgren (Dan/EF Education - Easy Post), Dries De Pooter (Bel/Intermarche - Wanty), Alessandro De Marchi (Ita/Jayco AlUla), Manuele Tarozzi (Ita/VF Group – Bardiani CSF – Faizane), pa tudi Jan Tratnik in Tom Van Dijke iz moštva Visma | Lease a Bike.

🥵 The peloton finally reduced their pace, and is letting the breakaway go #GirodItalia pic.twitter.com/5AI8bWltJN — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2024

98 km do cilja – V ospredju sta se zdaj združili skupini ubežnikov, deseterica Luke Plapp (Avs/Jayco AlUla), Julian Alaphilippe (Fra/Soudal - Quick Step), Jhonathan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers), Andrea Vendrame (Ita/Decathlon AG2R La Mondiale), Quinten Hermans (Bel/Alpecin Deceuninck), Pelayo Sanchez (Špa/Movistar), Enzo Paleni (Fra/Groupama - FDJ), Jasper Stuyven (Bel/Lidl - Trek), Edward Teuns (Bel/Lidl - Trek) in Mattia Bais (Ita/Polti Kometa) pa vozi 32 sekund pred glavnino. Iz te še vedno skačejo novi kolesarji.

Kolesarji so opravili s prvim letečim ciljem dneva v Peonisu, maksimalnih 12 točk je pobral Julian Alaphilippe.

Izidi letečega cilja, Peonis:

1. Alaphilippe 12 točk

2. Plapp 8

3. Sanchez 6

4. Hermans 5

5. Vendrame 4

6. Narvaez 3

7. Bais 2

8. Paleni 1

102 km do cilja – Glavnini je ušla še četverica Enzo Paleni (Fra/Groupama - FDJ), Jasper Stuyven (Bel/Lidl – Trek), Edward Teuns (Bel/Lidl - Trek) in Mattia Bais (Ita/Polti Kometa), ima majhno prednost, na čelu glavnine se je za krajši čas med lovci znašel tudi Tratnik. Vodilna šesterica ima še vedno le 15 sekund prednosti pred zasledovalci.

108 km do cilja – Na spustu z enega od nekategoriziranih klancev je v vodilni skupini na enem od ovinkov zdrsnilo Narvaezu, ki se je hitro pobral in nadaljuje z dirko. 14 sekund za njim se je med zasledovalci na istem mestu na tleh znašel še Mauri Vansevenant, kolesar moštva Soudal - Quick Step. Močno razpotegnjena glavnina še kar lovi ubežno šesterico, Tratnika ni opaziti v ospredju, z razdalje pestro dogajanje spremljajo tudi v Pogačarjevem UAE Emirates.

112 km do cilja – Luke Plapp (Avs/Jayco AlUla), Julian Alaphilippe (Fra/Soudal – Quick Step), Jhonathan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers), Andrea Vendrame (Ita/Decathlon AG2R La Mondiale), Quinten Hermans (Bel/Alpecin - Deceuninck) in Pelayo Sanchez (Špa/Movistar) imajo zdaj že 40 sekund prednosti. V glavnini je za trenutek kazalo, da se bo dogajanje le umirilo, pa je brž napadla nova skupina kolesarjev. Še vedno je velik interes za beg.

If I had a nickel everytime @alafpolak1 and @pelayo_mayo missed a corner together, I'd have two nickels.



Which isn't a lot, but it's weird that it happened twice#GirodItalia https://t.co/ft5MV62MsD pic.twitter.com/8mRNKQItns — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2024

125 km do cilja – Vodilni skupini se je pridružil še Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla). Šesterica ima le 12 sekund prednosti pred glavnino, v tej pa še ni miru, protinapadi se vrstijo.

123 km do cilja – Zdaj ima manjšo prednost nova izjemno močna skupina, v kateri so: Julian Alaphilippe (Fra/Soudal - Quick Step), Jhonathan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers), Andrea Vendrame (Ita/Decathlon AG2R La Mondiale), Quinten Hermans (Bel/Alpecin - Deceuninck) in Pelayo Sanchez (Špa/Movistar).

125 km do cilja – Prvotnega bega je konec, glavnina je ujela deseterico, takoj pa je v nov napad skočil Julian Alaphilippe (Soudal - Quick Step). Vse se začenja na novo.

132 km do cilja – V ubežni skupini je nekaj nesložnosti, prednost pred glavnino pa je še vedno majhna, le 14 sekund. Na čelu glavnine so zdaj kolesarji Alaphilippovega moštva Soudal - Quick Step.

To pa nam je pred etapo povedal slovenski as Jan Tratnik:

138 km do cilja – Dogajanje se še ni umirilo, glavnina je močno razpotegnjena, hitrost pa visoka. Številna moštva niso zadovoljna s sestavo ubežne skupine in se trudijo ujeti priključek. Deseterica ima zdaj le še 13 sekund naskoka.

144 km do cilja – V močni ubežni skupini so: Magnus Sheffield (ZDA/Ineos Grenadoers), Simone Velasco (Ita/Astana), Ryan Mullen (Irs/BORA - hansgrohe), Andrea Vendrame (Ita/Decathlon AG2r La Mondiale), Andrea Piccolo (Ita/EF Education – Easy Post), Daan Hoole (Niz/Lidl - Trek ), Lorenzo Milesi (Ita/Movistar), Giovanni Lonardi (Ita/Polti Kometa), Edoardo Affini (Ita/Visma | Lease a Bike) in Attila Valter (Mad/Visma | Lease a Bike). Deseterica ima 24 sekund prednosti pred glavnino, iz te pa še naprej skačejo za beg zainteresirani kolesarji.

153 km do cilja – Napadu Irca Ryana Mullena (BORA - hansgrohe) se je pridružilo še devet kolesarjev, iz Visme Edoardo Affini in Attila Valter. Deseterica si je privozila nekaj več kot deset sekund prednosti, a se v glavnini še niso zadovoljili s stanjem, zato kolesarji še skačejo in se poskušajo preseliti v vodilno skupino. Tudi Tratnik je še zelo aktiven.

155 km do cilja – Jan Tratnik se s pomočjo kolega iz moštva Visma | Lease a Bike Tima van Dijka trudi zbežati glavnini. Ni edini.

157 km do cilja – 19. etapa Gira se je začela zares! Takoj so se začeli napadi. Danes si v beg želi tudi slovenski as Jan Tratnik.

🏳️ The flag is dropped and Stage 19 is a go! #GirodItalia pic.twitter.com/IIUoyqyNmz — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2024

Start: Kolesarji so se na zaprto vožnjo odpravili ob 13.18. Kmalu se bo 19. etapa 107. Gira začela tudi zares.

Kaj danes pripravlja Jan Tratnik?

Jan Tratnik je tudi danes odlično razpoložen. Na naše vprašanje, ali danes načrtuje kaj posebnega, je priznal, da bo tudi danes skušal priti v pobeg. "To je zadnja priložnost, ki jo še lahko izkoristijo ubežniki, zato jo bom skušal seveda izkoristiti. Ampak letošnji Giro je poln presenečenj in videl sem že kar nekaj čudnih taktik, tako da je težko karkoli napovedati, ampak vseeno, današnjo priložnost bom poskušal izkoristiti," je napovedal Idrijčan. Tudi leta 2020 je etapno zmago na Giru dosegel v bližini Slovenije.

Dodal je še, da si v taki etapi v beg želi ogromno kolesarjev, "tako da potrebujemo dober moment in nekaj sreče in upam, da bo tokrat na moji strani."

Ob 13.05 bi se morali kolesarji podati na zaprto vožnjo, pa je prišlo do manjše zamude.

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je 19. etapa 107. Gira, na startu pa ne bo Avstralca Nicka Schultza (Israel - Premier Tech). To je že 33. odstop z dirke.