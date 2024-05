Potovali smo v Rim v družbi pokala, rezerviranega za Tadeja Pogačarja #foto

Do Rima, kjer bomo danes spremljali zadnje dejanje povsem slovensko obarvane 107. izvedbe italijanskega Gira, smo potovali z dragocenim "potnikom", pokalom Senza Fine (v prevodu Neskončna trofeja), ki ga bo zvečer prejel absolutni vladar rožnate dirke Tadej Pogačar. Preverili smo, zakaj je pokal potoval z vlakom in ne letalom tako kot kolesarji, ki so že sinoči iz Benetk prileteli do večnega mesta.

Espresso Cadore train, izredni vlak družbe FS Treni Turistici Italiani, je včeraj okoli 21. ure odpeljal iz mesta Bassana del Grappa, ciljnega prizorišča 20. etape, ki jo je znova z veliko prednostjo pred tekmeci dobil Tadej Pogačar, in danes ob 9.30 prispel do glavnega potniškega terminala v Rimu, kjer bo danes potekalo zadnje dejanje še ene izvedbe Gira s slovenskim zmagovalcem. Lani je ta čast pripadla Primožu Rogliču, letos je takt Gira v celoti narekoval njegov mlajši rojak Pogačar.

Foto: Ana Kovač Vlak je bil tik pred odhodom iz Bassane del Grappa odprt za javnost, mnogi so izkoristili priložnost za fotografijo s pokalom za zmagovalca Gira. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Na vlaku, na katerem je bilo poskrbljeno za popolno udobje potnikov, je bil tudi Paolo Bellino, izvršni direktor agencije RCS Sport, ki organizira rožnato dirko. Kot nam je povedal, je italijanska železniška družba lani zagnala novo železniško linijo, ki je namenjena promociji zimskih olimpijskih iger v Cortini in Milanu leta 2026, in ko so se z zanimivo idejo obrnili na organizatorje Gira, je ti niso mogli zavrniti.

"Vlak, s katerim smo potovali iz Bassane do Rima, gre za vlak starejšega datuma (vagoni so bili izdelani v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja in prenovljeni za maksimalno udobje potnikov, op. a.), enkrat tedensko vozi na relaciji Rim–Cortina in se konec vikenda vrača nazaj. Vprašali so nas, ali bi nas zanimalo, da bi ta vlak uporabili za prevoz novinarjev, osebja Dirke po Italiji in nekaterih povabljenih gostov, kar smo z veseljem sprejeli. Vlak smo testirali in mislim, da se je vse skupaj zelo dobro obneslo. Dodatno draž potovanja je prineslo še dejstvo, da je z nami potoval tudi pokal za zmagovalca Gira," je ozadje na kratko povzel Bellino, nekdanji atlet, tekač na 400 metrov z ovirami, leta 1991 tudi udeleženec svetovnega prvenstva v Tokiu.

Paolo Bellino je izvršni direktor agencije RCS Sport, sicer pa nekdanji atlet, specialist za tek čez ovire na 400 metrov, in novinar. Foto: Ana Kovač

Danes bo v Rimu na sporedu zadnje dejanje še ene slovensko obarvane izvedbe Gira, tokrat bodo na svoj račun prišli sprinterji, marsikdo pa pričakuje, da bo Pogačar do zmage poskušal pripeljati svojega moštvenega kolega Juana Sebastiana Molano. Etapa se bo začela ob 15.30 in končala približno tri ure pozneje.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Preberite še: