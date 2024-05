Tadej Pogačar sporočil, česa si po nesporni nadvladi na Giru želi

Kako suvereno zmago je član UAE Emirates Tadej Pogačar zrežiral na letošnjem Giru, pove pogled v skupno statistiko. Drugouvrščeni Daniel Martinez (BORA - hansgrohe) je na koncu zaostal 9:57, tretji Geraint Thomas pa že več kot 10 minut. O tem, da bi prehitel tudi Martineza za več kot 10 minut, ni razmišljal: "Ni pomembna razlika. Četudi zmagaš z eno sekundo razlike, je pomembna le zmaga. Letos je bilo tako, vendar ni bilo nikoli lahko. Tudi ostalim poklon, da so se vsak dan borili."

Foto: Sani Karić/STA

Pred skoraj 60 leti je bilo nazadnje, ko je nekdo za več kot Pogačar prehitel najbližjega zasledovalca. Italijan Vittorio Adorni je leta 1965 za 11 minut in 26 sekund prehitel drugega. Povrhu vsega se lahko Pogačar pohvali s šestimi etapnimi zmagami, kar na enem Giru ni uspelo niti legendarnemu Eddyju Merckxu, ki je sicer kar petkrat osvojil Giro, prav tolikokrat Tour de France in enkrat tudi Vuelto. O slednji Pogačar še ne razmišlja: "Za zdaj ne razmišljam o Vuelti. Enkrat pa bi jo bilo dobrodošlo dati v načrt in jo osvojiti."

Nadvlado je pokazal tudi v predzadnji, 20. etapi Gira. Na drugem vzponu na Monte Grappa je odskočil iz skupine kapetanov preostalih ekip za vidnejšo uvrstitev. Številni slovenski navijači so ga ob trasi spodbujali, da mu je dalo še dodatne moči.

Pogačar o izjemnem vzdušju na Monte Grappa, navijačih, ki so bili pregrobi, in mlademu navdušencu

Nekateri italijanski pa so si upali celo preveč in ga ogrožali. Z dotikanjem in dimnimi zavesami so ga spravljali v nelagoden položaj: "Neverjetno je bilo od začetka do vrha. Fantastično vzdušje je bilo. V 18 kilometrih je veliko ljudi. Na določenih mestih pridejo preblizu, se te dotaknejo. Udarijo te kar močno. Pripravljen moraš biti na to in biti kar stabilen. Da ne bi padel. Eden je prišel zraven z baklo. Na roki sem čutil, kako me že malce peče. Malce sem se ustrašil. Upam, da se v bodoče ne bo kaj resnega zgodilo. Sicer pa je bilo izjemno vzdušje."

Prav posebno izkušnjo pa je imel s Pogačarjem mladi kolesarski navdušenec. Stal je blizu mesta, kjer je bil član ekipe UAE Emirates pripravljen našemu kolesarju dati bidon pijače. Slovenski šampion ga je prijel in nemudoma dal navijaču ter mu polepšal dan: "Otrok je bil srečen, da je tekel ob meni. Vzel sem bidon in mu ga dal. Zgodba dneva zanj. Oziroma zgodba za celotno življenje."

V velikem slogu je prikolesaril do cilja in naredil še piko na i veliki tritedenskih predstavi, potem ko je že drugi dan oblekel rožnato majico in jo vse odtlej nosil na svojih plečih.

Veseli si ponedeljkovega dne, da bo šel domov in na počitek

"Perfektno nalogo smo opravili kot ekipa. Molano in Rui sta na začetku dneva imela vse pod nadzorom, ostali so krili napade. Skrbeli so, da ni prišlo do večje ubežne skupine. Na prvem klancu sta Vegard in Mikkel začela z močnim tempom. Vesel sem bil tega. Pri spustu nismo tvegali, nato smo pri drugem vzponu naredili tako, kot smo se dogovorili. Dobre noge sem imel. Vesel sem. Ni mi bilo treba iti hitro pri spustu. Neverjetno je bilo z vsemi navijači na hribu," so bile prve besede Tadeja Pogačarja v pogovoru za Eurosport po novem uspehu na Giru, ki je imel veliko pomoč tudi v Domnu Novaku.

Foto: Reuters

"Danes smo želeli zmagati. Od drugega dne smo imeli rožnato majico. Veliko obveznosti je bilo. Danes je bil nov test pred poletjem, da vidim, kako gre. Želel sem zaključiti Giro v dobri formi, z dobro miselnostjo. Mislim, da mi je uspelo. Po Giru bom užival," je še dejal v prvem intervjuju po veliki zmagi, če je bila etapna zmaga v soboto cilj.

Misli bo moral kmalu usmeriti proti Touru

Zdaj sledi pot v Rim, kjer bo v nedeljo le še parada šampionov in vse v čast velikemu zmagoslavju Tadeja Pogačarja. "Nikdar nisem še bil v Rimu. Užival bom zagotovo. Upam, da bo v zadnji etapi suho. Ruiju in Molanu bomo skušali pomagati v ciljnem šprintu. A bo težko. Če Molano zmaga, bo več kot perfekten Giru. Upam, da bom šel hitro domov," je Pogačar za konec dal vedeti, kaj si po Giru najbolj želi.

Od ponedeljka naprej bo sledil zaslužen počitek, vendar prav dolg ne bo, saj bo moral hitro obrniti list, na katerem piše Tour de France. Čez en mesec se bo začel naslednji veliki spektakel, na katerem bo imel ob sebi močnejšo konkurenco, a bo tudi na Touru poleg Jonasa Vingegaarda, če se bo grdem padcu na Dirki po Baskiji in številnih poškodbah pozdravil v celoti, osrednji favorit za veliko krono - tretjo na dirki vseh dirk.

