Pogačar za soboto napoveduje še en šov

"Zelo hiter dan, ampak še en, ki smo ga prečrtali," je po 18. etapi Dirke po Italiji skupini slovenskih novinarjev v Padovi povedal slovenski šampion Tadej Pogačar, ki je še 17. dan dirke kolesaril v rožnati majici vodilnega in bo to tudi branil v naslednjih dveh dneh, ko sta na vrsti gorski etapi. V soboto bo zadnja zahtevna na 107. Giru in Pogačar napoveduje šov.

"Tudi danes je bil kar v redu dan, imel sem dobre noge. Na srečo smo se izognili dežju na koncu. Zelo hiter dan, ampak še en, ki smo ga prečrtali," je vidno zadovoljen skupini slovenskih novinarjev v Padovi po koncu 18. etape Gira razlagal 25-letni Tadej Pogačar, prvi kolesar svetovne lestvice.

"Upam, da bom imel dobre noge, da naredimo še en šov"

Za zmago so se danes spopadli sprinterski asi, sam pa se je v cilj pripeljal varno v glavnini v času zmagovalca. Veseli se naslednjih dveh etap, ki bosta bližje Sloveniji, predvsem pa bosta spet bolj gorski, kar ga postavlja v vlogo velikega favorita. "Zelo veliko ljudi pride in upam, da se bodo vsi imeli dobro, še posebej na Monte Grappi. Upam, da bom imel dobre noge, da naredimo še en šov," je na morebitni skok na šesto etapno zmago na Giru po poročanju STA namignil Pogačar. Na Monte Grappo se bodo kolesarji dvakrat povzpeli v soboto.

Tudi jutri bo na Giru razgibana etapa s tremi kategoriziranimi vzponi (dvema druge in enim tretje kategorije) v drugi polovici. "Jutri je dobra etapa za pobeg. Pustimo se presenetiti, kdo bo jutri najbolj pritiskal na pedale od začetka in kako se bo etapa odvijala," jo je ocenil Pogačar, ki ima v skupnem seštevku ogromno prednost pred konkurenti, sedem minut in 41 sekund pred Kolumbijcem Danijem Martinezom (BORA - hansgrohe) ter že osem minut in štiri sekunde pred Valižanom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).

Tim Merlier je bil danes za drobec hitrejši od Jonathana Milana. Foto: Reuters

Milan se je opravičil: To je povsem moja krivda

Danes je bila na Giru predzadnja priložnost za sprinterje, najbolje pa jo je izkoristil Belgijec Tim Merlier (Soudal - Quick Step), ki je v zaključnem sprintu za pol kolesa ugnal nosilca ciklamne majice, Italijana Jonathana Milana (Lidl - Trek). "Zadnji kilometer je bil izjemno hiter in kar presenečen sem bil, ko smo se nenadoma znašli le 600, 500 metrov do ciljne črte. Ko sem našel pravi trenutek, sem se pognal. Malce sem moral naokoli, ampak mi je uspelo," je bil zadovoljen zmagovalec, Milan pa je v zaključku izgubil stik s sprinterskim vlakom moštva Lidl - Trek in se moral zadovoljiti z drugim mestom.

"Žal mi je, saj so fantje zame opravili odlično delo. Bili so v najboljšem položaju za finale, ampak mi ni uspelo slediti. To je povsem moja krivda," se je opravičeval navijačem in moštvenim kolegom. Vseeno ima Milan v razvrstitvi za ciklamno majico najboljšega sprinterja na dirki zdaj že 127 točk prednosti pred drugouvrščenim, Avstralcem Kadnom Grovesom (Alpecin - Deceuninck), in mora zdaj le še varno prispeti do Rima, da se bo še drugo leto zapored veselil zmage v tem seštevku.

