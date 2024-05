Podrobneje 21. etapa

Cilj - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je končni zmagovalec Gira! Zmagovalec zadnje etape je postal Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki je v ciljnem šprintu uspel premagati Jonathana Milana, ki je imel ogromno smole v zadnjem krogu, potem ko je moral zamenjati kolo in loviti glavnino.

Velika etapna zmaga Tima Merlierja. Njegova tretja na letošnjem Giru. Jonathan Milan (povsem desno) je imel ogromno smole v zaključnem krogu. Moral je zamenjati kolo in najti priključek z glavnino. Foto: Ana Kovač "Ni bil perfekten šprint. Fantom se moram opravičiti. Na koncu je bilo kazino. Nisem bil za mojim vlakom. Nisem bil na njegovem kolesu. A mi je uspelo zmagati," se je po etapni zmagi v pogovoru za Eurosport opravičeval moštvenim kolegom Tim Merlier in na vprašanje, če je to največja zmaga, je dodal: "Za ljudi je velika zmaga. Zame je malce nenavadno. Mnogi so že včeraj pili pivo na letalu. Zmaga je lepa."

Tadej Pogačar je Giro zaključil s prednostjo 9:57 pred Danielom Martinezom. Leta 1965 se je nazadnje zgodilo, da je zmagovalec drugouvrščenega prehitel z večjo prednostjo. Italijan Vittorio Adorni je leta 1965 za 11 minut in 26 sekund prehitel drugega.

"Brez besed sem. Težko je opisati vse skupaj v tem trenutku," je v mednarodnem pogovoru za Eurosport sprva dejal Pogačar in se nato dotaknil zadnjega dne: "Želeli smo bili v ospredju. Tehničen zaključek je bil. V zadnjih krogih smo želeli biti v ospredju. Dobro delo smo s fanti opravili. Nismo imeli dobrih nog. Ne moremo zmagati vsega."

Kateri je bil zanj najlepši spomin, se ni mogel takoj po etapi opredeliti: "Veliko jih je. Čez čas bom videl, kateri je bil. Skupno je bil Giro super." Za konec se je dotaknil še prestižne rožnate majice in kaj prinaša: "Rožnata majica je res posebna. Nora izkušnja je bila. Vsi navijači so bili neizmerno dobri. Noro."

Poglejte, kako je bilo dopoldne v njegovih domačih krajih, kjer so Komendo in Klanec pri Komendi obarvali v rožnato

Rezultati 21. etape

2,1 km do cilja - Tadej Pogačar narekuje tempo glavnine. Dela za moštvenega kolega Molana.

2,7 km do cilja - Tadej Pogačar je na tretji poziciji.

4,4 km do cilja - Jonathan Milan je ujel glavnino, vendar kolesari na drugačnem kolesu, kot je začel etapo. Zdaj se mora prebiti še do glave glavnine.

5,8 km do cilja - Jonathan Milan za glavnino zaostaja 26 sekund. Hitrost v glavnini je 51 km/h, narekuje pa jo ekipa Ineos Grenadiers.

7,4 km do cilja - V ospredju glavnine ekipe UAE Emirates, Ineos Greandiers in Bore. Ob odsotnosti Milana je zdaj največji favorit za etapno zmago Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

9 km do cilja - Prvi favorit za etapno zmago, Jonathan Milan, je imel težave s kolesom, kar pomeni, da danes ne bo napadal četrte etapne zmage.

9,2 km do cilja - Zadnji krog v Rimu. V ospredju je tudi Daniel Martinez (BORA - hansgrohe). Nekaj kolesarjev zadaj tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates).

13 km do cilja - Ubežniki so ujeti. Kdo bo junak zadnje etape? Delnice najvišje kotirajo Jonathanu Milanu (Lidl-Trek) - lastnik ciklamne majice za najboljšega po točkah - in Timu Merlierju (Soudal Quick-Step).

14 km do cilja - Padec v ozadju glavnine. Michael Storer je na tleh, deseti v skupnem seštevku Gira. Na tleh so se znašli še trije kolesarji.

16 km do cilja - Glavnina ima štiri ubežnike na varni razdalji - 14 sekund.

28 km do cilja - Trije krogi so še do konca. Vse bolj razburljivo postaja. Prednost ubežnikov je 16 sekund. Na čelu glavnine so šprinterske ekipe Alpecin-Deceuninck, Lidl-Trek in Soudal Quick-Step.

38 km do cilja - Glavnina zaostaja le še 19 sekund.

47 km do cilja - Kolesarji imajo pred seboj še pet krogov po Rimu, prednost ubežnikov pa znaša 34 sekund.

61 km do cilja - Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels), Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale), Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) in Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost) so se podali v beg in imajo 22 sekund prednosti pred glavnino.

72 km do cilja - V zadnji etapi se je vendarle začelo dogajati. Nekaj kolesarjev je šlo v beg.

90 km do cilja - Kolesarji se vozijo z zmerno hitrostjo in veliko kramljajo. Pri nekaterih je opazno, da zelo uživajo.

100 km do cilja - Zadnji 100 kilometrov za Tadeja Pogačarja na Dirki po Italiji. Za zdaj je še vse mirno. Na čelu glavnine so kolesarji UAE Emirates.

118 km do cilja - Lastniki vseh majic.

Rožnata (skupno) - Tadej Pogačar (UAE Emirates)

Ciklamna (po točkah) - Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Morda (najboljši hribolazec) - Tadej Pogačar (UAE Emirates)

Bela (najboljši mladi kolesar) - Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious)

120 km do cilja - Tadej Pogačar je v pogovoru za Eurosport povedal, kako je kolesariti v rožnatem do Rima: "Noro je. Nikdar si nisem tega predstavljal. Uživajmo s celotno ekipo v tej vožnji. En dan še in je konec."

O tem, ali je bil Giro perfekten, je še dejal: "Bolj kot ne, je bil. Eden najboljših Grand Tourov. Upajmo, da bomo lahko z Molanom naredili dober rezultat tudi danes. Dobre možnosti ima. Na Giru se izboljšuje, postaja močnejši. Bomo videli, če mu bo uspelo. Do ciljne črte ga bomo podpirali."

125 km do cilja - Uradni začetek zadnje etape. Kolesarje sprva čaka parada šampionov - slikanje, nazdravljanje s penino. V prav posebni opravi so tudi moštveni kolegi Tadeja Pogačarja, ki imajo belo-rožnate drese.

Kdo so mu sploh pomagali do naziva MVP Gira? Domen Novak, Rafal Majka, Felix Großschartner, Vegard Stake Laengen, Mikkel Bjerg, Rui Oliveira, Juan Sebastian Molano.

Kaj bodo junaki povedali po koncu dneva, bomo poročali na Sportalu. V Rimu imamo posebno poročevalko Alenko Teran Košir in fotografinjo Ano Kovač, ki sta v večno mesto potovali na prav poseben način. Preberite si spodnjo zgodbo.

🏳️ And for the final time, the race is underway!



15.35 - Junaki letošnje dirke dvignili osrednjega, ki sliši na ime Tadej Pogačar. Ob njem tudi Domen Novak.

15.30 - Pogačarjeva Komenda je prav tako povsem rožnata. Znameniti rondo je rumeno barvo zamenjal v rožnato. Poglejte, kaj se je dogajalo že v nedeljo dopoldne v njegovem domačem kraju.

15.25 - Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva še zadnjič z letošnjega Gira. Čas je namreč za zadnjo etapo na tritedenski italijanski kolesarski pentlji, ki jo je v velikem slogu z 9:57 prednosti osvojil slovenski šampion Tadej Pogačar. Danes bo njegov dan in čas za njegovo veselje z moštvenimi kolegi in celotno ekipo.

Vse je obarvano v rožnato barvo, v čast velikemu zmagoslavju rožnatega Pogačarja.

A bo povsem za konec tudi tekmovalno obarvana nedelja, saj bo v zaključku 125 kilometrov dolge trase čas za zaključni šprint Dirke po Italiji.

