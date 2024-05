Za kolesarji na Dirki po Italiji je že 19 etap in energetske zaloge se počasi in vztrajno praznijo. Glede na to, da je vladar letošnjega Gira Tadej Pogačar pred dnevi priznal, da je na lestvici od 1 do 10 njegova raven utrujenosti enaka deset, smo preverili, kako načeti so po treh tednih na poti člani njegove ekipe in Jan Tratnik, ki je v petek znova skušal izkoristiti priložnost za etapno zmago.