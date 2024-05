Tadej Pogačar šampionsko do šeste etapne in skupne zmage na Giru!

V živo, 20. etapa

Cilj - Tadej Pogačar je postal nesporni kralj Dirke po Italiji! Osvojil je še šesto etapo. Končno drugo mesto na Giru je pripadlo Danielu Martinezu (BORA - hansgrohe), ki je v skupnem seštevku zaostal za več kot 10 minut!

3,5 km do cilja - Vse bližje je šesti etapni in skupni zmagi na Giru. Prednost Tadeja Pogačarja je 2:14, kar pomeni, da bo skupno za več kot 10 minut prehitel drugega Daniela Martineza (BORA - hansgrohe).

5 km do cilja - Tadej Pogačar že ima nasmeh na obrazu, saj mu je jasno, da je Giro njegov.

7 km do cilja - Prednost Tadeja Pogačarja, ki ne popušča, znaša 2:10.

Foto: zajem zaslona 11 km do cilja - Skupini Daniela Martineza in Gerainta Thomasa sta združeni. Skupaj za Tadejem Pogačarjem, ki pri spustu iz vsakega zavoja pospešuje, zaostajata 2:06. Slovenski šampion je vse bližje cilju v Bassano del Grappi, kjer bo postal veliki zmagovalec letošnjega Gira. V nedeljo ga nato čaka parada šampionov.

20 km do cilja - iz zasledovalne skupine je skočil Daniel Martinez, drugi v skupnem seštevku Gira. Za Tadejem Pogačarjem ima 1:58 zaostanka, skupno pa 7:42.

20,9 km do cilja - Tadej Pogačar je razveselil mladega navijača ob progi in mu dal bidon.

30 km do cilja - Tadej Pogačar je osvojil gorski cilj Monte Grappa in jasno je, da bo jutri v Rimu lastnik rožnate majice za najboljšega v skupnem seštevku in modre za najboljšega na gorskih ciljih.

Skupina Daniela Martineza, ki za Pogijem zaostaja 1:52, je ujela Giulia Pellizzarija. Iz izadja počasi prihaja Geraint Thomas.

31 km do cilja - Nekateri navijači ne poznajo navijaški kulture in se dotikajo Tadeja Pogačarja pri vzponu, kar ga jezi.

Como esperado Pogacar atacou e vai solo pra vitória.



Torcedores interagindo de maneira indevida? Temos.#giroditalia #GironoDSports



pic.twitter.com/glepOyTO22 — O País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) May 25, 2024

32,7 km do cilja - Prednost Tadeja Pogačarja narašča iz metra v meter. Skupina Daniela Martineza zdaj znaša 1:11. Do vrha Monte Grappe ima še 2 km.

🇸🇮 @TamauPogi has gone clear in the Monte Grappa, but behind him, the race carries on @Valent1_Paret is doing the Lord's work, and is keeping the chances of a @ben_oconnor95 top 4 well and truly alive! #GirodItalia pic.twitter.com/YbejPPRIWd — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2024

34,1 km do cilja - Veselje mladega Italijana ni trajalo dolgo. Tadej Pogačar vozi sam proti šesti etapni zmagi na letošnjem Giru in izjemni skupni zmagi. Skupina z drugouvrščenim Danielom Martinezom zaostaja 54 sekund.

Fotogalerija s štarta Gira (Foto: Ana Kovač)

Fotogalerija 1 / 24 / 24

34,6 km do cilja - Tadej Pogačar se je odločil, da ne forsira naprej in je omogočil, da se mladi Giulio Pellizzari lahko vozi za njim. Pellizzari se je pred dnevi znašel v središču pozornosti tudi zaradi prošnje, ki jo je naslovil Tadeju Pogačarju. Za brata je želel njegova očala, povrhu vsega pa dobil še njegov dres. Nato je na družbenih omrežjih zaokrožila slika, kako se je pred petimi leti mladi Pellizzari na Strade Bianche slikal prav s Pogačarjem.

💥 IT'S POGI TIME!!



The Maglia Rosa waits until @majkaformal finishes his work, and unleashes a huge attack!



It's now him against Pellizzari for the stage #GirodItalia pic.twitter.com/CaRBZqwZno — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2024

35,4 km do cilja - Tadej Pogačar je ujel Giulia Pellizzarija. Podobno kot v 16. etapi, ko je bil mladi Italijan drugi. Najbližji zasledovalci so Martinez, Tiberi in Rubio.

35,9 km do cilja - Tadeja Pogačarja razjezil starejši navijač, ki se ga je dotaknil. Medtem je zmanjšal prednost do Pellizzarija na 13 sekund. Do vrha vzpona je še 5 kilometrov.

36 km do cilja - Napad Tadeja Pogačarja. Pellizzari ima 48 sekund prednosti.

36,7 km do cilja - Rafal Majka je v nekaj sto metrih zmanjšal zaostanek na minuto. Kolesarji v skupini s Tadejem Pogačarjem imajo s tem tempom veliko težav. Tudi Geraint Thomas, ki je zaostal.

37,5 km do cilja - Mladi Italijan Giulio Pellizzari ima 1:30 naskoka. Najtežji del vzpona šele pride na vrsto. Domen Novak je svoje delo dobro opravil, zdaj tempo narekuje Rafal Majka.

38,9 km do cilja - Do vrha je 8,2 km do cilja, Domen Novak stiska zobe za Tadeja Pogačarja. Pellizzari ima 1:36 prednosti.

39,5 km do cilja - Tadej Pogačar je vzel še zadnji gel.

40 km do cilja - Giulio Pellizzari ima 1:47 prednosti, Tadej Pogačar je vseskozi v stiku s športnim direktorjem. Verjetno o tem, kdaj bo potreben skok.

41 km do cilja - Domen Novak je dodobra navil tempo in v nekaj sto metrih znižal zaostanek na 1:50. Do vrha Monte Grappe je še 10 km.

41,4 km do cilja - Tadej Pogačar želi hitrejši tempo. Zdaj narekuje tempo glavnine Domen Novak. Med njim je še Rafal Majka. Giulio Pellizzari ima prednost 2 minut.

43,8 km do cilja - Tadej Pogačar ima ob sebi še tri pomočnike, tudi Domna Novaka in Rafala Majko. Prednost Giulia Pellizzarija je 2:14. Do vrha Monte Grappe ima še 12,7 km. Pogačarjeva skupina je že zelo majhna. Tik za dnjim sta Daniel Martinez in Geraint Thomas.

45,8 km do cilja - Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) je pospešil in se otresel Sancheza. Pellizzari se je pred dnevi znašel v središču pozornosti tudi zaradi prošnje, ki jo je naslovil Tadeju Pogačarju. Za brata je želel njegova očala, povrhu vsega pa dobil še njegov dres. Nato je na družbenih omrežjih zaokrožila slika, kako se je pred petimi leti mladi Pellizzari na Strade Bianche slikal prav s Pogačarjem.

Prednost najmlajšega kolesarja na Dirki po Italiji pred glavnino je 2:29.

🏔️ 🏁 14 KM



Giulio Pellizzari is doing all he can to bring the Maglia Azzurra in Rome#GirodItalia pic.twitter.com/3iifKeP4RI — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2024

48 km do cilja - Ubežnika Pelayo Sanchez (Movistar Team) in mladi Giulio Pellizzari sta začela z drugim vzponom na Monte Grappa. 2:37 znaša njuna prednost pred glavnino, na čelu katere so kolesarji UAE Emirates.

55 km do cilja - Prednost ubežnikov je narasla na 2:06. Dvema ubežnikoma se je priključil Alessandro Tonelli, moštveni kolega Pellizarrija.

68 km do cilja - Pelayo Sanchez (Movistar Team) in mladi Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) sta se na delu spusta, kjer se cesta za krajši čas spet dvigne, oddaljila od vseh ubežnikov in imata 30 sekund prednosti. Glavnina zaostaja 1:44.

78 km do cilja - Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) Pelayo Sanchez (Movistar Team), Alessandro Tonelli in Giulio Pellizzari (oba VF Group Bardiani CSF-Faizanè) so prvi prikolesarili na vrh Monte Grappe. Sledi spust in ponovitev vaje. Še drugič se bodo namreč povzpeli na ta vrh. Zatem se bodo spustili do cilja v Bassano del Grappa. Tadej Pogačar in preostali kolesarji v glavnini zaostajajo vsega minuto.

Pri drugem vzponu pričakujemo skok Pogačarja na šesto etapno zmago.

82 km do cilja - Ubežnikoma, ki imata nekaj trenja in se vseskozi prehitevata, se je pridružil Alessandro Tonelli (VF Group Bardiani CSF-Faizanè). Zaostanek glavnine znaša 1:47.

84 km do cilja - Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) in Pelayo Sanchez (Movistar Team) sta ostala sama v ospredju. Glavnina zaostaja manj kot dve minuti. Kolesarji UAE Emirates so v glavnini navili tempo, da se je skupina občutno razredčila. Zdaj je na čelu Mikkel Bjerg.

85 km do cilja - Prednost šesterice ubežnikov pada in pada. Zdaj je le še 2:02. Na čelu glavnine je Domen Novak (UAE Emirates).

87,5 km do cilja - Tadej Pogačar in njegovi moštveni kolegi mislijo resno. Pogi se bo, sodeč po videnem, podal v boj za šesto etapno zmago na letošnjem Giru. Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 2:41. Do vrha Monte Grappa imajo še polovico vzpona. Sledil bo spust, vnovični vzpon na Monte Grappa in spust do cilja v Bassano del Grappa.

Peterici ubežnikov se je priključil Rubén Fernández (Cofidis).

Filippo Zana, lanskoletni zmagovalec dirke Po Sloveniji in deveti v generalni razvrstitvi, ima težave.

89 km do cilja - Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Henok Mulubrhan (Astana -Qazaqstan), Alessandro Tonelli (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) in Andrea Vendrame (Decathlon AG2R) so zdaj skupaj kot peterica ubežnikov. Pred glavnino imajo 3:33 prednosti.

95 km do cilja - Slovenske zastave tudi na težkem vzponu Monte Grappa. Bo Tadej Pogačar, ki že vse od drugega dne nosi rožnato majico vodilnega in je imel nekaj kilometrov nazaj nekaj težav, danes napadel šesto etapno zmago? Na čelu glavnine je ekipa UAE Emirates. Medtem je ubežna skupina razpadla.

V ospredju so Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Henok Mulubrhan (Astana -Qazaqstan). V ozadju lovita priključek Alessandro Tonelli (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) in Andrea Vendrame (Decathlon AG2R)

96 km do cilja - Začenja se najtežji del današnjega dne. Prvi od dveh vzponov na Monte Grappa. Glede na dolžino in naklon je celo najtežji na letošnjem Giru. 18,1 kilometer klanca ima kar 8,1-odstotni povprečni naklon, na najstrmejših delih pa naklonina doseže tudi 17 odstotkov.

Prednost ubežnikov je 3:45.

103 km do cilja - Pogačar želel le sončno kremo

Drama za prazen nič. K sreči. Celoten kolesarski svet se je spraševal, kaj se je dogajalo s Tadejem Pogačarjem. Strokovni komentator Eurosporta Adam Blythe se je na motorju oglasil pri ekipi UAE Emirates in vprašal, če je kaj narobe. Dobil je nasmešek voznika: "Ni problema." Na koncu se je izkazalo, da je Pogi želel sončno kremo, saj se je vreme občutno izboljšalo in sije sonce.

109 km do cilja - Še vedno ni znano, kaj se dogaja s Tadejem Pogačarjem. Glavnina je medtem znižala zaostanek za ubežniki na 3:27.

119 km do cilja - Tadej Pogačar se je znašel na koncu glavnine. Sprva je šel do ekipnega avtomobila in z desno roko zamahnil. Nato se je odpeljal do zdravniškega avtomobila in šoferju kazal na vreme. Nato je zaprosil za robček. Za kaj je dejansko šlo, ni znano. Pogi je imel že pred začetkom kilometra 0 težave s kolesom. Krmilo ni bilo pripravljeno tako, da bi mu ugajalo, zato je moral na pomoč priskočiti mehanik Boštjan Kavčnik.

🏁 122 KM



☀️ It's sunny again, and I feel like the riders enjoyed that #GirodItalia pic.twitter.com/FoulKTT3zx — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2024

123 km do cilja - Prednost ubežnikov se giba okoli 4 minut. Deveterica je medtem ujela osrednja ubežnika, kar pomeni, da je zdaj povsem v ospredju 11 kolesarjev - Andrea Pietrobon (Polti-Kometa), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Edward Theuns (Lidl-Trek), Henok Mulubrhan (Astana -Qazaqstan ), Rubén Fernández (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R), Alessandro Tonelli (VF Group Bardiani CSF-Faizanè), Davide Ballerini (Astana) in Cyril Barthe (Groupama-FDJ).

144 km do cilja - Tadej Pogačar se je znašel tudi na čelu pelotona. Očitno želi danes priti do šeste etapne zmage na Giru. Ubežnika imata 3:46 prednosti. Med njima in glavnino je skupina devetih kolesarjev - Andrea Pietrobon (Polti-Kometa), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Edward Theuns (Lidl-Trek), Henok Mulubrhan (Astana -Qazaqstan ), Rubén Fernández (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R), Alessandro Tonelli (VF Group Bardiani CSF-Faizanè)

157 km do cilja - Ubežnika Davide Ballerini (Astana) in Cyril Barthe (Groupama-FDJ) imata pred glavnino 39 sekund prednosti. Najbližji zasledovalec Andrea Pietrobon zaostaja 15 sekund, nakar sledi skupina sedmih kolesarjev. Pravkar so začeli s prvim gorskim ciljem na Muro di Ca'del.

166 km do cilja - Kar nekaj kolesarjev želi pobegniti glavnini. Ubežnika imata 26 sekund prednosti.

173 km do cilja - V begu sta Davide Ballerini (Astana) in Cyril Barthe (Groupama-FDJ), ki sta si prikolesarila 15 sekund prednosti.

179 km do cilja - Glavnina je skupaj. Na 30. kilometru dneva jih čaka krajši klanec tretje kategorije, Muro di Ca' del Poggio. Ključna bosta dva na Monte Grappa v dolžini 18,2 km, povprečna naklonina bo znašala 8,1 odstotka (najbolj se bo cesta dvignila na 14 odstotkov.)

12.11 - Kilometer 0. Čas je, da se začnejo poizkusi pobegov. Kolesarji so v deževnem vremenu zelo aktivni. S skokom je poizkusil tudi Georg Steinhauser - zmagovalec 17. etape. Dež je tudi na cilju v Bassanu del Grappi.

Réglage de l'arbre à cames de Pogacar. Ça va envoyer les socquettes et du gaz à l'étape GP de Slovènie 🇸🇮 du @giroditalia 🌋🚴‍♂️ pic.twitter.com/4u2t73kG0R — 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) May 25, 2024

12.10 - Tadej Pogačar je imel težave s krmilom. Boštjan Kavčnik mu je hitro prišel na pomoč in uredil potrebno.

12.04 - Kolesarji imajo veliko smole, saj jih dež pere že na začetku trase. Do kilometra nič jih čaka še 2,8 km.

11.50 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Giru je predzadnji dan. Dan, ko bo Tadej Pogačar dokončno osvojil slovito italijansko tritedensko pentljo in tako nasledil Primoža Rogliča. V nedeljo bo namreč na sporedu parada šampionov s ciljem v Rimu. Pred kolesarji je danes 184 kilometrov dolga gorska preizkušnja.

Skupni vrstni red (19/21):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 71:24:03

2. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) + 7:42

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 8:04

4. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 9:47

5. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous) 10:29

6. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadeiers) 11:10

7. Romain Bardet (Fra/DSM-firmenich PostNL) 12:42

8. Einer Rubio (Kol/Movistar) 13:33

9. Filippo Zana (Ita/Jayco AlUla) 13:52

10. Jan Hirt (Češ/Soudal Quick-Step) 14:44

...

35. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a bike) 1:38:50

72. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 3:11:28