Kakšno je življenje pod drobnogledom javnosti? Vprašali smo Pogačarja. #video

Tadej Pogačar že skoraj tri tedne uživa v vseh časteh in privilegijih, ki jih prinaša rožnata majica vodilnega na Dirki po Italiji, hkrati pa se potrpežljivo spoprijema z življenjem pod drobnogledom. Vsak korak in vsako potezo spremljajo televizijske kamere, če ne kamere, pa so tu vedno pripravljeni mobilni telefoni, ki beležijo sleherno gesto in premik obraznih mišic, vse skupaj pa se noč in dan širi in deli po družbenih omrežjih. Na novinarski konferenci po 19. etapi s ciljem v Sappadi smo Pogačarja vprašali, kako sam doživlja življenje pod drobnogledom.

Kako Tadej Pogačar doživlja življenje pod drobnogledom?

"Seveda je vse to dodaten pritisk, dodatno delo, ki me čaka, hkrati pa se počutiš nekoliko posebnega. To je dobra stvar in v tem poskušam uživati, dokler traja. Morda bodo čez nekaj let vsi pozabili name, zato bom poskušal uživati. Potem bom imel mir in bom tudi s tem zadovoljen," je na naše vprašanje odgovoril Tadej Pogačar, ki je bil že v petek navdušen nad številnimi slovenski navijači s trobojnicami v rokah, še več pa jih pričakuje danes, ko bo na sporedu predzadnja etapa od Alpaga do Bassana del Grappe, ki bo dokončno ustoličila zmagovalca 107. izvedbe Gira.

Norišnica na cilju 19. etape:

Vsi pričakujejo brezkompromisen napad Pogačarja, ki bi se v primeru šeste etapne zmage, pete v rožnati majici vodilnega, izenačil z Eddyjem Merckxom, ki mu je to uspelo leta 1973.

"To je za nas, hribolazce, zadnja priložnost za etapno zmago, videli bomo, kaj lahko z ekipo storimo," je bil pri napovedih vseeno nekoliko zadržan Pogačar. V 19. etapi se je lahko na lastne oči prepričal, kako hitro lahko pride do padca (Geraint Thomas se je na asfaltu znašel tik pred njim, op. a.), letos pa je v igri preprosto preveč. Le 34 dni po koncu Gira Pogačarja čaka še Tour (29. junij–21. julij), konec septembra pa še svetovno prvenstvo v Zürichu v Švici, kjer bo poskušal obleči mavrično majico svetovnega prvaka.

