Merlier hitrejši od Milana, Pogačar po mirnem dnevu ostaja trdno v vodstvu

Slovenski as Tadej Pogačar je danes na Giru preživel miren dan, dogajanje na pretežno ravninski etapi so namreč nadzorovale sprinterske ekipe. Gorenjec je ohranil veliko prednost v skupnem seštevku, v tem ima sedem minut in 42 sekund prednosti pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (BORA – hansgrohe).

Večji del dneva je bila v begu skupina štirih kolesarjev, Danca Mikkela Honoreja (EF Education – Easy Post) ter Italijanov Mirca Maestrija (Polti Kometa), Andree Pietrobona (Polti Kometa) in Filippa Fiorellija (VF Group – Bardiani CSF - Faizane), katere prednost pa ni presegla dveh minut in pol. V zadnjih 60 kilometrih etape se jim je pridružil še Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike), a tedaj je glavnina, na čelu katere so bile danes ves čas sprinterske ekipe, za čelom dirke zaostajala le še okoli 20 sekund. Bega je bilo konec deset kilometrov pred ciljem, ko so na sceno stopili sprinterski vlaki.

Tadej Pogačar je preživel miren dan na kolesu. Foto: Guliverimage

V zaključnem sprintu v Padovi je bil danes najmočnejši Belgijec Tim Merlier (Soudal – Quick Step), ki je prišel do 43. zmage v karier, tretje na Giru in druge na letošnji izvedbi rožnate pentlje. Drugi je bil Italijan Jonathan Milan (Lidl – Trek), ki ostaja trdno v vodstvu v razvrstitvi najboljšega po točkah in mu le še čudež lahko prepreči osvojitev ciklamne majice na 107. Giru.

Jutri se bo karavana približala Sloveniji - start je v bližini Vidma, cilj pa v Dolomitih. V soboto sledi še ena gorska etapa, v nedeljo pa je v Rimu na sporedu tako imenovana parada šampionov. V nedeljo bodo za prestižno zmago spet obračunali sprinterski asi, ki bodo jutri in v soboto na zadnjih gorskih preizkušnjah spet trpeli.

Dirka po Italiji, potek 18. etape:

Cilj: Tim Merlier (Soudal - Quick Step) je v zaključnem sprintu za malenkost ugnal Jonathana Milana (Lidl - Trek), ki je silovito napadel malce iz ozadja. V skupnem seštevku danes ne bo večjih sprememb, Tadej Pogačar je ohranil orjaško prednost pred najbližjimi zasledovalci.

1,5 km do cilja - Ekipa Tudor navija tempo za Alberta Dainesija. Milan je izgubil stik s svojim sprinterskim vlakom.

3 km do cilja - Favoriti v skupnem seštevku se lahko sprostijo, oder so zdaj zasedli sprinterji. Soudal - Quick Step je povsem v ospredju, Jonathan Milan s kolegi iz Lidl - Treka preži "v drugi vrsti".

6 km do cilja - Vzpostavili so se sprinterski vlaki, kolesarji so pripravljeni na zaključni sprint. Težave z okvaro kolesa je imel Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), ki je zaostal za glavnino.

10 km do cilja - Bega je konec, Affini, Fiorelli, Pietrobon, Honore in Maestri so spet v glavnini. Nadaljuje se boj za pozicije v ospredju glavnine.

15 km do cilja - V glavnini že poteka boj za pozicije, dirkanje postaja vse bolj nervozno, peterica še vedno ohranja dobrih deset eskund prednosti.

25 km do cilja - Glavnina ima zdaj vodilno peterico ves čas na očeh, razlika med skupinama je manj kot deset sekund. V osrepdje glavnine so se prebile tudi ekipe najboljše uvrščenih v skupnem seštevku, tudi vodilni na dirki Tadej Pogačar zdaj vozi v ospredju obkrožen s kolegi iz UAE Emirates. Zaključek etape utegne biti nervozen, Pogačar mora paziti, da se ne vplete v kakšen padec. Morda bo danes pomagal v sprinterskem vlaku za Juana Sebastiana Molana.

35 km do cilja – Na čelu glavnine je zdaj skoraj celotna ekipa Lidl – Treka, vzdržuje pa okoli 15 sekund razlike do vodilne peterice.

45 km do cilja – V Martellagu so se na letečem cilju vodilni kolesarji spopadli še za bonifikacijske sekunde, tri je osvojil Fiorelli, dve Pietrobon in eno Maestri. Ubežna peterica ima vsega 20 sekund prednosti pred glavnino. Na čelu glavnine tempo diktirata moštvu Soudal – Quick Step in Lidl – Trek.

55 km do cilja – Affini je v vodilni skupini, peterica pa ima 25 sekund prednosti pred glavnino.

⚡ Really strong attack by @edoardo_affini, who joined la Testa della Corsa despite a strong headwind!



The lead 5 has a 24" advantage on the peloton#GirodItalia pic.twitter.com/BjEjZzh8DH — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2024

59 km do cilja – Iz glavnine je v napad skočil še Italijan Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike) in poskuša ujeti vodilno četverico, prednost te pa je padla na vsega 20 sekund.

69 km do cilja – Leteči cilj v Villorbi je dobil Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF - Faizane), v glavnini, ki je imela tam 45 zaostanka, je neizzvan še štiri točke pobral Jonathan Milan (Lidl – Trek).

Izidi letečega cilja, Villorba:

1. Fiorelli 12 točk/3 bonigikacijske sekunde

2. Pietrobon 8/2

3. Maestri 6/1

4. Honore 5

5. Milan 4

6. Lopez 3

7. Theuns 2

8. Consonni 1

90 km do cilja – Po tem, ko je prednost vodilne četverice padla na vsega 45 sekund, so se v glavnini spet malce umirili in zdaj spet vozijo dobro minuto in pol za vodilnimi. Do naslednjega letečega cilja v Villorbi je še kakšnih 20 kilometrov, sicer pa je trasa zdaj povsem ravna čisto do cilja etape v Padovi.

105 km do cilja - Prednost vodilne četverice je padla pod minuto, na čelu glavnine se pojavljajo tudi kolesarji moštva Tudor, sicer pa za Pogačarja in favorite dan poteka povsem mirno.

110 km do cilja – Leteči cilj v Valdobbiadeneju so vodilni prevozili mirno, brez boja za točke, v glavnini pa je po štiri skočil nosilec ciklamne majice Jonathan Milan. Prednost četverice niha od minute 10 do minite in pol.

Izidi letečega cilja, Valdobbiadene:

1. Pietrobon 12 točk

2. Maestri 8

3. Fiorelli 6

4. Honore 5

5. Milan 4

6. Theuns 3

7. Bagioli 2

8. Stork 1

115 km do cilja - Mikkel Honore (Dan/EF Education – Easy Post), Mirco Maestri (Ita/Polti Kometa), Andrea Pietrobon (Ita/Polti Kometa) in Filippo Fiorelli (Ita/VF Group – Bardiani CSF - Faizane) imajo le še 1:18 prednosti pred glavnino. Na čelu te se še vedno izmenjujejo člani Soudal – Quick Stepa in Lidl - Treka.

130 km do cilja - Glavnina zdaj ubežnike drži pod dvema minutama razlike, trenutno ima četverica le 1:40 prednosti. Danes sta pred ciljem etape še dva leteča cilja, en kolesar lahko danes potencialno osvoji 74 točk.

Točke, ki so na voljo v današnji etapi:

Leteči cilj, Valdobbiadene (67,9 km etape): 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Intergiro, Villorba (106,8 km): 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Cilj etape: 50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

150 km do cilja - Ubežna četverica vozi 2:30 pred glavnino, na čelu te pa se izmenjujejo kolesarji moštev Soudal - Quick Step in Lidl - Trek. Član slednjega je tudi prvi favorit za današnjo zmago, italijanski sprinter Jonathan Milan, ki bi danes že lahko odločil boj za ciklamno majico. V tem seštevku z 284 točkami udobno vodi, drugi najboljši, Avstralec Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck), jih ima 175.

159 km do cilja - Bežijo Danec Mikkel Honore (EF Education – Easy Post) ter Italijani Mirco Maestri (Polti Kometa), Andrea Pietrobon (Polti Kometa) ter Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF - Faizane). Maestri je osvojil prvi in edini gorski cilj etape, prednost vodilne četverice pa je hitro narasla in se približije dvema minutama.

Izidi gorskega cilja, Lamon (IV. kategorija):

1. Maestri 3 točke

2. Honore 2

3. Fiorelli 1

162 km do cilja – V vodstvo se je le odpeljala skupina štirih kolesarjev, sprinterska moštva, predvsem Alpecin – Deceuninck, Soudal - Quick Step in Lidl – Trek, pa so zablokirala glavnino, se razvrstila na čelu in poskrbela, da ni novih skokov. Imamo torej uspešen pobeg.

164 km do cilja - Začel se je vzpon na edini kategoriziran klanec dneva, še vedno ni uspešnega pobega, dež pa pojenja.

171 km do cilja – Trasa se v začetku današnje etape spušča, karavana se premika hitro, zato je pobeg za zdaj izjemno težak. Nekaj malega prednosti si je privozila šesterica kolesarjev, pa jo je glavnina spet ujela. Nadaljujejo se poskusi pobega. Glavnina se je zaradi tempa raztrgala na dva dela. Zdaj tudi že močneje dežuje. Kmalu se bo začel edini kategorizirani vzpon današnje etape, Lamon (IV. kategorija, 3,5 km, 5,6-odstotni povprečni naklon).

🔥 So far, we're seeing a lot of attacks, but no breakaway yet.



🌧️ The riders are doing their best to reach Padova as soon as possible to avoid the rain #GirodItalia pic.twitter.com/XkD5UTlXqK — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2024

178 km do cilja - Kolesarji so prevozili kilometer nič in 18. etapa Gira se je začela zares. Takoj so se začeli napadi na čelu glavnine.

Start: Ob 13.08 so se kolesarji z nekaj zamude podali na 1,9 kilometra dolgo zaprto vožnjo.

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes je pred nami 18. etapa 197. Gira, na tej pa bo spet priložnost za sprinterje. Predzadnja na letošnji dirki, na svoj račun bodo prišli le še v nedeljo v Rimu, v petek in soboto pa bosta trasi veliko bolj razgibani.

178 kilometrov dolgo etapo bodo začeli v rahlem dežju, druga, povsem ravninska polovica, pa naj bi potekala v lepšem vremenu.

Pred začetkom etape se je zaradi bolezni poslovil Christian Scaroni iz ekipa Astana, ki na Giru ostaja z zgolj štirimi kolesarji.